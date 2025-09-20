Με τη φετινή σεζόν να κλείνει σταδιακά σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξενοδόχοι κοιτούν ήδη «μπροστά», αναλύοντας τις προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον επόμενο χρόνο. Παράγοντες του κλάδου εκφράζουν ανησυχία και εντοπίζουν τα εξής σημεία προβληματισμού:

• στις πιέσεις από την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου και το συνεχές αδυνάτισμα του αμερικανικού νομίσματος, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα διατλαντικά ταξίδια από τις ΗΠΑ,

• στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και τις γεωπολιτικές εντάσεις, που αναμένεται να καταστήσουν τους δυτικοευρωπαίους τουρίστες πιο «σφιχτούς» όσον αφορά τις δαπάνες για ταξίδια,

• στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων και την πίεση που δέχονται από τον έντονο ανταγωνισμό των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πιο σκληροί οι tour operators

«Βλέπουμε τις αφίξεις, όμως το κρίσιμο μέγεθος είναι τα έσοδα για τα ξενοδοχεία», σημειώνει παράγοντας της αγοράς στον ot.gr. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας συνθέτει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό πριν τη ΔΕΘ, προειδοποίησε ήδη ότι η φετινή σεζόν εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι πρώτες ενδείξεις για το 2026 είναι επίσης αποθαρρυντικές, καθώς η αγορά μετατρέπεται από Sellers Market σε Buyers Market. Αυτό σημαίνει πως οι διεθνείς tour operators αποκτούν εκ νέου το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, πιέζοντας για χαμηλότερες τιμές και σκληρότερους όρους συνεργασίας.

Η επανεμφάνιση ανταγωνιστικών προορισμών, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Τυνησία, οι οποίοι διαθέτουν χαμηλότερο κόστος και κρατική στήριξη, ενισχύει αυτή την τάση. Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι διπλή: αφενός να ενισχύσει το city break και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αφετέρου να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα των ώριμων καλοκαιρινών προορισμών, σημειώνει η ΠΟΞ.

«Ακριβή» Ευρώπη για τους Αμερικανούς

Η συνεχιζόμενη πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ –περίπου 13% από τις αρχές του έτους– περιορίζει τη δυναμική των Αμερικανών τουριστών. Οι προβλέψεις των διεθνών αναλυτών για το 2025 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, με αύξηση μόλις 2,5% στις αφίξεις (από 4% αρχικά). Τα επαγγελματικά ταξίδια αναμένεται να περιοριστούν.

Προς το παρόν πάντως, η χώρα μας φαίνεται να είναι από τους κερδισμένους, καθώς οι Αμερικανοί ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο «φιλικούς» προορισμούς εντός Ευρώπης, με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να «διασώζονται» και να παραμένουν ψηλά στη λίστα προτιμήσεων.

Παράλληλα, οι πολυτελείς μονάδες φαίνεται να αντέχουν περισσότερο τις πιέσεις, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας που επηρεάζονται από τις μειωμένες δαπάνες και τη μικρότερη διάρκεια παραμονής.

Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι πιο φειδωλοί

Η κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία και η στροφή στις αμυντικές δαπάνες, όπως εκτιμούν οι ξενοδόχοι, μπορεί να πλήξει δύο από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό: τη γερμανική και τη γαλλική. Για το 2026 φαίνεται ότι οι δυτικοευρωπαίοι θα είναι πιο φειδωλοί σε σχέση με τις δαπάνες που θα διαθέτουν για ταξίδια.

Στασιμότητα στις πληρότητες

Η μέση διάρκεια παραμονής του αλλοδαπού τουρίστα στη χώρα μας μειώνεται συνεχώς, ενώ η στασιμότητα στις πληρότητες –λόγω και της πληθώρας καταλυμάτων, κυρίως στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης– αποτελεί ακόμη έναν πονοκέφαλο για τους ξενοδόχους.

Για τον Ιούλιο, το ΙΤΕΠ εκτιμά μέση πληρότητα των ξενοδοχείων στο 82,4% για το 2025, στα ίδια επίπεδα με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (82,8%). Η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 168€, έναντι 174€ πέρσι.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αθήνα: τον Ιούλιο 2025, η μέση πληρότητα έπεσε στο 83,3% από 86,4% τον περσινό Ιούλιο, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) μειώθηκε κατά 2,5%. Στο επτάμηνο, οι επιδόσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όμως η τάση δείχνει στασιμότητα.

Τα ξενοδοχεία τριών αστέρων είναι τα πιο πιεσμένα, με συνεχή μείωση πληρότητας από τον Μάρτιο. Την ίδια στιγμή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη: υψηλή φορολογία, ενεργειακές δαπάνες, πρώτες ύλες και μη μισθολογικές επιβαρύνσεις.

Το στοίχημα για το 2026

Με βάση τα παραπάνω, οι ξενοδόχοι ζητούν από την Πολιτεία στρατηγικές παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η μείωση των φορολογικών και μη μισθολογικών βαρών, οι επενδύσεις σε υποδομές, η επιτάχυνση του χωροταξικού σχεδιασμού και η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας πρέπει να είναι οι προτεραιότητες ώστε να προστατευτεί η θέση της Ελλάδας στον διεθνή ανταγωνισμό, να ενισχυθεί η σχέση με τις παραδοσιακές αγορές και να αξιοποιηθούν νέες, που ήδη δείχνουν ενδιαφέρον για το 2026.

Πηγή: ΟΤ