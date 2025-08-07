newspaper
07.08.2025 | 22:12
Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στην Αρτέμιδα
Γιατί οι ξενοδόχοι στρέφονται εναντίον της Booking και τη μηνύουν
Διεθνής Οικονομία 07 Αυγούστου 2025 | 20:25

Γιατί οι ξενοδόχοι στρέφονται εναντίον της Booking και τη μηνύουν

Εναντίον της Booking στρέφονται χιλιάδες ξενοδοχεία, κάνοντας μία ομαδική αγωγή με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες

Σύνταξη
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Αντιμέτωπη με μία ομαδική αγωγή είναι η Booking, πίσω από την οποία είναι 10.000 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία, τα οποία την κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της για να στρεβλώσει την αγορά σε βάρος τους για μια περίοδο 20 ετών.

Η Ένωση Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ στην Ευρώπη (Hotrec), η οποία εκπροσωπεί τον κλάδο εντός της ΕΕ και έχει ασκήσει την αγωγή, πρόσφατα παρέτεινε έως τις 29 Αυγούστου την προθεσμία για την ένταξη των ξενοδόχων στην αγωγή, λόγω της υψηλής ζήτησης.

Η αγωγή κατά της Booking

Η αγωγή, που αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατατεθεί ποτέ στον ευρωπαϊκό τομέα της φιλοξενίας, υποστηρίζεται επίσης από 30 εθνικές ενώσεις ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Οι ξενοδοχειακές ενώσεις που υποστηρίζουν την ενέργεια αυτή βρίσκονται στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, το Λιχτενστάιν, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ελβετία, σύμφωνα με το Reuters.

«Πάνω από 10.000 ξενοδοχεία έχουν ήδη προσχωρήσει στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να διεκδικήσουν αποζημίωση για τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσε η χρήση παράνομων ρητρών «καλύτερης τιμής» (ισοτιμίας) από την Booking.com», ανέφερε η Hotrec σε δήλωσή της.

Ισχυρίζεται ότι η δέσμευση για την «καλύτερη τιμή» στη Booking.com επιβλήθηκε στα ξενοδοχεία υπό τεράστια πίεση να μην προσφέρουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων και των δικών τους ιστότοπων.

Ο ξενοδοχειακός κλάδος ισχυρίζεται ότι η πλατφόρμα χρησιμοποίησε επίσης τις ρήτρες για να αποτρέψει τους πελάτες από το να κάνουν αυτό που αποκαλεί «free-rider» κρατήσεις, τις οποίες ορίζει ως τη χρήση των υπηρεσιών της για την εύρεση ξενοδοχείου, αλλά στη συνέχεια την απευθείας κράτηση μέσω της διεύθυνσης των καταλυμάτων, παρακάμπτοντας το Booking.com.

«Οι εγγραφές [στην αγωγή] συνεχίζουν να αυξάνονται σταθερά και η ανταπόκριση μέχρι στιγμής καταδεικνύει την έντονη επιθυμία του ξενοδοχειακού κλάδου να αντισταθεί στις αθέμιτες πρακτικές στην ψηφιακή αγορά», δήλωσε η Hotrec.

Αντιμέτωπη με μία σκληρή μάχη η ιστοσελίδα

Η αγωγή, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς θα είναι μια δύσκολη μάχη, ζητά αποζημίωση για την περίοδο από το 2004 έως το 2024, όταν η Booking.com κατάργησε τη ρήτρα της καλύτερης τιμής για να συμμορφωθεί με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές.

Η Hotrec δήλωσε ότι η ομαδική αγωγή, η οποία θα εκδικαστεί στο Άμστερνταμ, ακολουθεί μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΕΔ) από το 2024, «η οποία έκρινε ότι οι ρήτρες ισοτιμίας της Booking.com παραβίαζαν το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ».

«Οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι υποφέρουν εδώ και καιρό από άδικες συνθήκες και υπερβολικά κόστη. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε και να απαιτήσουμε αποζημίωση», δήλωσε ο πρόεδρος της Hotrec, Αλέξανδρος Βασιλικός, καταγγέλλοντας τις «καταχρηστικές πρακτικές στην ψηφιακή αγορά» στην Ευρώπη.

Η Booking.com χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Hotrec και άλλων ξενοδοχειακών ενώσεων «ανακριβείς και παραπλανητικές» σε μια δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσθέτοντας ότι δεν είχε λάβει «επίσημη κοινοποίηση για ομαδική αγωγή».

Ανέφερε ότι η απόφαση του ΔΕΚ δεν έκρινε ότι οι ρήτρες «καλύτερης τιμής» της Booking.com ήταν αντιανταγωνιστικές, αλλά «απλώς δήλωσε ότι οι ρήτρες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ και ότι τα αποτελέσματά τους πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση».

Η εταιρεία αναφέρθηκε σε μια δήλωση σχετικά με τη «δέσμευσή της για δίκαιο ανταγωνισμό», στην οποία υποστήριξε ότι «οι προηγούμενες ρήτρες ισοτιμίας συνέβαλαν στην προώθηση του ανταγωνιστικού τιμολογίου και όχι στον περιορισμό του».

Αναφέρθηκε σε μια δημοσκόπηση στην οποία το 74% των ξενοδόχων δήλωσαν ότι η Booking.com έκανε την επιχείρησή τους πιο κερδοφόρα, με πολλούς να αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά πληρότητας και χαμηλότερο κόστος απόκτησης πελατών. Ωστόσο, άλλοι εκπρόσωποι του κλάδου επέκριναν τις πρακτικές της εταιρείας ως εκμεταλλευτικές.

«Καθώς απέκτησε τον έλεγχο της αγοράς, η Booking μπόρεσε να αυξήσει τα ποσοστά προμήθειών της και να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση στα περιθώρια κέρδους των ξενοδόχων», δήλωσε η Βερονίκ Σίγκελ, πρόεδρος του τμήματος ξενοδοχείων της γαλλικής ένωσης του τομέα φιλοξενίας Umih, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό France Inter.

«Για ένα δωμάτιο για το οποίο ο πελάτης πληρώνει 100 ευρώ, αν αφαιρέσετε την προμήθεια της Booking, ο ξενοδόχος λαμβάνει στην καλύτερη περίπτωση 75 ευρώ, με τα οποία πρέπει να πληρώσει τους υπαλλήλους του και να επενδύσει».

Αναγκαία η Booking για πολλά ξενοδοχεία;

Παρά τις τριβές, η Booking.com φαίνεται απαραίτητη για πολλά ξενοδοχεία, προσφέροντας διαδικτυακή προβολή και αναγνωρισιμότητα που είναι δύσκολο να επιτύχουν τα μικρότερα, ανεξάρτητα καταλύματα, τονίζει ο Guardian.

Μια μελέτη της Hotrec και του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Δυτικής Ελβετίας διαπίστωσε ότι η Booking Holding, η μητρική εταιρεία του ιστότοπου, έλεγχε το 71% της ευρωπαϊκής αγοράς το 2024, σε σύγκριση με το 68,4% το 2019.

Η αξία της εταιρείας εκτιμάται σε 170 δισεκατομμύρια δολάρια, τριπλάσια από αυτή της Volkswagen.

Ο Ρούπρεχτ Πόντσζουν, διευθυντής του ινστιτούτου ανταγωνιστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Heinrich Heine του Ντίσελντορφ, δήλωσε ότι η Booking.com είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πώς μια ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να κατακτήσει έναν ολόκληρο τομέα, δημιουργώντας μια δυναμική «ο νικητής τα παίρνει όλα».

Είπε ότι η νομική διαδικασία θα είναι πιθανώς μακροχρόνια και θα επικεντρωθεί στο δύσκολο ζήτημα του πώς μπορούν να μετρηθούν οι ζημίες.

«Οι δικαστές θα πρέπει να διαμορφώσουν μια άποψη και στη συνέχεια θα περάσει από όλες τις εφέσεις – όλα με μεγάλο κόστος και με όλα τα ‘κόλπα’ που προβλέπονται από το νόμο», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

«Η υπόθεση είναι μια εξέγερση των ξενοδοχείων, που λένε: ‘Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με εμάς’».

