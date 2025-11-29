newspaper
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Νοεμβρίου 2025 | 16:36

Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική τουριστική αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης, όπου δύο παράλληλες επενδυτικές στρατηγικές διαμορφώνουν το νέο τοπίο για την επόμενη δεκαετία.

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects, τα οποία δημιουργούνται κυριολεκτικά από το μηδέν και φέρνουν νέα πρότυπα πολυτέλειας και βιωσιμότητας. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά και ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων, αποφεύγοντας κυρίως τη γραφειοκρατίας των αδειοδοτήσεων.

Κατασκευή ξενοδοχείων από το… μηδέν

Οι greenfield επενδύσεις αν και λιγότερες είναι ωστόσο εμβληματικές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επένδυση του Γιάννη Βαρδινογιάννη στα Βλαχέικα Πόρου, το Hydra Rock, προϋπολογισμού περίπου 475 εκατομμυρίων ευρώ. Δημιουργείται ένα σύνθετο παραθεριστικό συγκρότημα σε έκταση άνω των 1.700 στρεμμάτων, με στόχο ένα θερέτρο αειφορίας βασισμένο στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και σε υποδομές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην Ερμιόνη, το Scarlet Beach του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, επένδυση περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, διαμορφώνει ένα πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded residences, βίλες, συνεδριακό κέντρο και μαρίνα, υπό διαχείριση της Waldorf Astoria.

Την ίδια στιγμή, η Sani/Ikos Group ενισχύει την παρουσία της στην Κρήτη, αναπτύσσοντας στον Κίσσαμο ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα resorts του νησιού, με 414 δωμάτια και συνολικά περισσότερες από 1.200 κλίνες. Στην Ανατολική Κρήτη, στην Ιεράπετρα, αναπτύσσεται το Cape Tholos της Metaxa Hospitality Group, που περιλαμβάνει πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, συγκρότημα κατοικιών υψηλών προδιαγραφών και σημαντικές υποδομές ευεξίας και αναψυχής.

Στη Νότια Εύβοια, το Six Senses Megalonisos, έργο της Grivalia με προϋπολογισμό κοντά στα 280 εκατομμύρια ευρώ, φέρνει στην περιοχή των Πεταλιών ένα οικολογικό resort υψηλού επιπέδου με βίλες, κατοικίες και διευρυμένες υπηρεσίες ευεξίας. Αντίστοιχα, στη Βόνιτσα προχωρά το Varko Bay της Banyan Tree, επένδυση περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αποτελέσει το πρώτο ultra-luxury resort της εταιρείας στην Ευρώπη, με ιδιωτικές βίλες, κατοικίες και μαρίνα μεγάλων σκαφών.

H έτοιμη λύση των εξαγορών

Παρά τη δυναμική αυτών των εντυπωσιακών έργων, η πλειονότητα των ξένων επενδυτών προτιμά έναν διαφορετικό δρόμο: την αγορά υφιστάμενων ξενοδοχείων. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο αργά αδειοδοτούμενες χώρες της Ευρώπης, με περιβαλλοντικές εγκρίσεις και χωροταξικές διαδικασίες που συχνά καθυστερούν επί σειρά ετών, σημειώνουν οι αναλυτές στα τουριστικά φόρουμ.

Η εξαγορά ενός υφιστάμενου ξενοδοχείου προσφέρει άμεση δυνατότητα λειτουργίας και γρήγορη απόδοση κεφαλαίου, ιδιαίτερα όταν η μονάδα βρίσκεται σε ώριμο προορισμό με σταθερή και υψηλή ζήτηση.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής τον τελευταίο χρόνο καταγράφονται μια σειρά εξαγορών «έτοιμων» ξενοδοχειακών μονάδων. Μεταξύ αυτών, η εξαγορά από τον όμιλο Sani/Ikos Group των τριών ξενοδοχείων Athos Palace, Pallini Beach και Theophano Imperial Palace στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής — με επένδυση πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να συγχωνευθούν και να ανακατασκευαστούν σε ένα νέο resort, το Ikos Kassandra, με περίπου 750 δωμάτια/βίλες, παραλία 600 μ., πολλές πισίνες, εστιατόρια και εγκαταστάσεις all-inclusive.

Πρόσφατα, ο όμιλος Azora απέκτησε το 50,1% του ελληνικού ομίλου Donkey Hotels, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Σαντορίνη: Athenaeum InterContinental Athens, NEW Hotel Athens, Semiramis Hotel, Periscope Hotel Athens και NOUS Santorini. Η συμφωνία σηματοδοτεί το πέρασμα του Donkey Hotels από οικογενειακή επιχείρηση σε «institutional-scale» hospitality πλατφόρμα, με στόχο επενδύσεις, ανακαινίσεις και περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Η στρατηγική HIG και Blackstone

Επίσης, η H.I.G. Capital απέκτησε τον έλεγχο των πέντε ξενοδοχειακών μονάδων του Kipriotis Group στην Κω — Kipriotis Village Resort, Kipriotis Panorama Hotel & Suites, Kipriotis Maris Suites, Kipriotis Aqualand Hotel και Kipriotis Hippocrates Hotel, συνολικά περίπου 1.522 δωμάτια και 4.500 κλίνες. Η διαχείριση των μονάδων έχει μισθωθεί στη HotelBrain με μακροπρόθεσμη σύμβαση. Η H.I.G. προτίθεται να αναβαθμίσει τα ξενοδοχεία σε σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μονάδες, με έμφαση σε συνεδριακές εγκαταστάσεις και resort εμπειρία.

Τέλος, η Blackstone Real Estate / Hotel Investment Partners (HIP) εξαγόρασε το Grand Hyatt Athens το 2024, με τίμημα περίπου 235 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας την είσοδο του Blackstone στον χώρο των κορυφαίων city-hotels στην Ελλάδα και την επέκταση του χαρτοφυλακίου της HIP σε πολλά νησιά και την Αθήνα. Παράλληλα, τον προηγούμενο χρόνο είχαν προηγηθεί εξαγορές όπως ο Αστέρας Βουλιαγμένης από τον Γιώργο Προκοπίου, η πώληση του Knossos Royal της Aldemar στον όμιλο Καράτζη και άλλες σημαντικές συναλλαγές.

Πηγή: ot.gr

