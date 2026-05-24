ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Μαΐου 2026, 08:05

ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης

Ποια μέτρα του πακέτου έχουν «κλειδώσει» - Στο τραπέζι η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η μείωση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία κλείνει τρεις μήνες σε διάρκεια, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, η κυβέρνηση δρομολογεί τις επόμενες κινήσεις στην οικονομία με ορίζοντα τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Κρίνεται σκόπιμο να διατεθούν ακόμα 50 εκατ. ευρώ από τον «κουμπαρά» που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για μέτρα στήριξης

Την ερχόμενη εβδομάδα, το οικονομικό επιτελείο θα κλειδώσει τα μέτρα στήριξης που θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και τον Ιούνιο. Αν και η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει υποχωρήσει στα πρατήρια στα επίπεδα του 1,8 ευρώ το λίτρο, είναι πιθανό να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στην αντλία για το ντίζελ και για τον επόμενο μήνα, σε μια προσπάθεια να μην ξεφύγει ακόμη περισσότερο ο πληθωρισμός.

Ο κίνδυνος τον Μάιο να καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ ακόμη υψηλότερος πληθωρισμός από το 5,4% του Απριλίου είναι υπαρκτός και, αν αυτό συμβεί, θα τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση ο αναθεωρημένος στόχος για συγκράτηση του πληθωρισμού φέτος στο 3,2% για το σύνολο του 2026.

Ετσι, κρίνεται σκόπιμο να διατεθούν ακόμη 50 εκατ. ευρώ από τον «κουμπαρά» των 200 εκατ. ευρώ που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για μέτρα στήριξης, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εκτόξευσης της τιμής λιανικής του πετρελαίου κίνησης ακόμη και πάνω από τα 2 ευρώ σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο.

Νέος κύκλος fuel pass

Με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent να παραμένει στα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της αμόλυβδης κινείται πάνω από τα 2,1 ευρώ το λίτρο σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο και οι εκπρόσωποι της αγοράς περιμένουν νέες ανατιμήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ένας νέος κύκλος fuel pass μπαίνει τώρα στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, το οποίο καλείται να αποφασίσει για την τύχη του επιδόματος και, συγκεκριμένα, εάν θα δοθεί για ακόμη έναν ή δύο μήνες. Η επιδότηση αγοράς καυσίμων 25-60 ευρώ τον μήνα σε ΙΒΑΝ ή προπληρωμένη κάρτα καλύπτει το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και αρχικά είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου. Τώρα όμως είναι κάτι που εξετάζεται και θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες.

Στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά. Η πίστωση του ποσού θα γίνει απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με βάση τα στοιχεία των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων και των δηλωθέντων προστατευόμενων μελών. Επίσης τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί στους αγρότες η πρώτη δόση της ενίσχυσης για τα λιπάσματα που θα καλύπτει το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς που εκδόθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οι άλλες δύο δόσεις θα πληρωθούν Ιούλιο και Σεπτέμβριο, ενώ η επιδότηση παραμένει μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις

Μετά τα έκτακτα μέτρα η σκυτάλη περνάει στα μόνιμα μέτρα. Αν και είναι νωρίς για τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις. Μετά την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, το βάρος μετατοπίζεται τώρα στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να μετακυλίσουν τα οφέλη στην αγορά εργασίας, μέσω αυξήσεων μισθών και κλαδικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κλειδώσει δύο μέτρα:

1. Η κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ασκήσεις για τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου, η οποία θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να διατηρούν μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους εντός της χρήσης, ενισχύοντας άμεσα τη ρευστότητά τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η ενίσχυση της ταμειακής τους ροής μπορεί να μεταφραστεί σε επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και καινοτομία.

Παράλληλα, η κατάργηση της προκαταβολής φόρου λειτουργεί ως έμμεσο κίνητρο για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς μειώνει το αίσθημα υπερφορολόγησης και βελτιώνει το επιχειρηματικό κλίμα. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νέας κλίμακας φορολογίας, η ελάφρυνση αυτή μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους και στον καλύτερο προγραμματισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Σήμερα, τα φυσικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 55% του φόρου που προκύπτει με βάση τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης και τα νομικά πρόσωπα το 80% του φόρου τους. Μόνο από τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο εισπράττει ετησίως περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την προκαταβολή φόρου. Η προκαταβολή φόρου λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα «άτοκο δάνειο» της επιχείρησης ή του επαγγελματία προς το κράτος. Πληρώνεται τον πρώτο χρόνο προκαταβολικά έναντι του εισοδήματος της επόμενης χρονιάς. Τον επόμενο χρόνο αφαιρείται (συμψηφίζεται) από τον νέο φόρο, αλλά ταυτόχρονα βεβαιώνεται μια νέα προκαταβολή, διαιωνίζοντας αυτή τη διαδικασία.

2 . Η μείωση της φορολογίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, τα κέρδη όλων των νομικών προσώπων και οντοτήτων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, φορολογούνται με συντελεστή 22%.

Συνολικά, το βασικό «πακέτο» ελαφρύνσεων για το 2027 προσδιορίζεται επισήμως στο 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, που θα επιτρέψει έξτρα παρεμβάσεις για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Ολα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο του πληθωρισμού, αφού, εάν η κρίση συνεχιστεί και ο πληθωρισμός διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, τότε αναθεωρούνται οι προβλέψεις. Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το δημοσιονομικό κόστος της αύξησης των συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2027 που προβλεπόταν στα 534 εκατ. ευρώ θα «φουσκώσει» σημαντικά με τις νέες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κόστος 750 εκατ. ευρώ, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει τον Οκτώβριο με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

