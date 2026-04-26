newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εφεδρείες για έκτακτα μέτρα στήριξης με ορόσημο τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Απριλίου 2026, 08:00

Με φόντο τη ΔΕΘ και την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή οι παροχές που σχεδιάζει η κυβέρνηση - Τι εξετάζεται για μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Μαρία Βουργάνα
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή και με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, η κυβέρνηση δρομολογεί τις επόμενες κινήσεις στην οικονομία με ορόσημο τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έχοντας στον δημοσιονομικό «κουμπαρά» τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο στα τέλη Μαΐου θα εξετάσει εάν θα δοθεί ένα νέο Fuel Pass

Με την ανάπτυξη του 2026 να αναθεωρείται στο 2% από 2,4% και τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 3,2% αντί να υποχωρεί στο 2,2%, η κυβέρνηση μοιράζει παροχές από το υπερπλεόνασμα του 2025, κρατώντας παράλληλα αποθέματα για την επόμενη φάση με ορίζοντα τη ΔΕΘ ή τις εκλογές, που θα αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό – Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2027, το οποίο θα σταλεί στην Κομισιόν στις 30 Απριλίου.

Μετά τις φοροελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις που ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του έτους και τα δύο πακέτα που ακολούθησαν με μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ, στην κυβερνητική ατζέντα μπαίνουν τώρα νέες παρεμβάσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται μισθωτοί, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

«Στόχος είναι η αφαίρεση βαρών. Μείωση φόρων και εισφορών είναι κεντρικό στοιχείο της πολιτικής», σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης δίνοντας το στίγμα των επόμενων παρεμβάσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, αφού υπενθυμίζει ότι «πέρυσι στη ΔΕΘ ανακοινώθηκαν πολύ σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις που αφορούσαν εργαζομένους, οικογένειες με παιδιά και νέους», δηλώνει ότι «φέτος, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί φυσικά κανένα πακέτο γιατί είναι νωρίς και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κρίση στον Κόλπο, η κατεύθυνση σταθερά παραμένει: περαιτέρω μείωση των φόρων και στήριξη των ευάλωτων».

Έκτακτα μέτρα

Την ίδια ώρα και ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει κρατήσει ως εφεδρεία 200 εκατ. ευρώ για ενίσχυση και παράταση των μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Μάιο και στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο, το οικονομικό επιτελείο στα τέλη Μαΐου θα εξετάσει εάν θα δοθεί ένα νέο Fuel Pass. Η επιδότηση αγοράς καυσίμων 25-60 ευρώ τον μήνα σε ΙΒΑΝ ή προπληρωμένη κάρτα καλύπτει το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Αν όμως η τιμή της βενζίνης κινείται κοντά στα 2,1-2,2 ευρώ το λίτρο, τότε είναι πιθανή μια νέα επιδότηση για ένα ακόμα δίμηνο.

Πακέτο ΔΕΘ

Αν και είναι νωρίς για τον προσδιορισμό των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων που προβλέπουν:

Μείωση της προκαταβολής φόρου. Ο πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, σε ένα πεδίο όπου σήμερα τα φυσικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 55% και τα νομικά πρόσωπα το 80% του φόρου τους. Μόνο από τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο εισπράττει περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την προκαταβολή φόρου. Ενδεχόμενη μείωση της προκαταβολής στο 70%, στα επίπεδα δηλαδή του 2019-2020, θα σήμαινε ελάφρυνση της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Το τέλος φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα) και το κόστος που προκύπτει από την κατάργησή του ανέρχεται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν της μισής μονάδας που έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις για το 2027. Μια τέτοια παρέμβαση κοστολογείται γύρω στα 245 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το βασικό «πακέτο» ελαφρύνσεων για το 2027 προσδιορίζεται επισήμως στο 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει έξτρα παρεμβάσεις για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Στο καλάθι της ΔΕΘ θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον παρεμβάσεις όπως:

• Μεγαλύτερο ψαλίδι στη φορολογία των ενοικίων υπό την προϋπόθεση ότι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα υπάρχει αύξηση στα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα.

• Νέες διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

• Διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες και απότομες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Κάποια στιγμή εντός του 2027 θα γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες παραμένουν παγωμένες από τον Ιούνιο του 2021 καταγράφοντας διαφορές σε σχέση με τις εμπορικές τιμές που σε πολλές περιοχές υπερβαίνουν το 50%. Σημειώνεται ότι το 2027 καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Economy
Μητσοτάκης – Μακρόν στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ: Η Ελλάδα μοντέλο οικονομικής προόδου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies