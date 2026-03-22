Τρία χρόνια και είκοσι τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδώλιο. Την ίδια ώρα, το «σημείο μηδέν» παραμένει ένας τόπος προσκυνήματος και αβάσταχτου πόνου.

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 είναι μια ημερομηνία με τεράστιο ειδικό βάρος, η οποία συνοψίζει τον συσσωρευμένο πόνο αλλά και τις ελπίδες για να αποδοθεί δικαιοσύνη

Πολίτες κάθε ηλικίας φτάνουν σιωπηλά, αφήνοντας πίσω τους τον θόρυβο της καθημερινότητας. Στον μικρό ναό που έχει στηθεί στη μνήμη των θυμάτων, ανάβουν ένα κεράκι, μια μικρή φλόγα ελπίδας και θύμησης.

Στα Τέμπη από ψηλά

Τα πλάνα από drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας μέσα από τα δεκάδες αντικείμενα που έχουν συσσωρευτεί δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Κουκλάκια, λουλούδια, αναμνηστικά, μηνύματα αγάπης, πόνου και στοργής είναι απλωμένα παντού, συνθέτοντας έναν βωμό για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα.

Η 28η Φεβρουαρίου 2023 δεν ήταν μια «κακιά στιγμή» που χάθηκε στη λήθη του χρόνου, αλλά η αφετηρία μιας εθνικής αφύπνισης που ξεγύμνωσε ένα ολόκληρο κράτος που έμαθε να πορεύεται στο «πάμε κι όπου βγει».

Και το ερώτημα παραμένει εμφατικό: Τι πραγματικά συνέβη τελικά το μοιραίο βράδυ;

H πληγή παραμένει ανοιχτή

Δίπλα στα σύμβολα του πένθους, τα πανό οργής και διεκδίκησης υπενθυμίζουν ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή. «Δικαιοσύνη» είναι η λέξη που κυριαρχεί στα περισσότερα, εκφράζοντας το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για την απόδοση ευθυνών.