21.03.2026 | 15:52
Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας
Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Ελλάδα 22 Μαρτίου 2026, 18:35

Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Τρία χρόνια και είκοσι τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδώλιο. Την ίδια ώρα, το «σημείο μηδέν» παραμένει ένας τόπος προσκυνήματος και αβάσταχτου πόνου.

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 είναι μια ημερομηνία με τεράστιο ειδικό βάρος, η οποία συνοψίζει τον συσσωρευμένο πόνο αλλά και τις ελπίδες για να αποδοθεί δικαιοσύνη

Πολίτες κάθε ηλικίας φτάνουν σιωπηλά, αφήνοντας πίσω τους τον θόρυβο της καθημερινότητας. Στον μικρό ναό που έχει στηθεί στη μνήμη των θυμάτων, ανάβουν ένα κεράκι, μια μικρή φλόγα ελπίδας και θύμησης.

Στα Τέμπη από ψηλά

Τα πλάνα από drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας μέσα από τα δεκάδες αντικείμενα που έχουν συσσωρευτεί δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Κουκλάκια, λουλούδια, αναμνηστικά, μηνύματα αγάπης, πόνου και στοργής είναι απλωμένα παντού, συνθέτοντας έναν βωμό για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα.

Η 28η Φεβρουαρίου 2023 δεν ήταν μια «κακιά στιγμή» που χάθηκε στη λήθη του χρόνου, αλλά η αφετηρία μιας εθνικής αφύπνισης που ξεγύμνωσε ένα ολόκληρο κράτος που έμαθε να πορεύεται στο «πάμε κι όπου βγει».

Και το ερώτημα παραμένει εμφατικό: Τι πραγματικά συνέβη τελικά το μοιραίο βράδυ;

H πληγή παραμένει ανοιχτή

Δίπλα στα σύμβολα του πένθους, τα πανό οργής και διεκδίκησης υπενθυμίζουν ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή. «Δικαιοσύνη» είναι η λέξη που κυριαρχεί στα περισσότερα, εκφράζοντας το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για την απόδοση ευθυνών.

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Τιμή και δόξα 22.03.26

Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια» ο Δουδωνής

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Λέσβος 22.03.26

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Εθνική επέτειος 22.03.26

Γαλανόλευκη - γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την 25η Μαρτίου - Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Επτά δίκες, ένα έγκλημα 22.03.26

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Λίγο πριν τη δικαστική μάχη, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλάει στο in για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη Δικαιοσύνη στην κύρια δίκη για τα Τέμπη αλλά και για τον Κώστα, Αχ. Καραμανλή ο οποίος «προστατεύεται από το κόμμα του».

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων
Ελλάδα 22.03.26

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Η οργάνωση, η οποία παρουσιαζόταν ως ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο, εκτιμάται ότι είχε συνολικό οικονομικό όφελος περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 22.03.26

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις μετά από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη

inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΠΑΟΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρης – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Άρης – ΟΦΗ

LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Κηφισιά για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ

Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες Άρης και ΟΦΗ θα αγωνιστούν στο μεταξύ τους παιχνίδι (22/3/19:00) στο Βικελίδης για την 26η αγωνιστική.

Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!

Μια τεράστια νίκη που δίνει… έξι βαθμούς πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της Τότεναμ (0-3) και ανάσανε βαθμολογικά, ανεβαίνοντας στους 32 και αφήνοντας δύο πίσω της την ομάδα του Τούντορ.

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Carabao Cup 22.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του Carabao Cup. Τηλεοπτικά από Action 24.

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Τιμή και δόξα 22.03.26

Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
Παιδί της Αγάπης 22.03.26

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου - Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)

Επέστρεψε στις νίκες η Αταλάντα, όμως χωρίς να ικανοποιήσει απέναντι στην ουραγό Βερόνα. Με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ (= δυο γκολ) η Λάτσιο πέρασε από την Μπολόνια.

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο

Με σκόρερ τον Αραούχο η Μπαρτσελόνα νίκησε 1-0 τη Βαγιεκάνο που είχε ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύθηκε. Στο +7 οι Καταλανοί από τη Ρεάλ», περιμένουν απώλεια από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ.

Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)

Ο Ηρακλής επικράτησε στοn αγώνα - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-1 και έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 με «τρίποντο». Στη δεύτερη θέση η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε του Αστέρα Β με 3-0

Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Απέχω» 22.03.26

Ο Μπάρι Κίογκαν σταμάτησε να βγαίνει εξαιτίας των πικρόχολων επικριτών του διαδικτύου

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια» ο Δουδωνής

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας - Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο... δύο πολέμων

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

