Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 είναι μια ημερομηνία με τεράστιο ειδικό βάρος, η οποία συνοψίζει τον συσσωρευμένο πόνο αλλά και τις ελπίδες για να αποδοθεί δικαιοσύνη όχι μόνο των συγγενών 57 θυμάτων αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.

Τρία χρόνια μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση δύο τρένων που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή, την 28η Φεβρουαρίου 2023, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην έναρξη της κύριας δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Η πρώτη δίκη στη σύγχρονη ελληνική ιστορία όπου φορείς του ελληνικού δημοσίου βρίσκονται σε τέτοιον βαθμό κατηγορούμενοι απέναντι σε τόσους πολλούς Ελληνες πολίτες, θα διεξαχθεί σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, με το κτιριακό συγκρότημα να φυλάσσεται όλο το εικοσιτετράωρο.

Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο σταθμάρχης αλλά και συνάδελφοί του που αποχώρησαν από το πόστο τους πριν τη λήξη της βάρδιας αφήνοντας τον σταθμάρχη μόνο του να διευθύνει την κυκλοφορία.

Στους κατηγορούμενους βρίσκονται όμως και στελέχη των διοικήσεων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και της ΡΑΣ. Στους περισσότερους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Γνωρίζοντας καλά την υπόθεση

Μιλώντας στο in ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της 19χρονης Μάρθης η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα και συνήγορος οικογενειών που έχασαν συγγενείς του στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, παραδέχεται πως έχει αφιερώσει τη ζωή του στο αποτέλεσμα αυτής της δίκης.

«Το να χάνεις το παιδί σου είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Το έλεγα πριν το βιώσω και δυστυχώς το βιώνω. Αυτή τη στιγμή αυτό που με οδηγεί πέρα από τη λογική είναι ο μεγάλος θυμός και το πείσμα να λογοδοτήσουν αυτοί που πρέπει. Αυτό θα με οδηγεί μέχρι τέλους σε όλες τις δίκες. Αυτός ο σκοπός μου δίνει το μέγιστο κίνητρο».

Εχοντας παρακολουθήσει εξαρχής την υπόθεση, ο κ. Ψαρόπουλος είναι αυτός που γνωρίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τα στοιχεία της δικογραφίας.

Το μεγάλο διακύβευμα

Λίγο πριν την εκκίνηση της βαρυσήμαντης δίκης στις 23 Μαρτίου, ο κ. Ψαρόπουλος δεν κρύβει τον προβληματισμό του για το μεγάλο διακύβευμα πέρα από την απόδοση των ποινικών ευθυνών: να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η Ελληνική Δικαιοσύνη.

Μέχρι στιγμής για τον ίδιο, δεν έχει κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε, τη δουλειά της. «Το αν θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων από τους δικαστές αυτής της έδρας θα το δούμε» λέει υπογραμμίζοντας ότι δεν βρίσκονται στο εδώλιο όσοι θα έπρεπε και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα, λόγω ελλιπούς ανακριτικής διαδικασίας που διήρκεσε δυόμισι χρόνια, όπως λέει.

«Οδηγούμαστε με μεγάλες σκιές, ερωτήματα και δυσαρέσκεια από τη συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών, σε μια δίκη όπου οι τοπικές δικαστικές αρχές της Λάρισας αλλά και η κεφαλή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επέδειξαν ατολμία, προχειρότητα, ανεπάρκεια».

Οπως προσθέτει όμως, ακόμα και έτσι, σημαντικό κομμάτι των υπευθύνων για αυτό το εθνικό έγκλημα θα καθίσει στο εδώλιο.

«Tο πιθανότερο είναι στη συγκεκριμένη δίκη να διαπιστωθούν ευθύνες κι άλλων προσώπων ή ευθύνες προσώπων που είναι κατηγορούμενοι σ’ αυτή τη δίκη, για βαρύτερα αδικήματα. Αυτά, θα σχηματίσουν μια νέα δικογραφία σε μια μελλοντική δίκη».

Επτά δίκες για ένα έγκλημα

Ενα μεγάλο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συγγενείς στην εν λόγω δίκη είναι η πολυδιάσπαση της υπόθεσης, η οποία όπως παρατηρεί ο κ. Ψαρόπουλος «δεν ευνοεί την ορθή απονομή δικαιοσύνης».

«Εχουμε τη δίκη για τα βίντεο στη Λάρισα. Τη δίκη των ελεγκτών της ΕΡΓΟΣΕ στην Αθήνα. Τη δίκη των παραποιημένων ηχητικών επίσης στην Αθήνα» λέει ο ίδιος υπενθυμίζοντας και τη σημαντική δίκη του μπαζώματος, η οποία εκκρεμεί. «Η τύχη της δίκης του μπαζώματος θα εξαρτηθεί από το πόρισμα του δικαστικού συμβουλίου στον Αρειο Πάγο. Αν δηλαδή θα γίνει στον Αρειο Πάγο μαζί με τον υπό διερεύνηση κατηγορούμενο Τριαντόπουλο ή αν θα σταλεί πίσω πάλι αυτή η δικογραφία στο Εφετείο Λάρισας».

Επίσης, ο κ. Ψαρόπουλος δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο δικών για ψευδορκία, δηλαδή για ευθύνες των εμπειρογνωμόνων, «αν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους ή αν έχουν παραβιάσει το καθήκον τους και έχουν δηλώσει ψευδή γεγονότα που σχετίζονται με τις εκταφές».

Αν συνυπολογιστεί και η δίκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σύμβαση 717, όπου εμπλέκονται αρκετοί από όσους είναι κατηγορούμενοι και στην κύρια δίκη, ο κ. Ψαρόπουλος υπολογίζει τον αριθμό των δικών που μπορεί να προκύψουν σε έξι με εφτά δίκες για το έγκλημα των Τεμπών.

«Δεν μπορείς ταυτόχρονα να δικάζεις το ίδιο πράγμα σε δύο διαφορετικές δίκες» συνεχίζει, φέρνοντας το παράδειγμα της δίκης των βίντεο που σχετίζεται άμεσα με τις ποινικές ευθύνες πολλών κατηγορούμενων στην κύρια δίκη. Στην οποία κύρια δίκη «εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς» και «οι ποινικές ευθύνες είναι πολυδιάστατες ενώ και ο αριθμός των κατηγορουμένων ανά φορέα, πολύ μεγάλος».

Το παραπάνω γεγονός σύμφωνα με τον νομικό, οφείλεται στη πολυδιάσπαση του ΟΣΕ που κάποτε ήταν ενιαίος οργανισμός. «Τώρα έχουμε Hellenic Train, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Αρχή Ασφάλειας Συγκοινωνιών-ΡΑΣ, έχουμε και το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών».

Δεδομένου ότι υπάρχει μια αλυσίδα ευθυνών, ο κ. Ψαρόπουλος προειδοποιεί πως εάν δεν έχει διερευνηθεί πλήρως μία υπόθεση μικρότερης δίκης και δεν έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη για αυτήν, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επηρεαστεί και η κύρια δίκη.

Είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη τέτοιας έκτασης δίκη. Και είναι και η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο βρίσκεται αντιμέτωπο με τόσες πολλές και τέτοιου είδους κατηγορίες απέναντι στους πολίτες του.

Τραγελαφικά γεγονότα στη δίκη των βίντεο

Ο κ. Ψαρόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δίκη τόσο για τα βίντεο (σ.σ η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού – τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας) η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, όσο και σε εκείνη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο θέμα της δίκης των βίντεο, εκτιμά πως σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αναδειχθεί στοιχεία για τα οποία οι δικαστές δεν είχαν εικόνα στην αρχή. «Πλέον, αναδεικνύονται πολλά κρίσιμα στοιχεία και για την κυρίως δίκη» είπε, προσθέτοντας όμως ότι θα ήταν ικανοποιημένος αν είχε ήδη λήξει η συγκεκριμένη δίκη, δεδομένου ότι έχει ξεπεράσει τις 16 συνεδριάσεις και υπάρχει σημαντική καθυστέρηση.

Κάνει μάλιστα λόγο για τραγελαφικά γεγονότα αναφερόμενος στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, καταγγέλλοντας πως οι συγγενείς που παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, δεν έχουνε παραλάβει ακόμα το κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό. «Αυτό από μόνο του δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα για την σκοπιμότητα αυτής της καθυστέρησης».

Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν θέλει να πιστεύει ότι αυτά που συμβαίνουν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας θα επαναληφθούν και στην κύρια δίκη στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας. «Δεν θέλω να προδικάζω. Προσωπικά, δεν θα κινηθώ σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θέλω να κάνω τέτοιους παραλληλισμούς».

»Σε σχέση με την ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Καθένας κρίνεται από τα λόγια του και τις πράξεις του. Και αυτό αφορά και τους δύο σε αυτή την αντιμαχία. Και τον παραλήπτη και τον αποστολέα».

Οσον αφορά τη δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Αντώνης Ψαρόπουλος κάνει λόγο για τη σκανδαλώδη στάση του ελληνικού δημοσίου. «Απορώ, πραγματικά απορώ, πώς βρίσκονται ακόμα στη θέση τους οι διοικητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και όλοι όσοι υπερασπίζονται τους παρανομούντες υπαλλήλους της, ενώ θα έπρεπε να είναι απέναντί τους. Γιατί ο πρώτος θιγόμενος από αυτήν την υπόθεση είναι το ίδιο το ελληνικό δημόσιο».

Αυτό μας δείχνει πόσο πρόχειρο είναι αυτό το κράτος, το οποίο προσπαθεί να αυτοσυντηρηθεί και να αμυνθεί απέναντι στους πολίτες του

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει την τάση – την οποία ο ίδιος αναμένει να δει και στην κύρια δίκη- να αποδοθούν ευθύνες μόνο σε δύο-τρεις ανθρώπους, τον σταθμάρχη και τους επιθεωρητές του σταθμαρχείου της Λάρισας, εν ολίγοις μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο, ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι «αν υπήρχαν τα κατάλληλα συστήματα ασφαλείας, ακόμα και ανθρώπινο λάθος να είχε γίνει, αυτό θα είχε διορθωθεί και δεν θα είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν».

Οσο πιο ψηλά, τόσο πιο δύσκολο να αποδοθεί δικαιοσύνη

Για την έκβαση του δικαστικού αποτελέσματος, ο συνήγορος υπεράσπισης των θυμάτων δεν κρύβει την ανησυχία του πως όσο ανεβαίνει ο βαθμός εκδίκασης από ένα δικαστήριο τόσο πιο ευάλωτη γίνεται και η δικαιοσύνη.

Για τον κ. Ψαρόπουλο είναι μια «δικαστική πραγματικότητα»: «Πρωτοδίκως, ίσως και για τον κατευνασμό των παθών και των αντιδράσεων, οι αποφάσεις ικανοποιούν το κοινό αίσθημα. Oταν ανεβαίνουμε βαθμό αλλάζει η κατάσταση. Αρχίζουν δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις και κάποια στιγμή υπάρχουν και πιέσεις που δέχονται κάποιοι δικαστικοί».

Αν και στο παρελθόν υπήρξαν φορές που απαξιώθηκε κατ΄ αυτόν τον τρόπο η δικαστική εξουσία, ο ίδιος πιστεύει ότι είναι «βαριά κουβέντα να μιλάμε για διαφθορά των δικαστών».

Μπορεί να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, «όπως σε όλους τους τομείς» που υπάρχει διαφθορά, αλλά, «υπάρχει όμως και ευσυνειδησία και αμεροληψία και ακεραιότητα».

Ψυχοφθόρα διαδικασία: Εως και τρία ακόμα χρόνια η διάρκεια της δίκης

Η υπόθεση των Τεμπών η οποία έχει μπει ήδη στον τέταρτο χρόνο της, έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα στους συγγενείς των θυμάτων, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Ψαρόπουλου, η βασική δίκη θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια, ενδεχομένως και τρία. «Είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα. Είναι αδύνατον και παράδοξο οι συγγενείς να υποστηρίζουμε κατηγορίες σε δύο, τρεις ή τέσσερις δίκες οι οποίες θα διεξάγονται ταυτόχρονα».

Για άλλη μια φορά, επισημαίνει την απογοήτευση των συγγενών από τη στάση των δικαστικών αρχών όσον αφορά τη διερεύνηση του εγκλήματος.

«Υπάρχει λοιπόν δυσπιστία, υπάρχει υφέρπουσα απογοήτευση» λέει, αλλά προσθέτει και την «ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι ευσυνείδητοι, ‘ανθρώπινοι’ δικαστές και θα ερευνήσουν τα πράγματα σε όλο τους το εύρος και βάθος και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Τουλάχιστον, να δικαιωθεί η μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε».

«100% ποινικές ευθύνες» για τον Κώστα Αχ.Καραμανλή

Στο κάδρο των μεγάλων ευθυνών ο κ. Ψαρόπουλος τοποθετεί σε βασική θέση τον κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Ειδικότερα, στο κομμάτι των ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, ψέγει την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η οποία περιορίζει ουσιαστικά τη δικαιοσύνη. «Ο Καραμανλής θα έπρεπε να είχε ήδη παραπεμφθεί για κακούργημα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στη δικογραφία που αναδεικνύουν την κακουργηματική συμμετοχή αυτού του ατόμου στο χαμό των ανθρώπων μας» τονίζει.

Εκτιμά μάλιστα πως όλοι οι συγγενείς θα «είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι αν δεν παραπεμφθεί τελικά για κακούργημα αυτό το άθλιο υποκείμενο σε όποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο» προσθέτοντας ότι «ο Καραμανλής προστατεύεται από το κόμμα του».

»H παραπομπή του για διερεύνηση στον Αρειο Πάγο για ένα πλημμεληματάκι της πλάκας, είναι προσβολή για την Ελληνική Δικαιοσύνη και προσβολή για όλους τους Ελληνες πολίτες».

Σημειώνει μάλιστα ότι θα είναι «μέγα ψέμα» αν μελλοντικά κάποιοι πολιτικοί στη ΝΔ ισχυριστούν ότι «έτσι έκρινε η Ελληνική Δικαιοσύνη», εννοώντας δηλαδή την απαλλαγή του κ. Καραμανλή.

«Δεν έκρινε έτσι η Ελληνική Δικαιοσύνη, γιατί το κατηγορητήριο που αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ο ανακριτής του Αρείου Πάγου είναι ένα κατηγορητήριο με το οποίο γελάνε και οι φοιτητές της νομικής» σημειώνει ο κ. Ψαρόπουλος. «Αν αφήνονταν η Ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει όπως έπρεπε τις ποινικές ευθύνες τόσο του Τριαντόπουλου όσο και του Καραμανλή, 100% θα τους απέδιδε κακουργηματικές ευθύνες».

Ωστόσο, για τον ίδιο, δυστυχώς η δίκη έχει αποκτήσει πολιτικό χρώμα. «Και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς όχι από την αντιπολίτευση, αλλά από την κυβέρνηση. Ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης, ο τρόπος της αντιδικίας με τους συγγενείς, από τον υπουργό Δικαιοσύνης και από κάποιους άλλους βουλευτές, ουσιαστικά μας δείχνει ότι η δίκη είναι και πολιτική».

Πυρόσφαιρα: Θα υιοθετήσουν οι δικαστές την επιστημονική θέση;

Οσον αφορά τα αίτια της πρόκλησης τη φονικής πυρόσφαιρας, από τα πιο νευραλγικά ζητήματα της υπόθεσης το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη σκόνη, ο κ. Ψαρόπουλος ελπίζει το δικαστήριο να υιοθετήσει την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη.

«Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Εγώ μπορεί να πιστεύω μία εκδοχή, ότι δεν είναι τα έλαια σιλικόνης και είναι κάτι άλλο . Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από το κατά πόσον θα θελήσουν οι δικαστές να το ερευνήσουν σε βάθος» σημειώνει, «δίχως να τεθούν εμπόδια στην εξέταση και στο ακροατήριο αυτής της πάρα πολύ σημαντικής παραμέτρου εξαιτίας της οποίας 27 άνθρωποι, τα μισά από τα θύματα, βρέθηκαν απανθρακωμένοι».

Τότε, υπογραμμίζει ο ίδιος «θα αποδειχθεί, με πλήρως επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, τι ακριβώς συνέβη».

Το βίωμα του να είσαι πατέρας και ταυτόχρονα συνήγορος και άλλων συγγενών

«Δεν είναι καθόλου εύκολη η διαχείριση αυτής της κατάστασης. Υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά το συναίσθημα υπερκέρασε την ψυχραιμία που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν δικηγόρο. Ανθρωπος είμαι» λέει ο ίδιος.

Και καταλήγει: «Ηδη από την πέμπτη μέρα από το δυστύχημα, πήγαινα δύο και τρεις φορές την εβδομάδα στη Λάρισα. Εχω παρακολουθήσει εξαρχής την υπόθεση. Δεν είναι μόνο ότι έχω την ιδιότητα του δικηγόρου. Είναι ότι έχω δει την ιστορία να ξετυλίγεται από την αρχή, τις κατηγορίες να χτίζονται η μία μετά την άλλη.

»Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, έχοντας σε πολύ μεγάλο ποσοστό τη σύμπραξη και την ηθική σύμπνοια όλων των συγγενών. Ή των περισσότερων εν πάση περιπτώσει γιατί υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι δεν τους έχουμε δει καθόλου. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 οικογένειες τις οποίες δεν έχουμε δει ποτέ. Φυσικά αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Ο κάθε άνθρωπος, διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση με τον δικό του τρόπο».