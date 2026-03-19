Ελευθεριάδης: Πέντε fake news για τα Τέμπη – Το «φταίει μόνο σταθμάρχης», η πυρόσφαιρα και το πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΑΜ
Ελλάδα 19 Μαρτίου 2026

«Να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα των Τεμπών. Να υπάρχει λογοδοσία», επισημαίνει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Σε «πέντε fake news» που διακινούνται για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη αναφέρθηκε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, θύματος του τραγικού δυστυχήματος.

Όπως τονίζει ο κ. Ελευθεριάδης, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «σε λίγες μέρες ξεκινάει η μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Κι αφού δεν μας κάλεσαν στο Athens Alitheia Forum να τα πούμε εκεί, θα σας τα πούμε εδώ, σε αυτό εδώ το βίντεο».

Αποδομεί τον ισχυρισμό περί ευθυνών μόνον του σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, τονίζοντας πως «αυτοί όμως που λένε ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης, το λένε για να κρύψουν τις ευθύνες όλων των υπολοίπων σε διάφορα επίπεδα». Ο κ. Ελευθεριάδης αναφέρεται, επίσης, στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και το κατά πόσον έχει αποσυρθεί, όπως και στα έλαια σιλικόνης.

Όσα υπογραμμίζει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης:

«Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Θοδωρής Ελευθεριάδης και έχω χάσει τη μητέρα μου, Μαρία Εγούτ, στο δυστύχημα των Τεμπών. Ξεκινάω αυτή τη σειρά βίντεο με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να παρακολουθούμε μαζί τη δίκη για τα Τέμπη βήμα προς βήμα. Να μεταφέρω με απλά λόγια τι συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, τι ακούγεται, τι αλλάζει και τι σημαίνει κάθε εξέλιξη. Όχι με φωνές, όχι με υπερβολές.

Σε κάθε βίντεο θα σας κάνω μία σύντομη σύνοψη της διαδικασίας, ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε και τι έχει σημασία. Σήμερα, στο πρώτο βίντεο, θα μιλήσουμε για τα fake news. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Κι αφού δεν μας κάλεσαν στο Athens Alitheia Forum να τα πούμε εκεί, θα σας τα πούμε εδώ, σε αυτό εδώ το βίντεο.

Ας ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ βασικά. Πρώτο και πιο γνωστό είναι αυτό που λέει ότι ο υπεύθυνος για όλα είναι ο σταθμάρχης κι εσείς δεν λέτε τίποτα για τον σταθμάρχη. Το τι έκανε ο σταθμάρχης είναι γνωστό ήδη από την πρώτη εβδομάδα. Αυτοί όμως που λένε ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης, το λένε για να κρύψουν τις ευθύνες όλων των υπολοίπων σε διάφορα επίπεδα. Χωρίς να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, θα θυμίσω μόνο ότι όταν πετάει ένα αεροπλάνο υπάρχουν πάντοτε δύο πιλότοι, τέλεια εκπαιδευμένοι, οι οποίοι μάλιστα στις μεγάλες πτήσεις δεν τρώνε καν από το ίδιο φαγητό για να είναι πάντα καλά σε υγεία τουλάχιστον ο ένας από τους δύο εάν συμβεί κάτι. Οπότε, σαν να ερωτηθούμε: Είναι φυσιολογικό να έχουμε ένα σύστημα χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας και ένα μόνο σταθμάρχη; Μόνο του σ’ ένα σταθμαρχείο, ο οποίος εάν ξαφνικά λιποθυμήσει, πάθει κάτι, τα τρένα θα τρακάρουν και οι επιβάτες θα σκοτωθούν;

Δεύτερον, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ανακριτής έκανε εξαιρετική δουλειά και η ανάκριση ολοκληρώθηκε άψογα. Σίγουρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε έναν λειτουργό της δικαιοσύνης για το αν έκανε σωστά τη δουλειά του. Αυτό, εάν χρειαστεί, θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Εμείς όμως σαφώς και θα κρίνουμε τις δημόσιες δηλώσεις τρίτων που προσπαθούν να μας πείσουν ότι: Η καταστροφή των δειγμάτων αίματος από τα θύματα στις 40 μέρες, η πολύ μεγάλη καθυστέρηση και η άρνηση ικανοποίησης συγκεκριμένων αιτημάτων μας, η παραπομπή της Hellenic Train μόνο για πλημμελήματα και το πολύ βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης με τον τρόπο που έγινε, ότι όλα αυτά δεν είναι λοιπόν χαρακτηριστικά μιας εξαιρετικής δουλειάς.

Το τρίτο, που έχει πιστέψει πολύς κόσμος, είναι ότι το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποσύρθηκε και τα αρχικά του ευρήματα δεν ισχύουν. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ φυσικά και δεν αποσύρθηκε. Ούτε αποσύρθηκαν τα κομμάτια του πορίσματος που αναφέρονται στην πυρόσφαιρα. Στις 23 Μαΐου του 2025, η επίσημη μετάφραση του πορίσματος στα ελληνικά αναρτήθηκε στο σάιτ του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το πλήρες κείμενο είναι δημόσια διαθέσιμο για όποιον θέλει να διαπιστώσει ότι δεν έχει αποσυρθεί τίποτα και ότι όλα ισχύουν κανονικά. Άλλωστε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ υπό τη σημερινή του διοίκηση εξέδωσε πρόσφατα ένα δελτίο τύπου με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες και την πλήρη υποστήριξή του στα μέλη της επιτροπής διερεύνησης που συνέταξαν το πόρισμα.

Στη συνέχεια του προηγούμενου, το τέταρτο από τα fake news που αναπαράγονται ως δήθεν θέσφατα, είναι αυτό που λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την πυρόσφαιρα. Να το πούμε πολύ απλά για να γίνει ξεκάθαρο: Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Ούτε νομικά, ούτε επιστημονικά. Νομικά, μία διάταξη του ανακριτή κυρίου Μπακαΐμη είναι απλώς η γνώμη του και δεν αποτελεί δικαστική απόφαση. Δικαστικές αποφάσεις βγάζουνε μόνο τα δικαστήρια. Επιστημονικά δεν υπάρχει ούτε μία ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνωμοδότηση που να αποδεικνύει ότι η πρώτη πυρόσφαιρα της ιστορίας από έλαια σιλικόνης δημιουργήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη. Υπάρχουν μόνο κάποιες θεωρητικές εξηγήσεις και υποθέσεις που δεν έχουν αποδειχθεί ούτε με ευρήματα, ούτε με εργαστηριακά πειράματα, ούτε με κάποια άλλη επιστημονική μέθοδο απόδειξης.

Το ένα και μοναδικό υποτιθέμενο τεκμήριο απόδειξης είναι κάποια βίντεο και τίποτε άλλο. Χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, να επισημάνω απλώς πως το επιχείρημα ότι δεν διακρίνεται κάτι ύποπτο στα βίντεο του Καπερνάρου δεν είναι από μόνο του αρκετό, ώστε να αλλάξουν οι νόμοι της φύσης και οι βασικές αρχές της χημικής μηχανικής όπως διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Και επειδή αυτές τις μέρες προετοιμαζόμαστε για τη δίκη, πάμε και στο πέμπτο από αυτή την περίληψη των fake news που υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση.

Ακούγεται ότι κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι που έλεγαν θεωρίες τώρα έχουν εξαφανιστεί επειδή ο ανακριτής ζήτησε τα πτυχία τους και μάλιστα δεν θα καταθέσουν ούτε στη δίκη. Αυτό το συγκεκριμένο φαίνεται ότι ξεκίνησε από έναν δικηγόρο ο οποίος μάλλον πέρασε νύχτα τον κώδικα ποινικής δικονομίας και δεν ενημερώνει και σωστά τους πελάτες του για τη διαδικασία. Αυτή η φήμη δεν ισχύει. Ο τεχνικός μας σύμβουλος, Κώστας Λακαφώσης, μέλος της ΕΔΑΠΟ, είναι κανονικά δηλωμένος ως μάρτυρας στη μεγάλη δίκη που ξεκινά αυτές τις μέρες, με γνωστοποίηση μάλιστα από οχτώ δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν 13 από τα 57 θύματα. Και φυσικά όλα τα μέλη της ΕΔΑΠΟ θα παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία ώστε να βοηθούν τη νομική μας ομάδα με ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου.

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη σειρά των βίντεο. Για να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα των Τεμπών. Για να υπάρχει λογοδοσία».

Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Vita.gr
Κόσμος
Κύμα επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πύρινες εστίες 19.03.26

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Ολυμπιακός: Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος και το… 14-0 (pic)
Άλλα Αθλήματα 19.03.26

Ο Ολυμπιακός παραμένει ο απόλυτος αυτοκράτορας του ελληνικού αθλητισμού, με τις 14 ευρωπαϊκές κούπες σε επίπεδο ερασιτεχνικών σπορ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στο μηδέν μετά την ήττα της ομάδας βόλεϊ γυναικών στον τελικό του Challenge Cup.

«Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»
Euroleague 19.03.26

Ανάβουν φωτιές ιταλικά δημοσιεύματα, καθώς αναφέρουν ότι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα ανανεώσει με την Μπολόνια και υποστηρίζουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του έμπειρου προπονητή.

Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Εμείς λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με την κυβέρνησή του - θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Μια πάντα αστάθμητη δομή
Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

