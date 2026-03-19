Ελευθεριάδης: Πέντε fake news για τα Τέμπη – Το «φταίει μόνο σταθμάρχης», η πυρόσφαιρα και το πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Σε «πέντε fake news» που διακινούνται για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη αναφέρθηκε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, θύματος του τραγικού δυστυχήματος.

Όπως τονίζει ο κ. Ελευθεριάδης, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «σε λίγες μέρες ξεκινάει η μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Κι αφού δεν μας κάλεσαν στο Athens Alitheia Forum να τα πούμε εκεί, θα σας τα πούμε εδώ, σε αυτό εδώ το βίντεο».

Αποδομεί τον ισχυρισμό περί ευθυνών μόνον του σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, τονίζοντας πως «αυτοί όμως που λένε ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης, το λένε για να κρύψουν τις ευθύνες όλων των υπολοίπων σε διάφορα επίπεδα». Ο κ. Ελευθεριάδης αναφέρεται, επίσης, στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και το κατά πόσον έχει αποσυρθεί, όπως και στα έλαια σιλικόνης.

Όσα υπογραμμίζει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης:

«Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Θοδωρής Ελευθεριάδης και έχω χάσει τη μητέρα μου, Μαρία Εγούτ, στο δυστύχημα των Τεμπών. Ξεκινάω αυτή τη σειρά βίντεο με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να παρακολουθούμε μαζί τη δίκη για τα Τέμπη βήμα προς βήμα. Να μεταφέρω με απλά λόγια τι συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, τι ακούγεται, τι αλλάζει και τι σημαίνει κάθε εξέλιξη. Όχι με φωνές, όχι με υπερβολές.

Σε κάθε βίντεο θα σας κάνω μία σύντομη σύνοψη της διαδικασίας, ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε και τι έχει σημασία. Σήμερα, στο πρώτο βίντεο, θα μιλήσουμε για τα fake news. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Κι αφού δεν μας κάλεσαν στο Athens Alitheia Forum να τα πούμε εκεί, θα σας τα πούμε εδώ, σε αυτό εδώ το βίντεο.

Ας ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ βασικά. Πρώτο και πιο γνωστό είναι αυτό που λέει ότι ο υπεύθυνος για όλα είναι ο σταθμάρχης κι εσείς δεν λέτε τίποτα για τον σταθμάρχη. Το τι έκανε ο σταθμάρχης είναι γνωστό ήδη από την πρώτη εβδομάδα. Αυτοί όμως που λένε ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης, το λένε για να κρύψουν τις ευθύνες όλων των υπολοίπων σε διάφορα επίπεδα. Χωρίς να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, θα θυμίσω μόνο ότι όταν πετάει ένα αεροπλάνο υπάρχουν πάντοτε δύο πιλότοι, τέλεια εκπαιδευμένοι, οι οποίοι μάλιστα στις μεγάλες πτήσεις δεν τρώνε καν από το ίδιο φαγητό για να είναι πάντα καλά σε υγεία τουλάχιστον ο ένας από τους δύο εάν συμβεί κάτι. Οπότε, σαν να ερωτηθούμε: Είναι φυσιολογικό να έχουμε ένα σύστημα χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας και ένα μόνο σταθμάρχη; Μόνο του σ’ ένα σταθμαρχείο, ο οποίος εάν ξαφνικά λιποθυμήσει, πάθει κάτι, τα τρένα θα τρακάρουν και οι επιβάτες θα σκοτωθούν;

Δεύτερον, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ανακριτής έκανε εξαιρετική δουλειά και η ανάκριση ολοκληρώθηκε άψογα. Σίγουρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε έναν λειτουργό της δικαιοσύνης για το αν έκανε σωστά τη δουλειά του. Αυτό, εάν χρειαστεί, θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Εμείς όμως σαφώς και θα κρίνουμε τις δημόσιες δηλώσεις τρίτων που προσπαθούν να μας πείσουν ότι: Η καταστροφή των δειγμάτων αίματος από τα θύματα στις 40 μέρες, η πολύ μεγάλη καθυστέρηση και η άρνηση ικανοποίησης συγκεκριμένων αιτημάτων μας, η παραπομπή της Hellenic Train μόνο για πλημμελήματα και το πολύ βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης με τον τρόπο που έγινε, ότι όλα αυτά δεν είναι λοιπόν χαρακτηριστικά μιας εξαιρετικής δουλειάς.

Το τρίτο, που έχει πιστέψει πολύς κόσμος, είναι ότι το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποσύρθηκε και τα αρχικά του ευρήματα δεν ισχύουν. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ φυσικά και δεν αποσύρθηκε. Ούτε αποσύρθηκαν τα κομμάτια του πορίσματος που αναφέρονται στην πυρόσφαιρα. Στις 23 Μαΐου του 2025, η επίσημη μετάφραση του πορίσματος στα ελληνικά αναρτήθηκε στο σάιτ του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το πλήρες κείμενο είναι δημόσια διαθέσιμο για όποιον θέλει να διαπιστώσει ότι δεν έχει αποσυρθεί τίποτα και ότι όλα ισχύουν κανονικά. Άλλωστε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ υπό τη σημερινή του διοίκηση εξέδωσε πρόσφατα ένα δελτίο τύπου με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες και την πλήρη υποστήριξή του στα μέλη της επιτροπής διερεύνησης που συνέταξαν το πόρισμα.

Στη συνέχεια του προηγούμενου, το τέταρτο από τα fake news που αναπαράγονται ως δήθεν θέσφατα, είναι αυτό που λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την πυρόσφαιρα. Να το πούμε πολύ απλά για να γίνει ξεκάθαρο: Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Ούτε νομικά, ούτε επιστημονικά. Νομικά, μία διάταξη του ανακριτή κυρίου Μπακαΐμη είναι απλώς η γνώμη του και δεν αποτελεί δικαστική απόφαση. Δικαστικές αποφάσεις βγάζουνε μόνο τα δικαστήρια. Επιστημονικά δεν υπάρχει ούτε μία ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνωμοδότηση που να αποδεικνύει ότι η πρώτη πυρόσφαιρα της ιστορίας από έλαια σιλικόνης δημιουργήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη. Υπάρχουν μόνο κάποιες θεωρητικές εξηγήσεις και υποθέσεις που δεν έχουν αποδειχθεί ούτε με ευρήματα, ούτε με εργαστηριακά πειράματα, ούτε με κάποια άλλη επιστημονική μέθοδο απόδειξης.

Το ένα και μοναδικό υποτιθέμενο τεκμήριο απόδειξης είναι κάποια βίντεο και τίποτε άλλο. Χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, να επισημάνω απλώς πως το επιχείρημα ότι δεν διακρίνεται κάτι ύποπτο στα βίντεο του Καπερνάρου δεν είναι από μόνο του αρκετό, ώστε να αλλάξουν οι νόμοι της φύσης και οι βασικές αρχές της χημικής μηχανικής όπως διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Και επειδή αυτές τις μέρες προετοιμαζόμαστε για τη δίκη, πάμε και στο πέμπτο από αυτή την περίληψη των fake news που υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση.

Ακούγεται ότι κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι που έλεγαν θεωρίες τώρα έχουν εξαφανιστεί επειδή ο ανακριτής ζήτησε τα πτυχία τους και μάλιστα δεν θα καταθέσουν ούτε στη δίκη. Αυτό το συγκεκριμένο φαίνεται ότι ξεκίνησε από έναν δικηγόρο ο οποίος μάλλον πέρασε νύχτα τον κώδικα ποινικής δικονομίας και δεν ενημερώνει και σωστά τους πελάτες του για τη διαδικασία. Αυτή η φήμη δεν ισχύει. Ο τεχνικός μας σύμβουλος, Κώστας Λακαφώσης, μέλος της ΕΔΑΠΟ, είναι κανονικά δηλωμένος ως μάρτυρας στη μεγάλη δίκη που ξεκινά αυτές τις μέρες, με γνωστοποίηση μάλιστα από οχτώ δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν 13 από τα 57 θύματα. Και φυσικά όλα τα μέλη της ΕΔΑΠΟ θα παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία ώστε να βοηθούν τη νομική μας ομάδα με ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου.

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη σειρά των βίντεο. Για να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα των Τεμπών. Για να υπάρχει λογοδοσία».