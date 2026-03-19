Τέμπη: Νέα διακοπή λόγω κωλύματος της προέδρου στη δίκη για τα βίντεο

Νέα διακοπή σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη, στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών, παρά το γεγονός ότι επανεκκίνησε στη Λάρισα.

Η διαδικασία συνεχίστηκε χωρίς την παρουσία της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία όπως ανακοινώθηκε βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια έως τις 30 Μαρτίου και έτσι υπήρξε νέα διακοπή.

Να σημειωθεί πως η δίκη είχε διακοπεί πριν μερικές ημέρες, 10 Μαρτίου, όταν η πρόεδρος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η σημερινή της απουσία οδήγησε έτσι εκ νέου σε αναβολή, τη στιγμή που η εξέλιξη της δίκης βρισκόταν σε ένα κομβικό σημείο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, καθώς στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε εξεταστεί ο δικαστικός πραγματογνώμονας με την διαδικασία να μην εξελίσσεται αναμένοντας τον ορισμό ειδικού μάρτυρα που θα αξιολογήσει το ψηφιακό υλικό.

Η δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Η δίκη, σύμφωνα με πληροφορίες από το onlarissa.gr, θα ξεκινήσει εκ νέου στις 2 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη.