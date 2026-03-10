Διεκόπη η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών λόγω αδιαθεσίας της προέδρου

Στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστή η δίκη των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα, για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας που διεκόπη την Τρίτη ύστερα από αδιαθεσία της προέδρου.

Αυτή ήταν και η αιτία που δεν εξετάστηκε το ζήτημα της επιλογής του ειδικού μάρτυρα αναφορικά με την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται μέσα στους υπολογιστές και τους σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν χθες, Δευτέρα.

Ωστόσο, δικηγόροι συγγενών των θυμάτων, υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να λάβουν αντίγραφα των εν λόγω αρχείων.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι σήμερα εξετάστηκε και ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν διαφοροποιήθηκε στις απαντήσεις του σε σχέση με όσα κατάθεσε στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Σημειώνεται ότι οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται πως στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έγινε γνωστό ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες είχαν στην κατοχή τους υλικό από το δυστύχημα των Τεμπών.

Πρόκειται για φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της πολύνεκρης τραγωδίας που τράβηξαν οι δύο πραγματογνώμονες αμέσως μόλις έφτασαν στα Τέμπη, το οποίο όμως δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Για το λόγο αυτό, έπειτα από εντολή της προέδρου του δικαστηρίου, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προχώρησαν στην κατάσχεση σκληρών δίσκων, υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.