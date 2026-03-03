Τέμπη: Με την παρουσία συγγενών θυμάτων αλλά χωρίς το Δημόσιο, η δίκη για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717

Σαράντα δύο συγγενείς θυμάτων και επιζώντες της τραγωδίας των Τεμπών, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κύριας δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς, στο Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ενώπιον του οποίου δικάζονται για παράβαση καθήκοντος δύο στελέχη της Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διενήργησαν έλεγχο για την υλοποίηση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι συγγενείς των θυμάτων, που συνεχίζουν τον δικαστικό τους αγώνα σε όλα τα επίπεδα, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευέλπιδων καθώς θεωρούν ότι η πλημμέλεια που αποδίδεται στους ελεγκτές συνδέεται με την φονική σύγκρουση της εμπορικής και της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Η μη εκτέλεση του έργου, εξάλλου του επίμαχου έργου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που άσκησε ποινικές διώξεις για την υπόθεση, επέδρασε καθοριστικά στο θέμα της ασφάλειας του δικτύου και στην τραγωδία των Τεμπών.

Ωστόσο, στη σημερινή, πρώτη ημέρα της δίκης, απών ήταν το Δημόσιο το οποίο με απόφαση του δικαστηρίου δεν θα κληθεί τελικά να παρασταθεί κατά των δύο ελεγκτών.

Παρών στο εδώλιο ήταν ο ένας εκ των κατηγορούμενων ο οποίος διόρισε για την υπεράσπιση του ιδιώτη δικηγόρο, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος επέλεξε να μην παρασταθεί, εκπροσωπούμενος από πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως είχε συμβεί και στην προηγούμενη αναβολή της δίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από την προηγούμενη αναβολή της δίκης το δικαστήριο, με διαφορετική βέβαια σύνθεση, είχε λάβει δύο σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με την κρινόμενη υπόθεση: Η μία αφορούσε την αποδοχή της παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας 17 συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Η δεύτερη, που αποτέλεσε και λόγο αναβολής, ήταν η κλήση του Δημοσίου στην δίκη στην πλευρά της Υποστήριξης της Κατηγορίας καθώς ,όπως είχε τονίσει ο πρόεδρος, το αδίκημα που βαρύνει τους δύο ελεγκτές στρέφεται κατά του Δημοσίου.

Έτσι, σήμερα στην πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας βρέθηκαν περισσότεροι συγγενείς με την λίστα να περιλαμβάνει 42 οικογένειες νεκρών αλλά και επιζώντων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ο Δημήτρης Μπουρναζης, που έχασε στα Τέμπη τον αδελφό και τον πατέρα του, ο Νικολάος και ο Δημήτριος Πλακιάς που θρηνούν τρία κορίτσια, η Μαρία Καρυστιανού και ο Αντώνης Ψαροπουλος, οι γονείς της Αναστασίας Παπαγγελή, ο Πάνος Ρούτσι αλλά και ο Γεράσιμος – Ιάσωνας μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της επιβατικής.

Παράλληλα τέθηκε από την αρχή της συνεδρίασης στο δικαστήριο, το ζήτημα της απουσίας του Δημοσίου κατά των δύο κατηγορούμενων.

Όπως δήλωσε ο πάρεδρος του ΝΣΚ, που υπερασπίζεται, βάση ειδικής διάταξης, τον έναν κατηγορούμενο, μετά την αναβολή του Νοεμβρίου το Νομικό Συμβούλιο έστειλε έγγραφο στην Αρχή Διαφάνειας για να παρασταθεί στην Υποστήριξη της Κατηγορίας. Ωστόσο, όπως είπε ο πάρεδρος, η Αρχή δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παρασταθεί κατά των στελεχών της. Η υπεράσπιση ζήτησε να ανακληθεί η απόφαση του δικαστηρίου, που ανέβαλε για σήμερα την δίκη, σχετικά με την κλήτευση του Δημοσίου ως Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Ο πάρεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι η παρουσία του αφορά την εκπροσώπηση του κατηγορούμενου, όπως δικαιούται, και όχι του Δημοσίου.