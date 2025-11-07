newspaper
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 13:15

Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»

Ξεκίνησε η δίκη για τη σύμβαση 717 όπου εκδηλώθηκαν σφοδρές αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων καθώς στο πλευρό των κατηγορουμένων στα έδρανα της υπεράσπισης βρίσκεται εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Η πρώτη δίκη που αφορά την υπόθεση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου στη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Στο εδώλιο κάθονται μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από την εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου η οποία με πράξη της είχε ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο, δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ,που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος καθώς φέρονται ότι δεν ενήργησαν ενδελεχή έλεγχο για την επίμαχη σύμβαση που  αν είχε εγκαίρως εκτελεστεί ,όπως έχει αναφερθεί από τις αρμόδιες αρχές ,θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η σιδηροδρομική τραγωδία .

Στο πλευρό των κατηγορουμένων στα έδρανα της υπεράσπισης βρίσκεται εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη και αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι  στη δικαστική διαδρομή για την απόδοση δικαιοσύνης σε αυτή την εμβληματική υπόθεση διαπιστώνουν ότι για μια ακόμα φορά έχουν απέναντι τους την Πολιτεία .

Αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων

Απέναντι από τους κατηγορουμένους βρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι αφενός στηλίτευσαν την παρουσία του Νομικού Συμβουλίου στο πλευρό της υπεράσπισης των κατηγορουμένων και αφετέρου αντιτάχθηκαν νομικά στην ένσταση για την αποβολή τους από τα έδρανα της υποστήριξης κατηγορίας .

Χαρακτήρισαν νομικό παράδοξο το γεγονός ότι το δημόσιο ήρθε και κατέλαβε τη θέση του υπερασπιστή του κατηγορούμενου και εξήγησαν νομικά γιατί μπορούν να παρασταθούν στα έδρανα της υποστήριξης κατηγορίας καθώς οι δύο υποθέσεις ( δυστύχημα Τεμπών και σύμβαση 717) συνδέονται μεταξύ τους .Και επιπλέον ο  δικονομικός τους  ρόλος προκύπτει με σαφήνεια στη βασική δικογραφία των Τεμπών που έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

«Σήμερα το νομικό συμβούλιο του κράτους φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα «,επισημάνθηκε από τους δικηγόρους των θυμάτων που αντέλεξαν στην αμφισβήτηση του δικαιώματος τους να έχουν ρόλο στην παρούσα δίκη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους .

Παρόντες στο δικαστήριο είναι ο Παύλος Ασλανίδης, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο Βασίλης Παπαχαραλάμπους, πατέρας του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας Παναγιώτη Παπαχαραλάμπους, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Μέσω δικηγόρων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και άλλοι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όπως η Μαρία Καρυστιανού, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης κ.α. Παρών στην αίθουσα είναι και ο Πάνος Ρούτσι.

Χθες, με γραπτή δήλωση οι συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ώστε οι κατηγορούμενοι να δικαστούν για κακούργημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «να τιμωρηθούν για τις κακουργηματικές

Η απόφαση του δικαστηρίου από την οποία θα εξαρτηθεί η παρουσία ή μη των συγγενών των θυμάτων σε αυτή την σημαντική ποινική δίκη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

