Για παραλίγο σιδηροδρομική τραγωδία κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το νέο περιστατικό στη Σίνδο και τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις ΟΣΕ και Hellenic Train για το τι συνέβη.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Τάσος Νικολαΐδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών – Μεταφορών και ο Νίκος Ηλιού, γραμματέας Τομέα Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι η «παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων».

«Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train, σε συνδυασμό με την άκρως προβληματική και εντελώς βιαστική τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Το ΠΑΣΟΚ αναμένει άμεσα απαντήσεις:

Τι συνέβη και μπήκε το τρένο σε λάθος γραμμή;

Τι θα συνέβαινε αν ο μηχανοδηγός του τρένου δεν αντιλαμβανόταν έγκαιρα το λάθος του Σταθμάρχη και δεν ακινητοποιούσε το τρένο;

Γιατί δυόμιση χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη τα τρένα μας είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση;

Γιατί δεν λειτούργησαν τα ερασιτεχνικά συστήματα του κ. Κυρανάκη, που δήθεν θα έδιναν ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις;

Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη ασφάλεια στις μετακινήσεις;

Θα παρουσιάσει επιτέλους η κυβέρνηση τις συμφωνίες της με τη Hellenic Train;

Προειδοποιούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ανεχθεί ψευδείς, αποπροσανατολιστικές και παραπλανητικές δηλώσεις.

Οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι κάθε μέρα που περνά, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με την επικοινωνιακή διαχείριση και όχι τις ουσιαστικές παρεμβάσεις γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τον τόπο.

Ως εδώ! Φτάνει πια! Δεν πάει άλλο!

Οι Έλληνες απαιτούν μια σοβαρή κυβέρνηση που θα μιλά στον λαό με ειλικρίνεια και εντιμότητα, ιδιότητες που έχασε προ πολλού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

ν δεν μπορείτε να παρέχετε ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, τότε η παραίτηση είναι η μοναδική επιλογή…»