Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Τις αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη κατέγραψε το Mega, μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους έως τη δικαίωση και αισθάνονται «ντροπή και λύπη».

«Θα ξαναγράψουμε τα ονόματα»

Ο Ηλίας Παπαγγελής δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα»: «Θα είμαστε εδώ. Και να ξαναγράψουμε τα ονόματα και να ξαναφέρουμε γλαστράκια».

Ενώ ο Θοδωρής Ελευθεριάδης σημείωσε: «Έχουμε στοχοποιηθεί, αλλά εμείς συνεχίζουμε κανονικά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Όσον αφορά τη συζήτηση στη Βουλή και την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, δείχνουν την απογοήτευσή τους.

«Αισθάνθηκα λύπη και οργή. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι η επίσημη Πολιτεία να φέρεται έτσι στις οικογένειες 57 αδικοχαμένων ανθρώπων που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η επίσημη Πολιτεία δεν έκανε καλά τη δουλειά της», είπε ο Ηλίας Παπαγγελής.

«Στην πραγματικότητα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι όλος ο τοίχος μέχρι εκεί που είναι οι τουρίστες. Σε κάθε διαδήλωση, σ’ εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρχε κανένας διαδηλωτής. Με την τροπολογία αυτό που έκαναν είναι να ονομάσουν μέχρι εδώ που καθόμαστε, να το ονομάσουν μνημείο. Δεν είναι πραγματικότητα», είπε από την πλευρά του ο Θοδωρής Ελευθεριάδης.

Και όταν ρωτήθηκαν αν θα ξαναγράψουν τα ονόματα των 57 νεκρών, όταν αυτά ξεθωριάσους, απάντησαν:

«Εμείς εδώ θα είμαστε. Είτε με τα ονόματα είτε χωρίς τα ονόματα. Μπορεί να είμαστε δίπλα. Εδώ είναι τόπος διαμαρτυρίας και θα μας βλέπουν συνεχώς μέχρι τη δικαίωση», είπε ο Ηλίας Παπαγγελής.

Ενώ ο Θοδωρής Ελευθεριάδης πρόσθεσε: «Δεν θα τα αφήσουμε να σβήσουν. Θεωρώ ότι δεν θα έρθει κάποιος να μας συλλάβει».

Και στην ερώτηση, τι θα συμβεί αν κάποιος πάει να τους συλλάβει, απάντησε: «Αν έρθουν, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του».

Για την ομιλία Μητσοτάκη

Η ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη προκάλεσε επίσης αντιδράσεις.

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης είπε χαρακτηριστικά: «Αναρωτιέμαι: Τελικά απέναντι έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη; Γιατί πλέον αυτό είναι ένα χυδαίο σχόλιο απέναντι στις οικογένειες».

Ο Ηλίας Παπαγγελή επισήμανε ότι «κανένας βουλευτής της ΝΔ δεν έχει έρθει να μας σφίξει το χέρι και να μας πει “θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε”. Ποτέ κανείς. Έχουμε στοχοποιηθεί από την πρώτη στιγμή. Από τότε που αρχίσαμε να ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί».

Οι συγγενείς των θυμάτων επισήμαναν ότι η αναζήτηση της αλήθειας για το δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται.

«Σε λίγες μέρες είναι η δίκη για τα βίντεο της Interstar. Ξεκινάει τον Μάρτιο η δίκη και οι συγγενείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε ότι έξτρα στοιχείο υπάρχει. Συγγενείς πηγαίνουν στον Άρειο Πάγο και καταθέτουν στοιχεία για τον Τριαντόπουλο», είπε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης.

Και πρόσθεσε: «Περιμένουμε τι θα γίνει με τους γενικούς γραμματείς και τον κ. Καραμανλή. Μαζί είναι και οι εκταφές, οπότε θεωρώ ότι κάποιους τους βολεύει να συζητάμε για τον Άγνωστο Στρατιώτη».