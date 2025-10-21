Ρύθμιση «εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σπέρνοντας ανέμους και θερίζοντας θύελλες.

Ρεσιτάλ αυταρχισμού από τον πρωθυπουργό. Διχαστικός ο λόγος του.

«Ήταν απαραίτητη επιλογή», υποστήριξε εισαγωγικά και μίλησε για «ιερό χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο», ένα «τόπο συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

Ανακάλυψε «θολό τοπίο αρμοδιοτήτων»

Με τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι νωπό στις μνήμες όλων ανακάλυψε σήμερα «θολό τοπίο αρμοδιοτήτων» λέγοντας πως μετέτρεψε τον χώρο «σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης».

Ανακοίνωσε πως η συντήρηση και η καθαριότητα του μνημείου περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (χωρίς την παρουσία του Νίκου Δένδια στο Κοινοβούλιο), εκεί όπου «πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία». Είπε πως το ΥΕΘΑ «θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη» και η «αστυνομία για την προστασία του».

Έσπευσε να αποσυνδέσει αυτόν τον «ιστορικό χώρο» από την πλατεία Συντάγματος όπου θα «επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις».

Τι είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης για τους συγγενείς των θυμάτων

Απομονωμένος από την κοινωνία είπε πως «το μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους ήρωες».

Απευθυνόμενος προς του συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών τόνισε πως «κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή τους» και να βρεί την αφορμή να αφήσει αιχμές για «ακτιβισμούς σε ιερό σημείο» που «δεν υπηρετούν τα αιτήματά τους, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά».

Η κυβέρνηση, είπε «συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» και χωρίς να κατονομάζει μίλησε για «αδίστακτους» που «οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες» των συγγενών των θυμάτων, «φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Προκλητικός

Μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός έλαβε εκ νέου τον λόγο μιλώντας για ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας και με ακραίο και διχαστικό λόγο τόνισε πως «τσαντίρια, ταμπέλες, ακτιβισμοί, από εδώ και στο εξής δεν θα επιτρέπονται».

Στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρό του τον Δήμαρχο Αθηναίων που «δεν καθάριζε το χώρο, έχοντας την ευθύνη, γιατί ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι».

Δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα μιλώντας για «δραπέτη της Βουλής» που «κάνει πολιτική με αναρτήσεις»