Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
Κάλεσμα σε συγκέντρωση κατά της τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη – «Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες»
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 16:42

Κάλεσμα σε συγκέντρωση κατά της τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη – «Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες»

Στις συγκέντρωση καλούν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Καλέσματα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στις 19:00 έχουν ανακοινώσει οργανώσεις αλλά και κοινοβουλευτικά κόμματα, καθώς ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες απόψε στις 7 έξω από τη Βουλή, να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης που επιχειρεί τη μόνιμη απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Η κυβέρνηση με πρόσχημα την “προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη”, επιβάλει στην πράξη σιγή και αστυνομοκρατία στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, το οποίο είναι φορτισμένο με συμβολισμούς από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού» αναφέρει σε ανακοίνωσή της και η Νέα Αριστερά.

Η περίφημη τροπολογία προβλέπει ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο σε όσους παραβιάσουν τους νέους κανόνες, ενώ παράλληλα ορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργείων Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία απαγορεύει:

  1. Τη «χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του».
  2. «Οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου».
  3. «Την πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης». Η παραβίαση των παραπάνω προβλέπει, όπως προαναφέρθηκε, τιμωρία με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματικά πρόστιμα.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται η μόνιμη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Είναι πλέον ολοφάνερο πως ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών αλλά και αγωνίζεται για τα δικαιώματά της. Μετά τον νικηφόρο ηρωικό αγώνα του Πάνου Ρούτσι και το έντονο κύμα διαμαρτυρίας της κοινωνίας κατά της κυβέρνησης της διαφθοράς, η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς, βεβηλώνοντας στην πράξη τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και την ιστορία των δημοκρατικών αγώνων στην πλατεία Συντάγματος.

Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης. Η ιερότητα του συγκεκριμένου χώρου σηματοδοτείται από τους διαχρονικούς αγώνες για τη Δημοκρατία και την ελευθερία. Η Ιστορία του τόπου δεν μπορεί να παραγραφεί από τους χυδαίους τακτικισμούς μιας κυβέρνησης που παραπαίει.

Η μαζική παρουσία της κοινωνίας είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση στις αθλιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία. Κι αυτό θα το καταλάβει πολύ σύντομα η κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 19:00 έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία που επιχειρεί να μετατρέψει την Πλατεία Συντάγματος σε απαγορευμένο χώρο διαμαρτυρίας.

Η κυβέρνηση με πρόσχημα την “προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη”, επιβάλει στην πράξη σιγή και αστυνομοκρατία στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, το οποίο είναι φορτισμένο με συμβολισμούς από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού.

Με τα υπουργεία Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη να αναλαμβάνουν ρόλο “φύλακα” της κοινωνικής διαμαρτυρίας, η τροπολογία συνιστά πρωτοφανή εκτροπή και ευθεία παραβίαση του Συντάγματος. Η Νέα Αριστερά στέκεται αποφασιστικά υπέρ του δικαιώματος στη συνάθροιση και στη διαμαρτυρία, απέναντι σε κάθε αυταρχική μεθόδευση.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι θεμέλιο της συλλογικής ζωής και της πολιτικής συμμετοχής. Καλούμε όλες και όλους να δώσουν δυναμικό παρών στη σημερινή συγκέντρωση: – Για να μην περάσει η αντιδημοκρατική τροπολογία, – Για να παραμείνει ελεύθερη η Πλατεία Συντάγματος, – Για να μείνει ζωντανή η Δημοκρατία.

Ελλάδα 21.10.25

Η τελευταία επιλογή 21.10.25

Ελλάδα 21.10.25

Ελλάδα 21.10.25

Υποχρεωτική και δωρεάν 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Εκπαιδευτικές υποδομές 21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Ανάπλαση 21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τελευταία επιλογή 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
Κόσμος 21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Ελλάδα 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
