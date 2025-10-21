Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε πρόσφατα και από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τη συμπαράσταση από τους πολίτες» τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή με φόντο την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ο κ. Κουτσούμπας εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης τονίζοντας μεταξύ άλλων προς το κυβερνών κόμμα. «Δεν είναι μπογιές, είναι τα ονόματα των νεκρών παιδιών μας. Τον λαό δεν τον σταματούν νόμοι και περιφράξεις».

«Ο λαός , η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση. Εσείς είστε αυτοί που προσβάλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο ΓΓ του ΚΚΕ, τόνισε ότι η κυβέρνηση ανοίγει ένα ζήτημα από το πουθενά με την τροπολογία που κατέθεσε, επειδή θέλει να αλλάξει την ατζέντα αφού είναι στριμωγμένη με διάφορα θέματα, όπως με το νομοσχέδιο για το 13ωρο.

«Οι διαδηλώσεις δεν έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο μνημείο, αλλά δεν προσβάλλουν και το μνημείο», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στη συνέχεια αναρωτήθηκε.

«Πού επιτρέπεται ο λαός να διαδηλώνει, κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Κουτσούμπας εξήγησε ότι ο λαός επιλέγει να διαδηλώνει έξω από τη Βουλή επειδή εκεί ψηφίζονται οι «αντιλαϊκοί νόμοι σας», όπως κάνει και έξω από υπουργεία ή πρεσβείες καταγγέλλοντας γενοκτονίες, εννοώντας τη Γάζα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο και για «ταξική αστική δικαιοσύνη» που βγάζει παράνομες τις απεργίες.

Η εμπλοκή του υπ. Άμυνας είναι προβληματική

Σε άλλο σημείο ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η εμπλοκή του υπ. Άμυνας είναι προβληματική σημειώνοντας μεταξύ άλλων «ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους» για τον ρόλο του στρατού στο μέλλον».