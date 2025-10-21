newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Τις πραγματικές προθέσεις του μεγάρου Μαξίμου πίσω από την απόφασή του για τον Άγνωστο Στρατιώτη επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε χθες  (Δευτέρα) στη Βουλή και που θα ψηφιστεί σήμερα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα, να αναλαμβάνει ο ίδιος να την υποστηρίξει στο Κοινοβούλιο, δείχνοντας έτσι και πόσα ποντάρει σ’ αυτήν.

Και πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι, μέσω της τροπολογίας, επιδιώκει να δημιουργήσει μια «υγειονομική ζώνη» μπροστά στη Βουλή, στην οποία θα απαγορεύεται κάθε μορφή λαϊκής κινητοποίησης.

Και μάλιστα η απαγόρευση αυτή δεν αφορά οποιοδήποτε χώρο, αλλά τον χώρο μπροστά στη Βουλή, στον οποίο ιστορικά ο ελληνικός λαός κορυφώνει τις κινητοποιήσεις του.

Άλλωστε αν το ζήτημα για το μέγαρο Μαξίμου ήταν το να διώκεται ποινικά η αλλοίωση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αυτό συμβαίνει ήδη με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Ο νόμος

Συγκεκριμένα το άρθρο 56 του νόμου 4858/2021 προβλέπει ότι «όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη μορφή μνημείου ή ανήκοντος σε συλλογή μουσείου πολιτιστικού αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει τοποθετηθεί σε ανοικτό ή κλειστό δημόσιο, δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».

Με άλλα λόγια η αλλοίωση μνημείου όχι μόνο διώκεται, αλλά διώκεται και με μεγαλύτερη ποινή (2 ετών) από την ποινή (μέχρι ενός έτους) που προβλέπει η κυβερνητική τροπολογία που θα ψηφιστεί σήμερα.

Ιδιώνυμο

Παρόλα αυτά το μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να επιβάλει ένα ιδιώνυμο αδίκημα που θα αφορά μόνο τον Άγνωστο Στρατιώτη, προκειμένου να συμπεριλάβει εκεί την απαγόρευση των συναθροίσεων και ο λόγος είναι βέβαια ότι θέλει να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις μπροστά στη Βουλή.

Σε αυτό το πλαίσιο, από την κυβέρνηση λένε ότι από εδώ και πέρα θα απαγορεύονται «η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων».

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου θέλει βέβαια να απευθυνθεί στο πιο συντηρητικό κομμάτι της Δεξιάς, τους αποκαλούμενους, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «νοικοκυραίους», αλλά και επιλέγοντας μία τόσο συγκρουσιακή κίνηση, να πολώσει και να δυναμιτίσει το πολιτικό κλίμα σε μια προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα.

Και βέβαια θέλει και να στοχοποιήσει και τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, μετά την ηχηρή διαφοροποίησή του υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων.

Θέλει δηλαδή να κάνει τον κ. Δένδια συμμέτοχο στην ευθύνη για την εφαρμογή του δόγματος του νόμου και της τάξης μπροστά στη Βουλή και βέβαια και για την «εκκαθάριση» του χώρου από τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί εκεί στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Λαγός»

Τη στοχοποίηση αυτή την περιέγραψε με απόλυτη σαφήνεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σταθερά λειτουργεί ως «λαγός» του μεγάρου Μαξίμου.

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, ρωτήθηκε (Action24) αν τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών θα πρέπει να μείνουν ή να φύγουν από το σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και απάντησε:

«Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας. Ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη που θα πάρετε από τον κ. Δένδια και τους συνεργάτες του, θα τον ρωτήστε «τι σκοπεύει το υπουργείο Άμυνας να κάνει με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» Γιατί γι’ αυτό ψηφίζουμε την τροπολογία».

Είναι τοις πάσι πλέον γνωστό ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν χάνει ευκαιρία να ρίξει, για λογαριασμό του Μαξίμου, «καρφιά» στον κ. Δένδια. Όπως τα «καρφιά» που του είχε ρίξει για τους πρώτους σε δημοφιλία υπουργούς που, κατά τον Αδ. Γεωργιάδη, δεν έβγαιναν να υποστηρίξουν τον πρωθυπουργό για την τραγωδία στα Τέμπη.

Αλλά εδώ ο υπουργός Υγείας δεν δίστασε να επιχειρήσει να χτυπήσει τον υπουργό Άμυνας ακόμα και για ένα θέμα -για το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών- το οποίο υποτίθεται ότι το Μαξίμου το έχει ξεκαθαρίσει.

Έχει πει, κάνοντας μισό βήμα πίσω, ότι δεν θα προχωρήσει τελικά, μέσω επέμβασης, στο σβήσιμο των ονομάτων, αλλά ότι θα αφήσει να σβήσουν τα ονόματα οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος και ότι μετά δεν θα επιτρέψει να ξαναγραφτούν.

Για τα ονόματα

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ως προς τα ονόματα «ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς – αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δήθεν αλληλέγγυους, δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια».

Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «από τη στιγμή που η τροπολογία αυτή ψηφιστεί […] θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι α λα καρτ. Οφείλει το κράτος δια των αρμοδίων αρχών να εφαρμόζει τον νόμο», προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη διάταξη «θα περιγράφει κάποια πράγματα που θα απαγορεύονται στο πλαίσιο της προστασίας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται».

Με τη στάση αυτή του Μαξίμου -η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με προσπάθεια εξοβελισμού της υπόθεσης των Τεμπών από το χώρο μπροστά στη Βουλή- να οδηγεί βέβαια σε ευθεία σύγκρουση με τους συγγενείς των θυμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Π. Ρούτσι δήλωσε (OPEN) για τα ονόματα ότι «εμείς θα είμαστε εκεί, κάθε μέρα θα τα γράφουμε» και πρόσθεσε: «Ας μας βάλουν όλους μέσα».

Τον κάλυψε

Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε και τον κ. Γεωργιάδη για όσα είχε δηλώσει σε βάρος του Ν. Δένδια. Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αφού ισχυρίστηκε ότι «σε καμία περίπτωση» η κυβέρνηση δεν λύνει εσωκομματικά ζητήματα με την τροπολογία, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «είναι και υπερβολικό το ότι ‘υπάρχει εσωκομματικό ζήτημα’ επειδή έκανε μια αναφορά ο κ. Γεωργιάδης και την έκανε γιατί ένα μέρος της διάταξης αναφέρεται στο υπουργείο Άμυνας».

Τώρα, λοιπόν, τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Την τροπολογία αυτή υπογράφουν 7 υπουργοί (Κυρ. Πιερρκάκης, Ν. Δένδιας, Μ. Χρυσοχοΐδης, Γ. Φλωρίδης, Θ. Λιβάνιος, Στ. Παπασταύρου, Λ. Μενδώνη), όμως τα επισπεύδοντα υπουργεία είναι τρία: Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά το πρώτο, στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου και του χώρου «είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων», φαίνεται ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Μαξίμου και υπουργείου Άμυνας, οι οποίες εντέλει κατέληξαν στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών σε ιδιωτική εταιρεία.

Αλλά με δεδομένο ότι το πρώτο επισπεύδον είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ερώτημα αποτελεί το ποιος υπουργός, εκτός από τον πρωθυπουργό, θα μιλήσει για την τροπολογία στη Βουλή και αν αυτός θα είναι ο κ. Δένδιας ή όχι.

