Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:20

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Μετά την κρίση που προκάλεσε στην κυβέρνηση η άτεγκτη κεντρική κυβερνητική γραμμή στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί τώρα, επιδιώκοντας τη φυγή προς τα μπρος, να μετατοπίσει την ατζέντα και να τη φέρει σε ένα γήπεδο που θεωρεί ότι τη βολεύει.

Και αυτό το γήπεδο δεν είναι άλλο από τη γνωστή ατζέντα του νόμου και της τάξης, την οποία μάλιστα τώρα το Μαξίμου αναβαθμίζει, στέλνοντας μήνυμα καταστολής για τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες σε έναν χώρο, στον οποίο ιστορικά ο ελληνικός λαός κορυφώνει τις κινητοποιήσεις του: Τον χώρο μπροστά στη Βουλή.

Επενδύουν στη σύγκρουση

Μία κίνηση που, όπως λέει το ρεπορτάζ,  στο Μαξίμου επιλέγουν να κάνουν, γιατί γνωρίζουν ότι είναι συγκρουσιακή και δημιουργεί αντιθέσεις, οι οποίες θεωρούν ότι τη δεδομένη στιγμή τους βοηθούν. Με άλλα λόγια επενδύουν συνειδητά στην πόλωση και τη σύγκρουση, θεωρώντας ότι έτσι θα μπορέσουν να συσπειρώσουν το δικό τους χώρο και να μαζέψουν και τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά τους.

Κι εδώ έρχεται η δεύτερη στόχευση, την οποία επιβεβαίωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με την αναφορά του σε «νοικοκυραίους», η οποία βέβαια παραπέμπει στο πιο συντηρητικό κομμάτι της Δεξιάς.

Περί «νοικοκυραίων»

«Αργήσαμε ως πολιτικός χώρος να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων», ήταν η ακριβής φράση του Παύλου Μαρινάκη, με το μέγαρο Μαξίμου να θέλει να απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο (το οποίο στην κυβέρνηση χαρακτηρίζουν είτε «πιο αστικό», είτε «πιο δεξιό») που έχει δυσανεξία σε κάθε μορφής διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή, συμπεριλαμβανομένης (ανεξάρτητα με το πώς είδαν το αίτημά της) και της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι, αλλά και των εκδηλώσεων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και των αλληλέγγυων σε εκείνους.

Εξοβελισμός

Και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ήταν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που τον περασμένο Μάρτιο, μετά την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, επέλεξε να υποκλιθεί, μπροστά στις κάμερες, στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών (μετά την κρίση που είχαν προκαλέσει στην κυβέρνηση τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την τραγωδία), είναι και τώρα ο ίδιος που ουσιαστικά έχει προαναγγείλει τον εξοβελισμό από το σημείο όσων έχουν τοποθετηθεί στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

Το άφησε να εννοηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ρωτήθηκε αν σχεδιάζει η κυβέρνηση να «ξηλώσει» το σημείο και απάντησε ότι «υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες μέρη, μόνο στην Αττική στο κέντρο των Αθηνών, υπάρχουν χιλιάδες μέρη σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και οι διατάξεις για τις πορείες, να διαδηλώσει ο ελληνικός λαός, να διαδηλώσουν οι πολίτες. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι προορισμένο για ένα και μόνο σκοπό. Για να τιμούμε σιωπηρά ως κοινωνία εκείνους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. […] Δεν είναι προορισμένο για κανένα άλλο σκοπό, για καμία διαδήλωση, για καμία διαμαρτυρία».

Το είπε ρητά

Αυτός που το είπε ρητά ήταν ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του να «καθαριστεί» το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βάζοντας ευθέως στο κάδρο της κυβερνητικής «εκκαθάρισης» την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη διαμαρτυρία των γονιών των θυμάτων των Τεμπών, λέγοντας (ΣΚΑΪ) ότι «οποιασδήποτε φύσεως δίκαιη ή άδικη διαμαρτυρία, όσο δίκαιη και αν είναι όπως ήταν αυτή που αφορά τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, καθώς επίσης και του ανθρώπου, ο οποίος ήθελε να ικανοποιηθεί το αίτημά του, θα πρέπει να ερχόμαστε και να λέμε ότι τα διαχωρίζουμε, ότι το μνημείο παραμένει γι’ αυτό το οποίο έχει γίνει και από εκεί και πέρα ακόμα και η πιο δίκαιη διαμαρτυρία δεν πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αλλοίωση του μνημείου».

Η στόχευση για Δένδια

Και εδώ έρχεται η τρίτη στόχευση των ανακοινώσεων του μεγάρου Μαξίμου που αφορούν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την ανάθεση της αρμοδιότητας προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του μνημείου στο υπουργείο Άμυνας.

Το Μαξίμου, μετά την ηχηρή διαφοροποίησή του υπουργού Άμυνας στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, θέλει να κάνει τον Νίκο Δένδια συμμέτοχο στην ευθύνη για την εφαρμογή του δόγματος του νόμου και της τάξης μπροστά στη Βουλή και βέβαια για τη διαφαινόμενη κυβερνητική επέμβαση για την απομάκρυνση όσων έχουν τοποθετηθεί εκεί στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, η οποία αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης.

Και βέβαια η αναμενόμενη διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, έκανε λόγο για «μία άποψη των εκπροσώπων της «πολιτικής κουζίνας», της λογικής της καμαρίλας που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», δε μπορεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Ενδεικτική του κλίματος είναι ασφαλώς και η στάση συνεργατών του υπουργού Άμυνας που δηλώνουν ότι δεν τοποθετούνται επί του θέματος, παραπέμποντας στις απαντήσεις της κυβέρνησης.

«Άδειασμα» από Τασούλα

Αλλά απαρατήρητο δεν περνάει και το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας (και εκλεκτού του Κυρ. Μητσοτάκη στη θέση αυτή) Κώστα Τασούλα, ο οποίος, αν και με προσεκτικό τρόπο πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρωθυπουργικές κινήσεις και μάλιστα «άδειασε» τον πρωθυπουργό, ζητώντας του ευθέως να πάει πιο πίσω τα όσα σχεδιάζει για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, λέγοντάς του ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα» και παρακαλώντας τον να δώσει «χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα».

