newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την μέχρι και προχθές άτεγκτη στάση του απέναντι στο αίτημα του απεργού πείνας Π. Ρούτσι, αλλά και για την αλλαγή γραμμής στην οποία εσχάτως υποχρεώθηκε, επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τη σχετική απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας που έχει στόχο την ικανοποίηση του αιτήματος για τις τοξικολογικές εξετάσεις από τη μία και το να μην ξανανοίξει η ανάκριση από την άλλη, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης, εν προκειμένω, είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ» και υποστήριζαν ότι «έπεσε στο κενό η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευτούν κομματικά τον πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης».

Στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο, από την κυβέρνηση επιχειρούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι μέχρι τώρα το Μαξίμου επικαλούνταν τα περί καθυστέρησης της δίκης για να πάρει εμμέσως θέση κατά της ικανοποίησης του αιτήματος του Π. Ρούτσι. Και με αυτήν την τακτική έστελνε σαφές μήνυμα, στην κατεύθυνση της μη ικανοποίησης του αιτήματος, στη Δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία της οποίας κατά τα άλλα επικαλούνταν προκειμένου να αρνηθεί να πάρει μια πολιτική θέση (και όχι να κάνει υπόδειξη στη Δικαιοσύνη) υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας.

Η στάση Μαξίμου

Ενδεικτικά θυμίζουμε μία από τις πολλές αντίστοιχες τοποθετήσεις του μεγάρου Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που έλεγε μεν ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που προβάλει κάποια αιτήματα για το παιδί που έχασε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», όμως στη συνέχεια κατηγορούσε «τα κόμματα του ‘ξυλολίου’, των ‘χαμένων’ βαγονιών και των ‘λαθρεμπόρων’ που δήθεν ‘έκρυβε και συγκάλυπτε’ η κυβέρνηση» ότι «παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να επαναφέρουν αυτό το αφήγημα της εργαλειοποίησης, να διχάσουν την κοινωνία, να στηθούν δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους και πάλι, για να πάρουν πολιτικά οφέλη». Καθώς επίσης και «συγκεκριμένα κόμματα» ότι «προσπαθούν να ‘παίξουν καθυστερήσεις’, ούτως ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών».

Για να καταλήξει λέγοντας: «Η χώρα μας έχει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, παίρνει τις αποφάσεις της, οφείλουμε να  τις σεβαστούμε τις αποφάσεις αυτές. Και το λέω ξανά και ξανά, το είπε και η ηγεσία της Δικαιοσύνης, η ηγεσία του Αρείου Πάγου: Οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να προβληθεί ενώπιον του ακροατηρίου, μετά την έναρξη της δίκης. Αυτή είναι η ουσία και αυτό θέλω να κρατήσει ο κόσμος» (29/09/2025).

Στην ουσία, δηλαδή, της υπόθεσης του αιτήματος απεργίας πείνας για τις τοξικολογικές εξετάσεις, το μέγαρο Μαξίμου, έστω εμμέσως, έπαιρνε θέση και αυτή η θέση ήταν αρνητική.

Η πίεση

Εκτός από την ίδια την κοινωνική πίεση και την πίεση της αντιπολίτευσης, μεσολάβησε και η εσωκομματική πίεση που ήρθε πρώτα με την ηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος έκανε αυτό που τόσο καιρό αρνιόταν να κάνει το Μαξίμου: Να πάρει, δηλαδή, σε ανθρώπινο και σε πολιτικό επίπεδο, μια ξεκάθαρη θέση υπέρ της διενέργειας των τοξικολογικών εξετάσεων.

Και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες διαφοροποιήσεις στην ίδια κατεύθυνση, όπως αυτές του Δημήτρη Μαρκόπουλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, με τις εσωκομματικές διαστάσεις να έρχονται να ενισχύσουν με έντονο τρόπο την ασφυκτική πίεση του Μαξίμου.

«Λαγός» του Μαξίμου

Κι έπειτα ήρθε η αλλαγή γραμμής του μεγάρου Μαξίμου, ως «λαγός» της οποίας λειτούργησε και πάλι ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, δηλαδή, που όλες αυτές τις μέρες, για άλλη μια φορά, συνέδεσε τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις του στα τηλεοπτικά παράθυρα με την πιο ακραία μορφή προώθησης της κεντρικής κυβερνητικής γραμμής, εκτοξεύοντας επιθετικές δηλώσεις, στοχοποιώντας γιατρούς, επιχειρώντας να διασπείρει αμφιβολίες για το αν ο Π. Ρούτσι κάνει απεργία πείνας και κατηγορώντας τον απεργό πείνας ότι «είναι 100% θύμα της Κωνσταντοπούλου».

Την Κυριακή λοιπόν, ο Αδ. Γεωργιάδης (o οποίος επίσης τις προηγούμενες μέρες ξεσπάθωνε ότι «εάν γίνει δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές τώρα, σε αυτή τη φάση, σημαίνει ότι ξανανοίγει η ανακριτική διαδικασία» και «άρα η δίκη πάει δυόμιση χρόνια μετά»), προχώρησε σε μια σαφή μετατόπιση, δηλώνοντας τώρα «βέβαιος ότι οι δικαστές στο τέλος θα βρούνε τον τρόπο και να γίνουν τοξικολογικές και να μην καθυστερήσει η δίκη» (Action24, 5.10.2025).

«Καρφί»

Για να επανέλθει τη Δευτέρα (ΣΚΑΪ), όπου πρώτα θέλησε να ρίξει ένα «καρφί» σε βάρος του Ν. Δένδια και των άλλων στελεχών της ΝΔ που διαφοροποιήθηκαν, λέγοντας ότι «θα μπορούσα κι εγώ, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, να βγαίνω και να λέω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να μ’ αγαπάει όλος ο κόσμος και να λέει τι καλό παιδί που είναι ο Άδωνις.
Θα μπορούσα να το κάνω; Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί; Μπορούμε. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με το λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι;».

Και στη συνέχεια θέλησε να επαναλάβει ότι «πρέπει το αίτημα του κ. Ρούτσι να γίνει δεκτό και να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο νομίζει ο όποιος γονέας για να μην τους μείνει καμία αμφιβολία. Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια; Προσθέτω: Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο δικονομικά τρόπο ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης της δίκης».

Αλλαγή γραμμής

Οι δηλώσεις αυτές του υπουργού Υγείας, όπως αποδείχτηκε και εκ του αποτελέσματος, ήταν βέβαια ο προάγγελος της αλλαγής γραμμής του ίδιου του Μαξίμου, το οποίο, λίγο πριν γίνει γνωστή η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την αποδοχή του αιτήματος για τις τοξικολογικές εξετάσεις, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, επικαλέστηκε μεν για άλλη μια φορά τη διάκριση των εξουσιών, αλλά αυτή τη φορά μίλησε για «απαντήσεις» από τη Δικαιοσύνη για τις οποίες βρισκόμαστε εν αναμονή, λέγοντας: «Ναι, είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν. Αλλά υπάρχει μια ‘κόκκινη γραμμή’. Το τί θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη, όπως σε όλα τα ζητήματα. Και αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να δώσει τις δικές της απαντήσεις».

Πάντως και η λύση αυτή που δίδεται σήμερα από τη Δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι στερείται προβλημάτων. Καθώς στην περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε από τις τοξικολογικές εξετάσεις, η δίκη θα ξεκινήσει χωρίς κατηγορίες και κατηγορούμενους σχετιζόμενες με αυτό. Γεγονός που φανερώνει και το πόσο ευάλωττη στην κριτική είναι η κυβερνητική γραμμή που θεωρεί την ταχύτητα έναρξης της δίκης από μόνη της αυτοσκοπό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μαϊμού επιδοτήσεις» 06.10.25

ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας
Στην Αθήνα 06.10.25

Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας

«Έσπασαν το τείχος της συναίνεσης στη γενοκτονία και το φράγμα του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»
Στην Κομισιόν 06.10.25

Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»

«Την ώρα που ξεσπιτώνονται λαϊκές οικογένειες από τους πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση προκαλεί με τα προγράμματα δήθεν αντιμετώπισης του στεγαστικού», υπογραμμίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου
Σημείωμα 40 σελίδων 06.10.25

Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου ο Γ. Μυλωνάκης. Τι αποκαλύπτει.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα
Υπουργός Ναυτιλίας 06.10.25

Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα

«Τα πράγματα εξελίσσονται και οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα ρεαλιστικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση

Πλήρη διαφάνεια στο ζήτημα των Τεμπών και το αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ζητά από το Σύνταγμα ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση Φάμελλου: Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη
ΣΥΡΙΖΑ 06.10.25

Η πρώτη αντίδραση Φάμελλου: Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη

«Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, για την παραίτηση από τη θέση του βουλευτή του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις
ΠΑΣΟΚ 06.10.25

Ανδρουλάκης: Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις

«Ο πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια
ΥΠΕΝ 06.10.25

Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια

Αναπτύχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα
Δήλωση Κουκουλόπουλου 06.10.25

ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα

«Είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το “τέρας” της ακρίβειας, που μαστίζει τα νοικοκυριά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος

Σύνταξη
Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»
ΚΚΕ 06.10.25

Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»

«Οι αιτίες είναι γεωπολιτικές και όχι οικονομικές, στον επιμερισμό, δηλαδή, του κόστους», υποστήριξε ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο