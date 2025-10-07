Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την μέχρι και προχθές άτεγκτη στάση του απέναντι στο αίτημα του απεργού πείνας Π. Ρούτσι, αλλά και για την αλλαγή γραμμής στην οποία εσχάτως υποχρεώθηκε, επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τη σχετική απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας που έχει στόχο την ικανοποίηση του αιτήματος για τις τοξικολογικές εξετάσεις από τη μία και το να μην ξανανοίξει η ανάκριση από την άλλη, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης, εν προκειμένω, είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ» και υποστήριζαν ότι «έπεσε στο κενό η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευτούν κομματικά τον πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης».

Στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο, από την κυβέρνηση επιχειρούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι μέχρι τώρα το Μαξίμου επικαλούνταν τα περί καθυστέρησης της δίκης για να πάρει εμμέσως θέση κατά της ικανοποίησης του αιτήματος του Π. Ρούτσι. Και με αυτήν την τακτική έστελνε σαφές μήνυμα, στην κατεύθυνση της μη ικανοποίησης του αιτήματος, στη Δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία της οποίας κατά τα άλλα επικαλούνταν προκειμένου να αρνηθεί να πάρει μια πολιτική θέση (και όχι να κάνει υπόδειξη στη Δικαιοσύνη) υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας.

Η στάση Μαξίμου

Ενδεικτικά θυμίζουμε μία από τις πολλές αντίστοιχες τοποθετήσεις του μεγάρου Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που έλεγε μεν ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που προβάλει κάποια αιτήματα για το παιδί που έχασε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», όμως στη συνέχεια κατηγορούσε «τα κόμματα του ‘ξυλολίου’, των ‘χαμένων’ βαγονιών και των ‘λαθρεμπόρων’ που δήθεν ‘έκρυβε και συγκάλυπτε’ η κυβέρνηση» ότι «παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να επαναφέρουν αυτό το αφήγημα της εργαλειοποίησης, να διχάσουν την κοινωνία, να στηθούν δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους και πάλι, για να πάρουν πολιτικά οφέλη». Καθώς επίσης και «συγκεκριμένα κόμματα» ότι «προσπαθούν να ‘παίξουν καθυστερήσεις’, ούτως ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών».

Για να καταλήξει λέγοντας: «Η χώρα μας έχει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, παίρνει τις αποφάσεις της, οφείλουμε να τις σεβαστούμε τις αποφάσεις αυτές. Και το λέω ξανά και ξανά, το είπε και η ηγεσία της Δικαιοσύνης, η ηγεσία του Αρείου Πάγου: Οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να προβληθεί ενώπιον του ακροατηρίου, μετά την έναρξη της δίκης. Αυτή είναι η ουσία και αυτό θέλω να κρατήσει ο κόσμος» (29/09/2025).

Στην ουσία, δηλαδή, της υπόθεσης του αιτήματος απεργίας πείνας για τις τοξικολογικές εξετάσεις, το μέγαρο Μαξίμου, έστω εμμέσως, έπαιρνε θέση και αυτή η θέση ήταν αρνητική.

Η πίεση

Εκτός από την ίδια την κοινωνική πίεση και την πίεση της αντιπολίτευσης, μεσολάβησε και η εσωκομματική πίεση που ήρθε πρώτα με την ηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος έκανε αυτό που τόσο καιρό αρνιόταν να κάνει το Μαξίμου: Να πάρει, δηλαδή, σε ανθρώπινο και σε πολιτικό επίπεδο, μια ξεκάθαρη θέση υπέρ της διενέργειας των τοξικολογικών εξετάσεων.

Και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες διαφοροποιήσεις στην ίδια κατεύθυνση, όπως αυτές του Δημήτρη Μαρκόπουλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, με τις εσωκομματικές διαστάσεις να έρχονται να ενισχύσουν με έντονο τρόπο την ασφυκτική πίεση του Μαξίμου.

«Λαγός» του Μαξίμου

Κι έπειτα ήρθε η αλλαγή γραμμής του μεγάρου Μαξίμου, ως «λαγός» της οποίας λειτούργησε και πάλι ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, δηλαδή, που όλες αυτές τις μέρες, για άλλη μια φορά, συνέδεσε τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις του στα τηλεοπτικά παράθυρα με την πιο ακραία μορφή προώθησης της κεντρικής κυβερνητικής γραμμής, εκτοξεύοντας επιθετικές δηλώσεις, στοχοποιώντας γιατρούς, επιχειρώντας να διασπείρει αμφιβολίες για το αν ο Π. Ρούτσι κάνει απεργία πείνας και κατηγορώντας τον απεργό πείνας ότι «είναι 100% θύμα της Κωνσταντοπούλου».

Την Κυριακή λοιπόν, ο Αδ. Γεωργιάδης (o οποίος επίσης τις προηγούμενες μέρες ξεσπάθωνε ότι «εάν γίνει δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές τώρα, σε αυτή τη φάση, σημαίνει ότι ξανανοίγει η ανακριτική διαδικασία» και «άρα η δίκη πάει δυόμιση χρόνια μετά»), προχώρησε σε μια σαφή μετατόπιση, δηλώνοντας τώρα «βέβαιος ότι οι δικαστές στο τέλος θα βρούνε τον τρόπο και να γίνουν τοξικολογικές και να μην καθυστερήσει η δίκη» (Action24, 5.10.2025).

«Καρφί»

Για να επανέλθει τη Δευτέρα (ΣΚΑΪ), όπου πρώτα θέλησε να ρίξει ένα «καρφί» σε βάρος του Ν. Δένδια και των άλλων στελεχών της ΝΔ που διαφοροποιήθηκαν, λέγοντας ότι «θα μπορούσα κι εγώ, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, να βγαίνω και να λέω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να μ’ αγαπάει όλος ο κόσμος και να λέει τι καλό παιδί που είναι ο Άδωνις.

Θα μπορούσα να το κάνω; Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί; Μπορούμε. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με το λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι;».

Και στη συνέχεια θέλησε να επαναλάβει ότι «πρέπει το αίτημα του κ. Ρούτσι να γίνει δεκτό και να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο νομίζει ο όποιος γονέας για να μην τους μείνει καμία αμφιβολία. Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια; Προσθέτω: Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο δικονομικά τρόπο ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης της δίκης».

Αλλαγή γραμμής

Οι δηλώσεις αυτές του υπουργού Υγείας, όπως αποδείχτηκε και εκ του αποτελέσματος, ήταν βέβαια ο προάγγελος της αλλαγής γραμμής του ίδιου του Μαξίμου, το οποίο, λίγο πριν γίνει γνωστή η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την αποδοχή του αιτήματος για τις τοξικολογικές εξετάσεις, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, επικαλέστηκε μεν για άλλη μια φορά τη διάκριση των εξουσιών, αλλά αυτή τη φορά μίλησε για «απαντήσεις» από τη Δικαιοσύνη για τις οποίες βρισκόμαστε εν αναμονή, λέγοντας: «Ναι, είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν. Αλλά υπάρχει μια ‘κόκκινη γραμμή’. Το τί θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη, όπως σε όλα τα ζητήματα. Και αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να δώσει τις δικές της απαντήσεις».

Πάντως και η λύση αυτή που δίδεται σήμερα από τη Δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι στερείται προβλημάτων. Καθώς στην περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε από τις τοξικολογικές εξετάσεις, η δίκη θα ξεκινήσει χωρίς κατηγορίες και κατηγορούμενους σχετιζόμενες με αυτό. Γεγονός που φανερώνει και το πόσο ευάλωττη στην κριτική είναι η κυβερνητική γραμμή που θεωρεί την ταχύτητα έναρξης της δίκης από μόνη της αυτοσκοπό.