Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Σαν ωστικό κύμα έσκασε στο μέγαρο Μαξίμου η ηχηρή διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος σε ανθρώπινο και σε πολιτικό επίπεδο πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων, όπως φανερώνει η αντίδραση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έσπευσε χθες με δική του πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον υπουργό Άμυνας, μετά τη διάσταση που πήρε η δήλωση του τελευταίου.

Το ίδιο φανερώνει και η σπουδή του Άδωνη Γεωργιάδη (που έχει αναλάβει την προώθηση, με τον πιο ακραίο τρόπο, της κεντρικής κυβερνητικής γραμμής στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι), να επιχειρήσει να απαξιώσει την παρέμβαση του Ν. Δένδια, με τον ισχυρισμό ότι ο υπουργός Άμυνας προχώρησε σε «διορθωτική δήλωση», αναφερόμενος στη δεύτερη σχετική του τοποθέτηση στη Βουλή.

Από τη δική του πλευρά βέβαια, ο Ν. Δένδιας, καθιστά ξεκάθαρο και με εξαιρετικά σαφή τρόπο, ότι καμία «διορθωτική δήλωση» δεν έκανε και ότι εμμένει στη θέση που διατύπωσε υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι για τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Η επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια

Όσον αφορά την επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, από το περιβάλλον του υπουργού Άμυνας επιβεβαιώνεται ότι πράγματι υπήρξε.

Συνεργάτες του Ν. Δένδια αναφέρουν ότι, όπως συχνά γίνεται μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, επικοινωνία μεταξύ τους υπήρξε και χθες βράδυ, ενώ δηλώνουν ότι έγινε σε πνεύμα απόλυτης συνεννόησης για το τι πράγματι ειπώθηκε στη Βουλή από τον κ. Δένδια.

Ωστόσο, κατά τους ίδιους συνεργάτες του υπουργού Άμυνας, ουδεμία διορθωτική δήλωση του Ν. Δένδια υπήρξε, απλώς κατά τη δεύτερη τοποθέτησή του στη Βουλή απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος έθεσε θέμα ευθυνών της κυβέρνησης, με τον κ. Δένδια να σημειώνει ότι δεν έχουν ευθύνη τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά είναι θέμα που αφορά τη Δικαιοσύνη.

Μια απάντηση που απευθύνεται σαφώς και προς τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προσπάθησε να απαξιώσει την παρέμβαση Δένδια και να τον παρουσιάσει ότι πήρε πίσω τη διαφοροποίησή του, υποστηρίζοντας (OPEN) ότι «ο κ. Δένδιας προχώρησε ο ίδιος χθες σε διορθωτική δήλωση. Ακριβώς επειδή είδε ότι υπήρχε πολιτική εκμετάλλευση της αρχικής του δήλωσης» και επιχειρώντας να αποδώσει τη δεύτερη τοποθέτηση Δένδια κατά το δοκούν.

Η δευτερολογία

Άλλωστε στη δευτερολογία του χθες το βράδυ στη Βουλή, ο Ν. Δένδιας ήταν ξεκάθαρος. Ρητά δήλωσε ότι «για το ζήτημα του απεργού πείνας, του Πάνου Ρούτσι, τοποθετήθηκα νομίζω με απόλυτη ευκρίνεια για το πώς αντιμετωπίζω το θέμα. Η αρχική μου τοποθέτηση είναι αυτή η οποία με εκφράζει. Ξαναλέω και επαναλαμβάνω, ο κάθε πατέρας, ο κάθε γονιός σε αυτήν την τραγική ώρα αν έχει στη ζωή του, έχει κάθε δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα, να διερευνήσει οτιδήποτε κρίνει και θέλει για το θάνατο του παιδιού του. Είναι ούτως ή άλλως τεράστια η τραγωδία αφ’ εαυτής. Δεν χρειάζεται να γίνεται η ζωή του δυσκολότερη».

Με άλλα λόγια, με όλους τους τρόπους ο κ. Δένδιας κατέστησε σαφές ότι εμμένει στη διαφωνία του με τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο στην άτεγκτη στάση του και εξακολουθεί, αντί να δείξει ενσυναίσθηση, να οχυρώνεται πίσω από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, προκειμένου να αρνηθεί να πάρει μια πολιτική θέση (και όχι να κάνει υπόδειξη στη Δικαιοσύνη) υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας.

Η γραμμή Μαξίμου

Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε και σήμερα το Μαξίμου, όσο και αν προσπαθεί να παρουσιάσει ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας και ότι λένε τα ίδια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε (ΣΚΑΪ) ότι «σε ανθρώπινο επίπεδο όπως είπε και ο κ. Δένδιας, ως άνθρωπος, ως πατέρας, στεκόμαστε και στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο αυτόν, όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό το οποίο περνάει, και στεκόμαστε δίπλα σε κάθε του διεκδίκηση. Από εκεί και πέρα όμως κάτι το οποίο ουδείς έχει αρνηθεί από την Κυβέρνηση, και αλίμονο αν δεν το λέγαμε, το τι θα γίνει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης».

Και συνέχισε λέγοντας: «Αλίμονο, λοιπόν, αν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος ή στέλεχος της Αντιπολίτευσης, που εκπροσωπεί μια άλλη εξουσία δηλαδή, όσο την έχει γιατί όλα αυτά είναι πολύ πρόσκαιρα και προσωρινά και εφήμερα- την εκτελεστική, τη νομοθετική εξουσία- διανοείτο, το κάνουν αυτό στην Αντιπολίτευση, διανοείτο να πει ότι ‘πρέπει η μία εξουσία να κάνει υπόδειξη σε άλλη εξουσία για το τι θα κάνει’».

Για να καταλήξει με αιχμές που ερμηνεύονται ότι απευθύνονται και προς τον κ. Δένδια: «Όσο, λοιπόν και αν ανθρώπινα, όπως είπε και ο κ. Δένδιας και πολλοί άλλοι βουλευτές, και έχουμε πει και εμείς από την πρώτη στιγμή, όλοι, είναι αυτονόητο στεκόμαστε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν πρόκειται ποτέ η παράταξη αυτή, η ΝΔ, να μπει στη διαδικασία είτε για να γίνει αρεστή είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».

Αλλά βέβαια όσο το Μαξίμου θα επιμένει στην ίδια γραμμή, τόσο και η αναταραχή στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ θα εντείνεται.