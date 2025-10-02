Σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ του δικαιώματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος διεκδικεί την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση της σορού αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις πήρε πριν από λίγο στη Βουλή, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», είπε χαρακτηριστικά από το βήμα της Ολομέλειας και πρόσθεσε: « δεν γνωρίζω τη δικονομία.

Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο της υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως (σσ ή άλλως μάλλον ήθελε να πει)βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».

Απαντώντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έχρισε υπεύθυνο τον υπουργό επειδή όπως είπε είναι μέλος της κυβέρνησης που δεν κάνει τίποτα για το δίκαιο αίτημα του απεργού. «Καταγράφω την τοποθέτησή σας δεν μπορεί όμως να απαλειφθεί η ευθύνη σας», είπε.

«Δεν κατανοώ τον ψόγο στην κυβέρνηση όταν είναι θέμα που αφορά την δικαιοσύνη. Βεβαίως θα είχαμε ευθύνη αν ήταν κυβερνητική πράξη. Αλλά αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης άρα συμπάσχω με τον πατέρα απολύτως αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος», αντίτεινε ο κ. Δένδιας.