newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Επιμένει για τις τοξικολογικές εξετάσεις
Ελλάδα 01 Οκτωβρίου 2025 | 07:44

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Επιμένει για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Για 17η ημέρα βρίσκεται στο Σύνταγμα ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι τέλους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων στα Τέμπη, εξακολουθεί να βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, συνεχίζοντας την απεργία πείνας για 17η ημέρα.

Ο κ. Ρούτσι επιμένει στο αίτημά του για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, πέρα από την εκταφή για τον έλεγχο DNA για τον οποίο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει ανάψει το πράσινο φως.

Οι γιατροί του είπαν να σταματήσει

Ο Πάνος Ρούτσι είναι φανερά εξαντλημένος και εξετάσθηκε από γιατρό η οποία του συνέστησε να σταματήσει την απεργία πείνας και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο να του χορηγηθεί ορός.

Όπως υπογράμμισε η γιατρός, ο Πάνος Ρούτσι είναι καταβεβλημένος και έχει χάσει το 18-20% της μυϊκής του μάζας.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας και θα παραμείνει στο Σύνταγμα μέχρι να δικαιωθεί.

Προχωρά η δίκη, στην Ελλάδα η Ευρωπαία εισαγγελέας

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας βρίσκεται και η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία προγραμματίζει να παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου όπου σκοπεύει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις –μεταξύ των οποίων για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Λιμάνια
Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
«Με πείραξε η εγκατάλειψη» 01.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Σύνταξη
Σεισμός στη Ζάκυνθο: «Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» λέει ο Λέκκας
«Το παρακολουθούμε» 01.10.25

«Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» - Λέκκας για τα 4,5R στη Ζάκυνθο

Προσώρας δεν διαφαίνεται κίνδυνος ότι θα σημειωθεί μεγάλος σεισμός - Τα 4,5R ίσως δώσουν «κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, στις απότομες ακτές» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε από τη σπηλιά βαρύτατα τραυματισμένος σε κρίσιμη κατάσταση o 53χρονος
Ελλάδα 30.09.25 Upd: 00:18

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε από τη σπηλιά βαρύτατα τραυματισμένος σε κρίσιμη κατάσταση o 53χρονος

Περισσότερες από 9 ώρες έμεινε εγκλωβισμένος ο 53χρονος στο λαγούμι που είχε σκάψει μέσα σε σπηλιά - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από δύσκολη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ

Σύνταξη
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Ελλάδα 30.09.25

Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
«Με πείραξε η εγκατάλειψη» 01.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέξι, τολμηρή και ρευστή – Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)
Όπως παλιά 01.10.25

Σέξι, τολμηρή και ρευστή - Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)

Πριν από το διορισμό του ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Versace τον Απρίλιο, ο Dario Vitale σπάνια αναφερόταν στον Τύπο και ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό — σε αντίθεση με την προκάτοχό του Donatella Versace, η οποία έχει γίνει συνώνυμη, αν όχι πιο αναγνωρίσιμη, από την ίδια τη μάρκα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σεισμός στη Ζάκυνθο: «Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» λέει ο Λέκκας
«Το παρακολουθούμε» 01.10.25

«Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» - Λέκκας για τα 4,5R στη Ζάκυνθο

Προσώρας δεν διαφαίνεται κίνδυνος ότι θα σημειωθεί μεγάλος σεισμός - Τα 4,5R ίσως δώσουν «κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, στις απότομες ακτές» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες
Champions League 01.10.25

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίες αναμνήσεις την τελευταία δεκαετία από το «Emirates» και θέλει απόψε (1/10, 22:00) να συνεχίσει τα μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα κόντρα στην Άρσεναλ

Σύνταξη
«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 01.10.25

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Στην νίκη του Ολυμπιακού στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή εμφάνιση και δείχνει πως όταν ο Σέρβος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι δύσκολο να ηττηθούν...

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο