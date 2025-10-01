Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Επιμένει για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων στα Τέμπη, εξακολουθεί να βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, συνεχίζοντας την απεργία πείνας για 17η ημέρα.

Ο κ. Ρούτσι επιμένει στο αίτημά του για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, πέρα από την εκταφή για τον έλεγχο DNA για τον οποίο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει ανάψει το πράσινο φως.

Οι γιατροί του είπαν να σταματήσει

Ο Πάνος Ρούτσι είναι φανερά εξαντλημένος και εξετάσθηκε από γιατρό η οποία του συνέστησε να σταματήσει την απεργία πείνας και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο να του χορηγηθεί ορός.

Όπως υπογράμμισε η γιατρός, ο Πάνος Ρούτσι είναι καταβεβλημένος και έχει χάσει το 18-20% της μυϊκής του μάζας.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας και θα παραμείνει στο Σύνταγμα μέχρι να δικαιωθεί.

Προχωρά η δίκη, στην Ελλάδα η Ευρωπαία εισαγγελέας

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας βρίσκεται και η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία προγραμματίζει να παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου όπου σκοπεύει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις –μεταξύ των οποίων για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.