Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.
Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 16η ημέρα την απεργία πείνας. Εμφανώς καταβεβλημένος, ο πατέρας του Ντένις, δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει αν δεν δικαιωθεί το αίτημά του.
Εδώ και δύο εβδομάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα, φτάνουν στο Σύνταγμα με έναν μόνο σκοπό. Να σφίξουν το χέρι του, να τον αγκαλιάσουν, να υπογράφουν υπέρ του αιτήματός του.
Ζητά εκταφή του παιδιού του και τοξικολογικές εξετάσεις. Για να γίνει γνωστή η αλήθεια.
Το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.
Η υγεία του επιβαρύνεται όμως το μήνυμά του για Δικαιοσύνη γίνεται όλο και πιο ηχηρό.
«Δεν υπάρχει χρόνος» για τον Πάνο Ρούτσι
Η παθολόγος-λοιμωξιολόγος Όλγα Κοσμοπούλου προχώρησε σε δηλώσεις καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. «Κάνω έκκληση στους αρμόδιους να βρεθεί λύση, δεν υπάρχει χρόνος», είπε (OPEN) και πρόσθεσε πως θα έπρεπε να παίρνει ορό».
Τη Δευτέρα ο Πάνος Ρούτσικαι ο Παύλος Ασλανίδης υπέβαλαν νέα αιτήματα εκταφής προκειμένου να μάθουν όλη την αλήθεια για την τραγωδία στα Τέμπη.
Τα αιτήματα υποβλήθηκαν την ώρα που όλα δείχνουν πως ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης. Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.
Είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.
