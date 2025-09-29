Νέα αιτήματα εκταφής κατέθεσαν οι Πάνος Ρούτσι και Παύλος Ασλανίδης προκειμένου να μάθουν όλη την αλήθεια για την τραγωδία στα Τέμπη.

Αίτημα εκταφής και ελέγχου DNA

Μετά την απόρριψη της τρίτης κατά σειρά αίτησης εκταφής από την πρόεδρο εφετών ο Π. Ασλανίδης υπέβαλε ξανά αίτημα στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου ζητώντας την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων. Επίσης, το αίτημα αφορά και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά.

Τι προκάλεσε τον θάνατο στα Τέμπη

Mέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, ο κ. Ασλανίδης επισημαίνει ότι η εκταφή και οι εξετάσεις είναι απαραίτητες «προκειμένου να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τι προκάλεσε τον θάνατο του γιου μου».

Την αλήθεια για την αιτία θανάτου του παιδιού του ζητά και ο Πάνος Ρούτσι που είναι στην 15η ημέρα απεργίας πείνας. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.

Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης

Τα αιτήματα υποβλήθηκαν την ώρα που όλα δείχνουν πως ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης. Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.