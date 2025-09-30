Στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών εξακολουθεί να βρίσκεται η διενέργεια ή όχι τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων.

Η πλευρά της Δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψιν τις εκθέσεις που αποδίδουν την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης, υποστηρίζει ότι αυτό δεν ήταν αναγκαίο, αρνούμενη μέχρι και σήμερα τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Από την άλλη, η πλευρά των συγγενών των θυμάτων, που αναζητά την αλήθεια για την πυρόσφαιρα που προκάλεσε το θάνατο 5-7 ανθρώπων που είχα επιζήσει της μοιραίας σύγκρουσης στα Τέμπη, επαναλαμβάνουν ότι οι τοξικολογικές ενδεχομένως να έδιναν τις κρίσιμες απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη «μυστικού» φορτίου στα τρένα.

Η ορθή πρακτική

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών υπογραμμίζει ότι η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων σε όλα τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών θα ήταν η ορθή πρακτική, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογη έρευνα είχε γίνει και σε άλλο δυστύχημα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, αντίστοιχη εξέταση είχε γίνει και στο τραγικό δυστύχημα του αεροσκάφους Boeing 737 της εταιρείας Helios, που κατέπεσε στο Γραμματικό στις 14 Αυγούστου 2005, με απολογισμό 121 νεκρούς.

Τότε, όπως υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ, ο πρωτοπόρος των αεροπορικών διερευνήσεων στην Ελλάδα και ιδρυτής και επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, Ακριβός Τσολάκης είχε προχωρήσει στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων σε όλους τους επιβαίνοντες στο μοιραίο αεροσκάφος με σκοπό να προσδιοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια η αιτία και ο χρόνος θανάτου.

Κανένα στοιχείο ανεκμετάλλευτο

«Στην περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών δεν γνωρίζουμε εάν δυόμισι χρόνια μετά οι εκταφές μπορούν πλέον να δώσουν αξιοποιήσημα αποτελέσματα για την διερεύνηση – ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως όχι» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΔΑΠΟ που φέρει την υπογραφή του αεροναυπηγού μηχανικού Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη και του μηχανολόγου αεροναυπηγού Κώστα Λακαφώση.

«Όμως, η πάγια θέση μας είναι ότι μια πλήρης διερεύνηση δεν θα πρέπει να αφήνει καμία πιθανότητα για ανεύρεση επιπλέον στοιχείων ανεκμετάλλευτη, εφόσον βέβαια οι οικείοι των θυμάτων είναι έτοιμοι να αποδεχθούν το πολύ βαρύ ψυχολογικό φορτίο της διαδικασίας της εκταφής» συμπληρώνει η ΕΔΑΠΟ για την έρευνα που η Δικαιοσύνη αρνείται ακόμα και σήμερα.

«Αυτό που γνωρίζουμε όμως με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι οι εξετάσεις ανίχνευσης ανθρακυλαιμοσφαιρίνης (αυτές ακριβώς που ζήτησε και ο Τσολάκης για όλα τα θύματα του Helios) θα έπρεπε να είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή από τα δείγματα αίματος που είχαν ληφθεί για ταυτοποίηση DNA και ανεξήγητα και αδικαιολόγητα καταστράφηκαν μετά από 40 ημέρες με εντολή του ανακριτή» αναφέρουν οι Καραϊωσηφίδης – Λακαφώσης, συμπληρώνοντας ότι «από αυτές τις εξετάσεις θα μαθαίναμε αν το κάθε θύμα είχε εισπνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα προθανάτια και άρα αν είχε επιζήσει από την αρχική σύγκρουση».

«Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή παράλειψη της ανάκρισης η οποία είναι ιδιαίτερα αμφίβολο εάν μπορεί να καλυφθεί πλέον με τις αναλύσεις των δειγμάτων από τις εκταφές» καταλήγει η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών.