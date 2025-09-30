newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Οι μετρήσεις, ο Ρούτσι και το άλμα του Μαξίμου στο… δόγμα νόμος και τάξη
Πολιτική Γραμματεία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Οι μετρήσεις, ο Ρούτσι και το άλμα του Μαξίμου στο… δόγμα νόμος και τάξη

Η εξίσωση που καλείται να λύσει ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου είναι ίσως για πρώτη φορά τόσο δύσκολη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
A
A
Spotlight

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στην Αθήνα και ο βασικός του στόχος δεν είναι άλλος από την ανασύνταξη της κυβέρνησης και την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στις ράγες της κανονικότητας. Όμως το έργο του πρωθυπουργού μόνο εύκολο δεν είναι καθώς τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης είναι πολλά και “πληγώνουν” τόσο το προφίλ του ίδιου όσο όμως και την δυναμική της κυβέρνησης. Η καρδιά των Τεμπών συνεχίζει να “χτυπά” στο Σύνταγμα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην αυλή του Μαξίμου, ενώ η ακρίβεια εξαγριώνει τον κόσμο. Οι μετρήσεις το καταγράφουν, το Μαξίμου το βλέπει, και το δόγμα… νόμος και τάξη επιστρέφει δυναμικά.

Η εξίσωση που καλείται να λύσει ο πρωθυπουργός είναι ίσως για πρώτη φορά τόσο δύσκολη. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει πλέον τον στενό πρωθυπουργικό πυρήνα καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη -πλέον- την προστασία του Γιώργου Μυλωνάκη. Οι νέες αποκαλύψεις μάλιστα για τον στενό του συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γιώργο Κατσαούνο, στριμώχνουν ακόμα περισσότερο το Μαξίμου καθώς πολλαπλασιάζει τις φωνές όσων τονίζουν πως το πρωθυπουργικό περιβάλλον γνώριζε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, όμως, ο πρωθυπουργός καλείται να διαχειριστεί ξανά την υπόθεση των Τεμπών που έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο του βραχνά. Οι συγγενείς παραμένουν ανυποχώρητοι, η κοινωνία έχει αγκαλιάσει τον αγώνα τους, ενώ οι φωνές των επιφανών νομικών που στηρίζουν το αίτημα του Πάνου Ρούτσι απονομιμοποιεί την γραμμή άμυνας της κυβέρνησης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν στο in πως αν η δικαιοσύνη ανάψει το πράσινο φως για τοξικολογικές τότε μπορεί να υπάρξει μια σχετική εκτόνωση. Σε διαφορετική περίπτωση επισημαίνουν πως το πρόβλημα θα είναι τεράστιο και την επόμενη εβδομάδα μπορεί να δούμε συγκεντρώσεις αντίστοιχες με αυτές του περασμένου Φεβρουαρίου.

“Δεν μπορείς να αρνείσαι το δικαίωμα ενός πατέρα να μάθει την αιτία του θανάτου του παιδιού του” ανέφερε χαρακτηριστικά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν και αυτοί που “τρέμουν” το σενάριο της πραγματοποίησης των εξετάσεων και της εύρεσης κάποιας ουσίας που να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των παράνομων ουσιών. “Τότε δεδομένα θα υπάρξει ξεσηκωμός” είπε έτερος γαλάζιος βουλευτής σχολιάζοντας τα δυο σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.

Η ακρίβεια επιμένει

Ο πρωθυπουργός όμως δεν έχει να διαχειριστεί μόνο αυτά τα προβλήματα. Η ακρίβεια συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας καθώς οι υποσχέσεις για μειώσεις δεν φαίνονται στα ράφια. Η σημασία όμως της οικονομίας και της τσέπης του καταναλωτή είναι τεράστια κάτι άλλωστε που αποδεικνύεται σε όλες τις μετρήσεις.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι που γεννούν και τον τέταρτο παράγοντα που δημιουργεί αυτή τη δύσκολη εξίσωση για το Μαξίμου. Η εσωστρέφεια και η γαλάζια γκρίνια εντείνεται και πλέον διαπερνά οριζόντια την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Είτε μιλάμε για βουλευτές που ανήκουν στο λεγόμενο μπλοκ των “αντιπολιτευόμενων” είτε μιλάμε για τους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του πρωθυπουργού η γκρίνια γιγαντώνεται και σε ορισμένες φορές παίρνει τη μορφή δημόσιων παρεμβάσεων.

Το ερώτημα λοιπόν του ενός εκατομμυρίου είναι πως θα κάνει το άλμα προς τα εμπρός το Μαξίμου ώστε να βγει από τις Συμπληγάδες και να επιστρέψει σε τροχιά κυριαρχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του in το σενάριο που εξετάζεται σοβαρά είναι αυτό της επιστροφής στο δόγμα νόμος και τάξη. Δηλαδή η κυβέρνηση να ποντάρει σε ζητήματα ασφάλειας, να εμφανιστεί ως η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και εν τελεί να παρασύρει τους πολιτικούς της αντιπάλους σε μια ατζέντα βολική για την ίδια.

Οι “ειδικοί” άλλωστε των δημοσκοπήσεων στο Μαξίμου έχουν παρατηρήσει την αδυναμία της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα όπου αποτελεί εδώ και χρόνια ένα βασικό προπύργιο της συντηρητικής παράταξης.

Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Έκθεση GovWatch 29.09.25

Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Με πολλά εισοδήματα αλλά και υψηλό δανεισμό ο Στέφανος Κασσελάκης

Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται βάσει πόθεν έσχες να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
