Οι μετρήσεις, ο Ρούτσι και το άλμα του Μαξίμου στο… δόγμα νόμος και τάξη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στην Αθήνα και ο βασικός του στόχος δεν είναι άλλος από την ανασύνταξη της κυβέρνησης και την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στις ράγες της κανονικότητας. Όμως το έργο του πρωθυπουργού μόνο εύκολο δεν είναι καθώς τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης είναι πολλά και “πληγώνουν” τόσο το προφίλ του ίδιου όσο όμως και την δυναμική της κυβέρνησης. Η καρδιά των Τεμπών συνεχίζει να “χτυπά” στο Σύνταγμα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην αυλή του Μαξίμου, ενώ η ακρίβεια εξαγριώνει τον κόσμο. Οι μετρήσεις το καταγράφουν, το Μαξίμου το βλέπει, και το δόγμα… νόμος και τάξη επιστρέφει δυναμικά.

Η εξίσωση που καλείται να λύσει ο πρωθυπουργός είναι ίσως για πρώτη φορά τόσο δύσκολη. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει πλέον τον στενό πρωθυπουργικό πυρήνα καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη -πλέον- την προστασία του Γιώργου Μυλωνάκη. Οι νέες αποκαλύψεις μάλιστα για τον στενό του συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γιώργο Κατσαούνο, στριμώχνουν ακόμα περισσότερο το Μαξίμου καθώς πολλαπλασιάζει τις φωνές όσων τονίζουν πως το πρωθυπουργικό περιβάλλον γνώριζε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, όμως, ο πρωθυπουργός καλείται να διαχειριστεί ξανά την υπόθεση των Τεμπών που έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο του βραχνά. Οι συγγενείς παραμένουν ανυποχώρητοι, η κοινωνία έχει αγκαλιάσει τον αγώνα τους, ενώ οι φωνές των επιφανών νομικών που στηρίζουν το αίτημα του Πάνου Ρούτσι απονομιμοποιεί την γραμμή άμυνας της κυβέρνησης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν στο in πως αν η δικαιοσύνη ανάψει το πράσινο φως για τοξικολογικές τότε μπορεί να υπάρξει μια σχετική εκτόνωση. Σε διαφορετική περίπτωση επισημαίνουν πως το πρόβλημα θα είναι τεράστιο και την επόμενη εβδομάδα μπορεί να δούμε συγκεντρώσεις αντίστοιχες με αυτές του περασμένου Φεβρουαρίου.

“Δεν μπορείς να αρνείσαι το δικαίωμα ενός πατέρα να μάθει την αιτία του θανάτου του παιδιού του” ανέφερε χαρακτηριστικά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν και αυτοί που “τρέμουν” το σενάριο της πραγματοποίησης των εξετάσεων και της εύρεσης κάποιας ουσίας που να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των παράνομων ουσιών. “Τότε δεδομένα θα υπάρξει ξεσηκωμός” είπε έτερος γαλάζιος βουλευτής σχολιάζοντας τα δυο σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.

Η ακρίβεια επιμένει

Ο πρωθυπουργός όμως δεν έχει να διαχειριστεί μόνο αυτά τα προβλήματα. Η ακρίβεια συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας καθώς οι υποσχέσεις για μειώσεις δεν φαίνονται στα ράφια. Η σημασία όμως της οικονομίας και της τσέπης του καταναλωτή είναι τεράστια κάτι άλλωστε που αποδεικνύεται σε όλες τις μετρήσεις.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι που γεννούν και τον τέταρτο παράγοντα που δημιουργεί αυτή τη δύσκολη εξίσωση για το Μαξίμου. Η εσωστρέφεια και η γαλάζια γκρίνια εντείνεται και πλέον διαπερνά οριζόντια την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Είτε μιλάμε για βουλευτές που ανήκουν στο λεγόμενο μπλοκ των “αντιπολιτευόμενων” είτε μιλάμε για τους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του πρωθυπουργού η γκρίνια γιγαντώνεται και σε ορισμένες φορές παίρνει τη μορφή δημόσιων παρεμβάσεων.

Το ερώτημα λοιπόν του ενός εκατομμυρίου είναι πως θα κάνει το άλμα προς τα εμπρός το Μαξίμου ώστε να βγει από τις Συμπληγάδες και να επιστρέψει σε τροχιά κυριαρχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του in το σενάριο που εξετάζεται σοβαρά είναι αυτό της επιστροφής στο δόγμα νόμος και τάξη. Δηλαδή η κυβέρνηση να ποντάρει σε ζητήματα ασφάλειας, να εμφανιστεί ως η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και εν τελεί να παρασύρει τους πολιτικούς της αντιπάλους σε μια ατζέντα βολική για την ίδια.

Οι “ειδικοί” άλλωστε των δημοσκοπήσεων στο Μαξίμου έχουν παρατηρήσει την αδυναμία της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα όπου αποτελεί εδώ και χρόνια ένα βασικό προπύργιο της συντηρητικής παράταξης.