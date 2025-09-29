Οι συγγενείς των 57 θυμάτων είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ένας πατέρας που αρνείται να φύγει από το Σύνταγμα μέχρι να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Μια μάνα που δεν σωπαίνει και διεθνοποιεί το δυστύχημα των Τεμπών και από δίπλα 55 ακόμα οικογένειες που 2,5 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 συνεχίζουν να αγωνίζονται για δικαίωση και δικαιοσύνη.

Οι 57 οικογένειες των Τεμπών αποτελούν δίχως αμφιβολία τον μεγαλύτερο βραχνά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό γιατί όλη η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει τον ανυποχώρητο τους αγώνα ώστε να μάθουν κάτω από ποιες συνθήκες τα τρένα συγκρούστηκαν το μοιραίο βράδυ, αλλά και πως πέθαναν τα παιδιά τους.

Κυρίως όμως γιατί με τον αγώνα τους έχουν καταφέρει να “κάψουν” κάθε γραμμή άμυνας που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση, συσπειρώνοντας κάθε φορά ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν συγκάλυψη.

Το βράδυ της Κυριακής, για ακόμα μια φορά, στο κάλεσμα των συγγενών ο κόσμος δήλωσε παρών. Σε μια ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο πλατεία Συντάγματος το σύνθημα για δικαιοσύνη ακούστηκε δυνατά ενώ οι φωνές των συγγενών ήχησαν σε όλη τη χώρα επαναφέροντας στο προσκήνιο την αίσθηση της συγκάλυψης σε αυτό το τραγικό δυστύχημα που συγκλονίζει τη χώρα.

Ανησυχεί το Μαξίμου

Η μαζική συμμετοχή του κόσμου -και- στην χθεσινή συγκέντρωση έκανε την κυβέρνηση να ανησυχήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση στην πλευρά της κυβέρνησης ήταν πως ο κόσμος θα ήταν πολύ λιγότερος. Η εικόνα όμως της γεμάτης πλατείας απέδειξε πως το ζήτημα των Τεμπών παραμένει ενεργό και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο.

Κυβερνητική πηγή μιλώντας στο in χαρακτήρισε τα Τέμπη ως μια «βόμβα» που παραμένει στα χέρια της κυβέρνησης και μπορεί οποτεδήποτε να εκραγεί. «Όι συγκεντρώσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν πως ο κόσμος θα συνεχίζει να στηρίζει τις οικογένειες των 57 θυμάτων μέχρι να δικαιωθούν όλα τους τα αιτήματα» συνέχισε, εξηγώντας πως η οποιαδήποτε «αντιπαράθεση» μαζί τους στοιχίζει στην κυβέρνηση.

Ο ίδιος μάλιστα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου εξηγώντας πως αυτό που πληγώνει περισσότερο από όλα τη κυβέρνηση είναι οι παλινωδίες και τα διαρκή εμπρός πίσω σε επίπεδο γραμμής. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα χαρακτηριστικό τα μηνύματα του πρωθυπουργού, θυμίζοντας πως ενώ την περασμένη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέφερε ούτε μια πρόταση για το θέμα, αυτή την εβδομάδα αφιέρωσε μια παράγραφο που περισσότερο εξόργισε όσους θεωρούν ή πιστεύουν πως η κυβέρνηση συσκοτίζει, παρά αποσαφήνισε τα πράγματα.

Από την άλλη πλευρά γαλάζιος βουλευτής που βρίσκεται πιο κοντά στο περιβάλλον του πρωθυπουργού επεσήμανε πως η διγλωσσία που πολλές φορές προκύπτει από τα κυβερνητικά στελέχη ως απόρροια της κοινωνικής πίεσης είναι και αυτή που στοιχίζει. «Για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε σαφείς, ξεκάθαροι και να μην υποκύπτουμε σε αιτήματα όπως την παρέμβαση στο δικαστικό έργο» συνέχισε. Για να καταλήξει πως «ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης είναι η επιμονή στον ορθό λόγο, στον σεβασμό της διάκρισης των εξουσιών και στο μέτωπο απέναντι στον λαϊκισμό».

Και στις δυο απόψεις που φαίνεται να κυριαρχούν αυτή τη στιγμή προκύπτει ότι τα Τέμπη έχουν μετατραπεί στον μεγαλύτερο βραχνά για την κυβέρνηση.