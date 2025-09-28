Τέμπη: Παύλος Ασλανίδης και Νίκος Παπαγγελής για την ανάρτηση του πρωθυπουργού – «Είναι υποκριτική»

Ο Παύλος Ασλανίδης και ο Νίκος Παπαγγελής, που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μίλησαν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega. Αναφέρθηκαν στις εξελίξεις μετά την απόφαση να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι μόνο για την ταυτοποίηση του γιου του, Ντένις.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 14η μέρα, ζητώντας να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει κάνει δεκτό το αίτημα εκταφής μόνο για επανέλεγχο του DNA.

Σήμερα στις 18.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μια ακόμη συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα και σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ο Παύλος Ασλανίδης

Ο Παύλος Ασλανίδης και ο Νίκος Παπαγγελής, που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα των Τεμπών, κάλεσαν τον κόσμο να παρευρεθεί στη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτική ανάρτησή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, σημειώνοντας ότι δεν χάνεται κανένα δικαίωμα συγγενή όσο η διαδικασία θα είναι στο ακροατήριο.

Ο Παύλος Ασλανίδης απάντησε στα όσα είπε ο πρωθυπουργός:

«Είναι εντελώς υποκριτικό. Τα Τέμπη δεν είναι τραγωδία αλλά έγκλημα που το προκάλεσαν από την αδιαφορία τους για τον σιδηρόδρομο. Ο κόσμος μας δίνει πολύ δύναμη και μας συγκινεί πολύ. Η κυρία του Αρείου Πάγου, η κ. Παπαδοπούλου, που είπε για συμφέροντα, να της απαντήσω και πάλι πως τα μόνα συμφέροντα που εξυπηρετούμε είναι η συνείδησή μας και τα αδικοχαμένα παιδιά μας».

<br />

Ο Νίκος Παπαγγελής

Ο Νίκος Παπαγγελής, από την πλευρά του, είπε τα εξής:

«Φυσικά θα πάω στη συγκέντρωση. Είναι απίστευτο που εκατομμύρια κόσμου θέλουν να βγουν όλα στα φως και 150 άνθρωποι, της κυβέρνησης, στέκονται απέναντι. Όλοι κάνουν λάθος και αυτοί είναι οι σωστοί; Είναι πολλές οι παρεμβάσεις της κυβερνητικής εξουσίας στη δικαστική. Ενώ έλεγε η δικαστική εξουσία πως δεν μπορεί να γίνει ούτε εκταφή ούτε τίποτα, βγήκε ο κ. Φλωρίδης φοβούμενος το αποτέλεσμα της απεργίας πείνας του Πάνου, και είπε πως θα το εξετάσουμε, αλλά θα γίνει μόνο το DNA.

<br />

»Τι σημαίνει αυτό; Τι σκοτεινό κρύβει η κυβέρνηση για το άλλο μισό και δεν θέλει να μας το πει; Πήγαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μεταξύ άλλων μέσα στον εκνευρισμό του γιατί δεν ήθελε να μας βλέπει, μας είπε πως δεν πρέπει να βρισκόμαστε εδώ διότι δυσανασχετούν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι ο ΟΣΕ, η Hellenic Train… Και το επανέλαβε και στο συνέδριο».