Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Τέμπη: Παύλος Ασλανίδης και Νίκος Παπαγγελής για την ανάρτηση του πρωθυπουργού – «Είναι υποκριτική»
28 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

Τέμπη: Παύλος Ασλανίδης και Νίκος Παπαγγελής για την ανάρτηση του πρωθυπουργού – «Είναι υποκριτική»

Αναφερόμενοι στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητά εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, οι Παύλος Ασλανίδης και Νίκος Παπαγγελής, μίλησαν για κυβερνητική υποκρισία.

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Ο Παύλος Ασλανίδης και ο Νίκος Παπαγγελής, που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μίλησαν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega. Αναφέρθηκαν στις εξελίξεις μετά την απόφαση να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι μόνο για την ταυτοποίηση του γιου του, Ντένις.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 14η μέρα, ζητώντας να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει κάνει δεκτό το αίτημα εκταφής μόνο για επανέλεγχο του DNA.

Σήμερα στις 18.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μια ακόμη συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα και σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ο Παύλος Ασλανίδης

Ο Παύλος Ασλανίδης και ο Νίκος Παπαγγελής, που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα των Τεμπών, κάλεσαν τον κόσμο να παρευρεθεί στη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτική ανάρτησή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, σημειώνοντας ότι δεν χάνεται κανένα δικαίωμα συγγενή όσο η διαδικασία θα είναι στο ακροατήριο.

Ο Παύλος Ασλανίδης απάντησε στα όσα είπε ο πρωθυπουργός:

«Είναι εντελώς υποκριτικό. Τα Τέμπη δεν είναι τραγωδία αλλά έγκλημα που το προκάλεσαν από την αδιαφορία τους για τον σιδηρόδρομο. Ο κόσμος μας δίνει πολύ δύναμη και μας συγκινεί πολύ. Η κυρία του Αρείου Πάγου, η κ. Παπαδοπούλου, που είπε για συμφέροντα, να της απαντήσω και πάλι πως τα μόνα συμφέροντα που εξυπηρετούμε είναι η συνείδησή μας και τα αδικοχαμένα παιδιά μας».

Ο Νίκος Παπαγγελής

Ο Νίκος Παπαγγελής, από την πλευρά του, είπε τα εξής:

«Φυσικά θα πάω στη συγκέντρωση.  Είναι απίστευτο που εκατομμύρια κόσμου θέλουν να βγουν όλα στα φως και 150 άνθρωποι, της κυβέρνησης, στέκονται απέναντι. Όλοι κάνουν λάθος και αυτοί είναι οι σωστοί; Είναι πολλές οι παρεμβάσεις της κυβερνητικής εξουσίας στη δικαστική. Ενώ έλεγε η δικαστική εξουσία πως δεν μπορεί να γίνει ούτε εκταφή ούτε τίποτα, βγήκε ο κ. Φλωρίδης φοβούμενος το αποτέλεσμα της απεργίας πείνας του Πάνου, και είπε πως θα το εξετάσουμε, αλλά θα γίνει μόνο το DNA.

»Τι σημαίνει αυτό; Τι σκοτεινό κρύβει η κυβέρνηση για το άλλο μισό και δεν θέλει να μας το πει; Πήγαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μεταξύ άλλων μέσα στον εκνευρισμό του γιατί δεν ήθελε να μας βλέπει, μας είπε πως δεν πρέπει να βρισκόμαστε εδώ διότι δυσανασχετούν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι ο ΟΣΕ, η Hellenic Train… Και το επανέλαβε και στο συνέδριο».

Wall Street
Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Σύνταξη
Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα με το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο
28.09.25 Upd: 21:54

Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα με το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο

Τον αναζητούσε η αστυνομία. Τελικά παρουσιάστηκε και παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»
28.09.25

Διαψεύδει η Καρυστιανού πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος η Μαρία Καρυστιανού ενώ αναφέρει ότι οι περιοδείες που πραγματοποιούνται από την ίδια και άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη ξεκίνησαν με στόχο να ενημερωθεί η κοινωνία.

Σύνταξη
Σύνταγμα: «Μέχρι τέλους» με τρεμάμενη φωνή και με τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν ο Πάνος Ρούτσι
28.09.25 Upd: 21:51

«Μέχρι τέλους» με τρεμάμενη φωνή και με τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν ο Πάνος Ρούτσι

Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα Ρούτσι που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
28.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;
28.09.25

Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;

Η Gucci, η ναυαρχίδα του ομίλου πολυτελείας Kering, βλέπει τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί και το hype να έχει περάσει. Μπορεί ο αιρετικός Demna να σώσει την κατάσταση;

