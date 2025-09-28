newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00

Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Spotlight

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας, και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχείρησε να καλύψει την έλλειψη ουσίας και να προσπεράσει την κριτική της αντιπολίτευσης (και όχι μόνο) για την ακύρωση της συνάντησής του με τον τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «πυκνή σε γεγονότα» την εβδομάδα που πέρασε, λόγω της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Συναντήθηκα με ηγέτες, επενδυτές, σημαντικούς opinion makers. Κοινή συνισταμένη η αναγνώριση της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και ως γέφυρα της ευρύτερης περιοχής- γεωπολιτική και ενεργειακή- με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ως αξιόπιστος εταίρος. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε πείσμα όσων τη θέλουν να ετεροπροσδιορίζεται, να τη μικραίνουν».

Μητσοτάκης: Επίθεση σε όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος και δίνοντας μια πρόγευση για τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, επιτέθηκε σε όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζουν ότι χάρη στη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας, που συνδυάζεται με σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους μας, είμαστε πλέον ελεύθεροι και εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία μας επενδύοντας στη στρατηγική και αμυντική μας αυτονομία. Ή ότι προχωράμε στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας με στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες κολοσσούς. Όμως όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά και στη σχετική συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες».

Μητσοτάκης: Τι είπε Πάνο Ρούτσι

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος των Τεμπών και αφού έχυσε κροκοδείλια δάκρυα για τον τραγικό γονιό, ένιψε τας χείρας του και πέταξε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη: «Η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν», είπε για να προσθέσει αμέσως μετά: «Σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτές, χωρίς να τις σχολιάζουμε. Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ. Πόσο μάλλον σε θέματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπως είναι το συγκεκριμένο αίτημα, και βεβαίως η εκδίκαση αυτής της μεγάλης τραγωδίας, που μας έχει πληγώσει βαθιά όλους. Όπως, άλλωστε, ειπώθηκε από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν χάνεται κανένα δικαίωμα κανενός συγγενή, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορεί να διατυπωθεί εκ νέου οποιοδήποτε αίτημα οποιασδήποτε πλευράς. Κι ας μην ξεχνάμε ότι νέες αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

«Καλημέρα! Η εβδομάδα που πέρασε, εβδομάδα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ήταν πυκνή σε γεγονότα και επαφές. Συναντήθηκα με ηγέτες, επενδυτές, σημαντικούς opinion makers. Κοινή συνισταμένη η αναγνώριση της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και ως γέφυρα της ευρύτερης περιοχής- γεωπολιτική και ενεργειακή- με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ως αξιόπιστος εταίρος. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε πείσμα όσων τη θέλουν να ετεροπροσδιορίζεται, να τη μικραίνουν. Ας θυμηθούμε πού ήταν η Ελλάδα στα εξοπλιστικά το 2019 και πού είναι σήμερα. Πάρτε για παράδειγμα την Αεροπορία. Έχουμε ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τις πρώτες φρεγάτες Belhara τους επόμενους μήνες και τα πρώτα F35 το 2028. Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζουν ότι χάρη στη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας, που συνδυάζεται με σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους μας, είμαστε πλέον ελεύθεροι και εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία μας επενδύοντας στη στρατηγική και αμυντική μας αυτονομία. Ή ότι προχωράμε στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας με στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες κολοσσούς. Όμως όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά και στη σχετική συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Στην ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έθεσα όλα τα ζητήματα. Τόνισα ότι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλά 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να αποσύρει το casus belli. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων. Για την κατάσταση στη Γάζα ήμουν ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι του Ισραήλ, αλλά οι φίλοι οφείλουν να λένε αλήθειες. Στηρίζουμε τη λύση δύο κρατών. Η δημιουργία ενός κυρίαρχου, δημοκρατικού βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους πρέπει να είναι η κατάληξη μιας πολιτικής διαδικασίας. Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία υπογράμμισα ότι, ειδικά εμείς που κουβαλάμε ως έθνος το διαρκές τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε υπό καμία συνθήκη τη βίαιη αλλαγή των συνόρων από καμία αναθεωρητική δύναμη.
Και βέβαια αναφέρθηκα στο μείζον ζήτημα που αγγίζει κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια με παιδιά και αφορά την προστασία της ψυχικής τους υγείας από τους εθιστικούς αλγόριθμους των social media. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στην αναγκαία θέσπιση ηλικιακού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης των παιδιών μας που θα βάλει φρένο στην αλόγιστη και ανεύθυνη χρήση του διαδικτύου από παιδιά που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους που παραμονεύουν. Η φωνή μας και εδώ έχει ακουστεί και οδηγεί τις εξελίξεις μαζί με σημαντικές χώρες του κόσμου που αφυπνίζονται και κινητοποιούνται.

Επιστρέφοντας στα καθ’ ημάς και στο ζήτημα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι, που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τη δημόσια συζήτηση, θέλω να πω ότι η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν. Αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτες, χωρίς να τις σχολιάζουμε. Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ. Πόσο μάλλον σε θέματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπως είναι το συγκεκριμένο αίτημα, και βεβαίως η εκδίκαση αυτής της μεγάλης τραγωδίας, που μας έχει πληγώσει βαθιά όλους. Όπως, άλλωστε, ειπώθηκε από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν χάνεται κανένα δικαίωμα κανενός συγγενή, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορεί να διατυπωθεί εκ νέου οποιοδήποτε αίτημα οποιασδήποτε πλευράς. Κι ας μην ξεχνάμε ότι νέες αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών.

Περνώ στην ανασκόπηση των κυβερνητικών δράσεων και ξεκινάω με τη διαδικασία για την επιστροφή ενός ενοικίου, αρχής γενομένης από τον προσεχή Νοέμβριο και κάθε χρόνο σε μόνιμη βάση, είτε αφορά την κύρια κατοικία, είτε/και τη φοιτητική στέγη. Οι ενοικιαστές έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να κάνουν τροποποίηση της φορολογικής τους δήλωσης, εφόσον αυτό απαιτείται. Το ποσό επιστροφής φτάνει έως τα 800€, με προσαύξηση για κάθε παιδί, και θα γίνεται εφάπαξ και αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Κερδισμένοι θα είναι όσοι δηλώσουν στην εφορία το πραγματικό μίσθωμα που καταβάλλουν ώστε να λάβουν και την αντίστοιχη ενίσχυση. Οι δικαιούχοι υπολογίζεται ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας.

Ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα τα δωρεάν, live μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, μια πρωτοβουλία που είχαμε εγκαινιάσει πέρσι. Όλοι οι μαθητές Λυκείου όπου κι αν βρίσκονται, έχουν υποστήριξη από έμπειρους εκπαιδευτικούς για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων και για τα ειδικά μαθήματα, ενώ υπάρχει πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, όπως επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης και διαδραστικά τεστ. Είναι μια ουσιαστική καινοτομία, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, στηρίζει ιδιαίτερα τους μαθητές απομακρυσμένων περιοχών και ταυτόχρονα ελαφρύνει το οικονομικό βάρος χιλιάδων οικογενειών. Πέρσι καταγράφηκαν 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων 45λεπτης διάρκειας, και στη νοηματική γλώσσα και με υποτιτλισμό. Τα παρακολούθησαν συνολικά 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό καθώς και αξιοσημείωτος αριθμός αποφοίτων παλαιότερων ετών που θέλησαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Κάτι επίσης σημαντικό που αφορά την εκπαίδευση των νέων μας. Με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ξεκινά ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων στους θεσμούς. Σε πρώτη φάση θα καταρτιστούν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για να μπορούν να διδάξουν στα σχολεία τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, τον τρόπο απονομής της και τις θεσμικές εγγυήσεις που τη διασφαλίζουν, όπως η δικαστική ανεξαρτησία. Στη συνέχεια, στο σχολικό πρόγραμμα θα ενταχθεί η συστηματική διδασκαλία των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ενεργών πολιτών. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν ακροαματικές διαδικασίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ δικαστές θα επισκέπτονται σχολικές αίθουσες για να μιλήσουν στα παιδιά. Ο θεσμός της Δικαιοσύνης είναι θεμέλιο της δημοκρατικής κοινωνίας και πυλώνας του Κράτους Δικαίου. Είναι αναγκαίο να έχει ουσιαστική θέση στην εκπαίδευση των νέων μας, των αυριανών ενεργών και υπευθύνων πολιτών της χώρας.

Σημαντικές εξελίξεις έχουμε και στον χώρο της Υγείας, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου να τίθεται σε διαβούλευση. Ρυθμίζει πολλά και σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του ΕΣΥ: από τη στελέχωση των νοσοκομείων έως την ορθή διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης, την εισαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με την μορφή βιοδεικτών για διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνου και τη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων όπως ο ΕΟΠΥΥ και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών. Έχει επίσης ειδικές διατάξεις για γιατρούς, φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές. Όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση και κατατεθεί στη Βουλή θα έχουμε να πούμε περισσότερα.

Παραμένοντας στο χώρο της υγείας, θέλω να εξάρω τις προσπάθειες της ηγεσίας του Υπουργείου και ειδικά της Ειρήνης Αγαπηδάκη, διότι την περασμένη εβδομάδα η Ελλάδα βραβεύθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της από τον ΟΗΕ ως χώρα υπόδειγμα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών δημόσιας υγείας για την πρόληψη από χρόνιες παθήσεις. Θέλουμε το Υπουργείο Υγείας να είναι Υπουργείο Φροντίδας. Έχοντας, πλέον, ξεπεράσει σε συμμετοχή τους 4 εκ. πολίτες στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, αλλά και με καινοτόμες πολιτικές όπως είναι το πρόγραμμα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας ή οι κινητές ομάδες υγείας που φτάνουν πλέον στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες της χώρας μας, πιστεύω ότι το πετυχαίνουμε. Με σταθερά και δυναμικά βήματα καλύπτουμε ένα κενό δημόσιας υγείας 40 και πλέον χρόνων.

Επόμενο θέμα, τα νέα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να ενισχύσει τις Περιφέρειες που πλήττονται από την ζωονόσο της ευλογιάς. Αποστέλλονται εντός των ημερών 81 κτηνίατροι και 72 επιστημονικά στελέχη από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ώστε να υποστηρίξουν το έργο των τοπικών αγροτικών διευθύνσεων στους ελέγχους, την επιτήρηση των ζώων και την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, τέθηκαν σε λειτουργία άλλοι 12 απολυμαντικοί σταθμοί -συνολικά 17- σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας για την αποτροπή διασποράς της νόσου. Υπενθυμίζω ότι από την πρώτη ημέρα εμφάνισης της ευλογιάς, στις 20 Αυγούστου 2024, τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Παράλληλα, η Κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων με αποζημιώσεις που ξεπερνούν κάθε άλλη χώρα της ΕΕ -έως 250 ευρώ ανά ζώο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 95 ευρώ. Το πακέτο στήριξης καλύπτει τόσο τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο όσο και όσους επλήγησαν έμμεσα, από την αλυσίδα επιπτώσεων στην παραγωγή και τις ζωοτροφές. Είμαστε δίπλα στον αγροτικό κόσμο σε κάθε δυσκολία του.

Συνεχίζουμε με τη Θεσσαλία, όπου προχωρά η κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Λάρισα. Υπογράφηκε η σύμβαση με προϋπολογισμό 54,6 εκ. ευρώ, χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ, για μια σύγχρονη μονάδα που θα εξυπηρετεί επτά Δήμους και θα διαχειρίζεται περίπου 90.000 τόνους αποβλήτων ετησίως –βιοαπόβλητα, σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα. Παράλληλα, θα παράγει δευτερογενές καύσιμο, που θα αξιοποιείται ενεργειακά στη βιομηχανία. Πρόκειται για την 26η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων που περνά στη φάση κατασκευής και θα ολοκληρωθεί έως το 2029. Ένα ακόμη βήμα για μια πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη Ελλάδα.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 ανέργων ΑμεΑ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, καθώς οι θέσεις καλύφθηκαν αμέσως. Γι’ αυτό το Υπουργείο Εργασίας και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρούν σε νέο πρόγραμμα για ακόμη 1.000 άτομα με αναπηρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έως 18 μηνών και επιχορηγείται το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατη επιχορήγηση τα 13.500 ευρώ ανά άτομο, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τον εκάστοτε Δήμο. Η εργασία είναι δικαίωμα, είναι αξιοπρέπεια, είναι ζωή. Η εργασία είναι δικαίωμα, είναι αξιοπρέπεια, είναι ζωή. Αυτό υπηρετούν οι πολιτικές μας για «Μια Ελλάδα με όλους, για όλους».
Περνώ τώρα στη μάχη κατά της ανομίας και την πάταξη της εγκληματικότητας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγκαθιστά ομάδα εξειδικευμένων μάχιμων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν άβατα όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Έτσι λοιπόν, 70 αστυνομικοί θα περιπολούν καθημερινά στις συνοικίες και τις γειτονιές όπου υπάρχει η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα με διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές διαρρήξεις και ληστείες. Η δράση αυτή συνοδεύεται και συμπληρώνεται και από την πρόσληψη στην ΕΛΑΣ συμπολιτών μας που προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά. Δεν στιγματίζουμε καμία πληθυσμιακή ομάδα. Όπως και κανείς δεν εξαιρείται από την υποχρέωση να σέβεται τους νόμους αλλά και να υπηρετεί την εφαρμογή τους. Όποιος παρανομεί θα συλλαμβάνεται και θα παραδίδεται στη δικαιοσύνη.

Όσον αφορά τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ξεκινά πιλοτικά, αρχικά με 60 υπαλλήλους, η διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Στις επιτροπές συμμετέχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Σιδηροδρόμου και του ΑΣΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό, καθώς και αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας, με έμφαση στον συναισθηματικό έλεγχο και την υπευθυνότητα. Συμπληρωματικά, προβλέπεται συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους. Οι έλεγχοι θα γίνονται τόσο κατά την πρόσληψη, όσο και σε τακτά χρονικά διαστήματα, με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πάμε τώρα στο πιο… ψηφιακό κομμάτι της εβδομάδας, με τις μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το κράτος.
Η πρώτη ψηφιακή αλλαγή αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση με το Δημόσιο, που περνάει πια σε μια νέα εποχή. Με τη νέα εφαρμογή #timologioB2G, οι προμηθευτές μπορούν να εκδίδουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια προς το Δημόσιο, αλλά και να παρακολουθούν την πορεία τους μέχρι την πληρωμή -εύκολα, γρήγορα και χωρίς κανένα κόστος. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα μεταρρύθμισης: το Δημόσιο αποκτά καλύτερο έλεγχο, διαφάνεια και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι επιχειρήσεις γλιτώνουν γραφειοκρατία, μειώνουν κόστος και πληρώνονται ταχύτερα.

Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος και περήφανος με το νέο Gov.gr Wallet. Ξεκίνησε με μόλις δύο έγγραφα και σήμερα είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που προσφέρει εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες του κράτους. Στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η πρόσβαση στον προσωπικό αριθμό πολίτη, η πλήρης ενσωμάτωση του ψηφιακού βοηθού mAigov, η πλατφόρμα υποστήριξης για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο πολίτης, η επικοινωνία με το 112, αλλά και η δυνατότητα λήψης εγγράφων όπως υπεύθυνες δηλώσεις ή πιστοποιητικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ σύντομα θα προστεθούν και νέες δυνατότητες, όπως η αφαίρεση ή επαναφορά του διπλώματος οδήγησης ψηφιακά. Και το 2026 το ελληνικό Gov.gr Wallet θα συνδεθεί με το ευρωπαϊκό, προσφέροντας ακόμη περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες.

Κλείνω την ανασκόπηση με τη νέα Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως διεθνές παράδειγμα υπεύθυνης και καινοτόμου αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε εφαρμογές όπως το mAigov που εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες, τον υπερυπολογιστή «DAEDALUS» και το εργοστάσιο ΤΝ «Pharos», για το Κτηματολόγιο και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Δηλαδή σε καλές πρακτικές που κάνουν τη διακυβέρνηση πιο διαφανή και πιο υπεύθυνη. Έτσι θα συνεχίσουμε.
Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δώσατε και σε αυτήν την ανασκόπηση. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»
Πολιτική 28.09.25

Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;
Πολιτική 28.09.25

Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;

Με την κυβέρνηση στριμωγμένη θα περίμενε κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσαν να ανεβάσουν ταχύτητα με στόχο την εξουσία. Όπως φαίνεται όμως τα εσωκομματικά θεωρούνται πιο σημαντικά απ' το αίτημα αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
«Υποκριτική ευαισθησία» 27.09.25

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα
«Σειρά σοβαρών λαθών» 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα

Σφοδρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γ.Σ. του ΟΗΕ. Επισημαίνει ότι «κανείς δεν κατάλαβε ποια είναι η στρατηγική της χώρας» ούτε στα ελληνοτουρκικά ούτε στα διεθνή θέματα.

Σύνταξη
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο