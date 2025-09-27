ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.
- Η φορολογική… ρουλέτα της αγοράς σπιτιού στην Ευρώπη
- «Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
- Το αγκάθι του ενεργειακού κόστους – Η πρόταση του ΣΕΒ και οι κίνδυνοι
- Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
«Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, παρά την υποκριτική ευαισθησία για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, ήταν εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ, που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα», σημειώνει το ΚΚΕ.
Σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την Παρασκευή, το ΚΚΕ προσθέτει:
«Ακόμη και η κριτική που κάνει είναι από τη σκοπιά του να μη διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους σύμμαχους του».
Και καταλήγει:
«Και φυσικά ήταν μια απολύτως προσαρμοσμένη ομιλία στους στόχους της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ που πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης με μεγάλες θυσίες».
- Live η πορεία της κακοκαιρίας – Νέο έκτακτο δελτίο, πού ήχησε το 112
- Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια
- Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
- H βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (pic)
- Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις