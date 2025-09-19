«Να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα, «Καμιά συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» έγραφαν τα δύο πανό που κρέμασαν στην Ακρόπολη το πρωί της Παρασκευής μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

«Να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης»

Τα πανό ήταν στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής σε δήλωση του από τον χώρο της κινητοποίησης τόνισε: «Από εδώ, από το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού, την Ακρόπολη, καταγγέλλουμε την απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα του κράτους – δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης που συντελείται μαζί με τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός.

Χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη του λαού με απαίτηση από την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει η Βουλή το 2015».

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Ακρόπολη:

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας αφού ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας εισβολής του, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τουλάχιστον 65.141 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 165.925 έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου του 2023.