Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας – Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Ο στρατός του Ισραήλ προωθείται από δύο κατευθύνσεις προς το κέντρο της πόλης της Γάζας, επιχειρώντας να εκδιώξει τους κατοίκους της προς την ακτή και τελικά εκτός του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας.

«Οι επιθέσεις σε πολυπληθείς γειτονιές προκαλούν πανικό και φόβο»

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι πεζικό, άρματα μάχης και πυροβολικό προωθούνται προς το κέντρο της πόλης, με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας, με στόχο να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς.

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός προωθούνταν από τα βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά, «εγκλωβίζοντας τους ανθρώπους στη μέση» και αναγκάζοντάς τους να μετακινηθούν προς τα δυτικά της πόλης, όπου βρίσκεται ο παραλιακός δρόμος αλ-Ρασίντ που οδηγεί προς τα νότια.

Κύματα εκτοπισμένων, τρέχουν για να σωθούν

«Οι επιθέσεις σε πολυπληθείς γειτονιές προκαλούν πανικό και φόβο, και ωθούν τους ανθρώπους να τρέχουν κυριολεκτικά για να σωθούν. Βλέπουμε τώρα κύματα ανθρώπων να κάνουν ακριβώς αυτό», τόνισε ο Μαχμούντ, μεταδίδοντας από τη Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας μίλησαν στο Al Jazeera για αδιάκοπες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων «αεροπορικών επιθέσεων από drones και μαχητικά αεροσκάφη» και εκρήξεων από τηλεχειριζόμενα «ρομπότ» – μη επανδρωμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά που ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί για να ανατινάξει γειτονιές καθώς προχωρά προς το εσωτερικό.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στον βορρά

Οι Παλαιστίνιοι ζουν ξανά και ξανά το δράμα του εκτοπισμού. Το Ισραήλ έχει δώσει εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Γάζας, ωστόσο και στις λεγόμενες «ανθρωπιστικές ζώνες» οι επιθέσεις συνεχίζονται, όπως στην αλ-Μαουάσι.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που δεν έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας.

Η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Παλαιστίνης δήλωσε ότι περίπου 740.000 άτομα – περίπου το 35% του πληθυσμού των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας – βρισκόταν ακόμη στο βόρειο τμήμα της περιοχής την Τρίτη.

Ωστόσο, η παλαιστινιακή υπηρεσία επισήμανε ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να μειωθεί, καθώς οι συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις αναγκάζουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους και βασικές υποδομές δεν λειτουργούν.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) προειδοποίησε για αυτό το ζήτημα την Πέμπτη.

Η OCHA κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «εμποδίζει συστηματικά» τις προσπάθειες παροχής βοήθειας στον πολύπαθο πληθυσμό, κάνοντας αναφορά στο κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Ζικίμ προς το βόρειο τμήμα της Γάζας, που μαστίζεται από λιμό, και στην απαγόρευση ορισμένων ειδών διατροφής.

«Κατάφωρη παραβίαση»

Εκτός της πόλης της Γάζας, τουλάχιστον άλλοι 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) στην Παλαιστίνη καταδίκασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «κατάφωρη παραβίαση» από το Ισραήλ των διεθνών νομικών απαιτήσεων για διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων στις αεροπορικές επιθέσεις του στη Γάζα.

The Israeli strikes on internally displaced persons, including as they try to leave Gaza city or seek shelter near hospitals, show the Israeli military’s blatant disregard for the fundamental principle of distinction. Israel has demanded that Palestinian civilians leave Gaza… — UN Human Rights Palestine (@OHCHR_Palestine) September 18, 2025

Νέο βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Για έκτη φορά

Καθώς το Ισραήλ επέκτεινε την επίθεσή του την Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, άρση των περιορισμών στην παροχή βοήθειας στη Λωρίδα και επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Αυτή είναι η έκτη φορά που οι ΗΠΑ ασκούν βέτο σε αντίστοιχο ψήφισμα.

Η μόνιμη εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, δήλωσε ότι «η απερίσκεπτη επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ μας απομακρύνει από μια συμφωνία που θα μπορούσε να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους και να τερματίσει τα δεινά στη Γάζα».