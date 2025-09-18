newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, στη Γάζα, αναγκάζοντας χιλιάδες απελπισμένους Παλαιστινίους να μετακινηθούν προς τα νότια με κάθε μέσο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι ασφαλείς.

Με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και αδιάκοπους βομβαρδισμούς, το Ισραήλ έχοντας την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ και υπό την ανοχή κυβερνήσεων του κόσμου, ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Τρίτης αυτό που πλέον και Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα σε μια προσπάθεια να «εξοντώσει τους Παλαιστίνιους».

Εκτοπισμένοι

Οι εικόνες αποκάλυψης  στη Γάζα αποστομώνουν όσους συνεχίζουν να μιλάνε για «δικαίωμα στην αυτοάμυνα». Tανκς στους δρόμους κι ένα νέο κύμα εκτοπισμού εν μέσω βομβαρδισμών από αέρος… Μόνο το τελευταίο 24ωρο από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σκοτώθηκαν 79 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 228, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, που επισήμανε ότι αρκετοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν κατά τις ισραηλινές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός διατάζει τους κατοίκους  να κατευθυνθούν προς τον νότο με την ανθρωπιστική κρίση να εντείνεται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χιλιάδες οικογένειες εγκαταλείπουν την πόλη με ουρές από αυτοκίνητα και κάρα φορτωμένα να σωρεύονται στην προσωρινή διαδρομή μέσω της οδού Σαλαχεντίν. Τα καραβάνια κινούνται στον παράκτιο αυτοκινητόδρομο Ρασίντ προς την ισοπεδωμένη Ράφα, με ερώτημα πόσοι άνθρωποι μπορούν να στοιβαχτούν εκεί.

Νοσοκομεία στο χείλος της κατάρρευσης – Απελπιστική κατάσταση

Η κατάσταση είναι «καθαρά κατακλυσμική», δήλωσε η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, στο Al Jazeera από το Ντεϊρ ελ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

Η Τσερέβκο είπε ότι υπάρχει μια συνεχής ροή ανθρώπων που μετακινούνται από το βορρά, με πολλούς να διανύουν με τα πόδια τα 22 χιλιόμετρα (14 μίλια) μέχρι την «ανθρωπιστική ζώνη» al-Mawasi, όπως την περιγράφει το Ισραήλ, «επιδεινώνοντας την ήδη εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που είχαμε στο νότο».

«Οι συνθήκες υγιεινής είναι τόσο άθλιες που, φυσικά, οδηγούν σε μαζική εξάπλωση ασθενειών, δερματικών εξανθημάτων και κάθε είδους κρίσεων δημόσιας υγείας», είπε.

Όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση, ο όγκος των κρίσιμων προμηθειών που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας είναι «ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων», είπε η Cherevko.

«Προς το παρόν, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κοινοτικούς μηχανισμούς μας για να επεκτείνουμε τα συστήματα και να φτάσουμε στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από αυτή τη βοήθεια», πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα για τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Τρέχουν να ξεφύγουν και συναντούν «ακόμη περισσότερο θάνατο»

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, η κατάσταση στην Πόλη της Γάζας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη: Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή υπό πυκνά πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές.

Το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός προχωρά από δύο κατευθύνσεις – από τα βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά – παγιδεύει τους κατοίκους στη μέση και τους ωθεί προς τα δυτικά της πόλης.

Ο εκτοπισμός εξάλλου είναι κάτι που καταστρέφει τους ανθρώπους στη Γάζα. Για πολλούς, αυτή δεν είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που εκτοπίζονται. Είναι ένα οδυνηρό ταξίδι που το κάνουν ξανά και ξανά, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος.

Αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία από τους ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που είναι παγιδευμένοι στη φωτιά της ισραηλινής επίθεσης στην πόλη της Γάζας, αναγκάζονται να κάνουν, ξανά και ξανά, αυτή την αγωνιώδη επιλογή. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσοι βρίσκονται στο δρόμο και πόσοι έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στα σπίτια τους, επισημαίνει το Middle East Eye.

Ένας κάτοικος, ο Emad Sarsawi, είπε στο μέσο ότι είχε αποφασίσει να μείνει: «Για μήνες, έλεγα ότι προτιμούσα να πεθάνω με τη γυναίκα και τα παιδιά μου στο σπίτι μας παρά να εκτοπιστώ ξανά. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι πιο επικίνδυνο από τον θάνατο».  Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι Παλαιστίνιοι που αντιστέκονται στην εκδίωξη αναγκάζονται να φύγουν λόγω της σκόπιμης καταστροφής των μοναδικών μέσων επιβίωσής τους. Ο Sarsawi είπε: «Αν μας βομβάρδιζαν, θα σκοτωνόμασταν όλοι αμέσως. Αλλά έτσι, δεν μπορούμε καν να βρούμε πόσιμο, ή ακόμα και μη πόσιμο, νερό, και θα πεθάνουμε αργά από δίψα».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει τις επιθέσεις τους σε ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως πολυώροφα κτίρια και σχολεία που φιλοξενούν χιλιάδες πρόσφυγες, δεξαμενές νερού, ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες, σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο και σταθμούς φόρτισης κινητών τηλεφώνων

Για όσους μετακινούνται προς το νότο, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Αυτό που τους περιμένει είναι μια ζωή σε ένα στρατόπεδο, όπου η αναζήτηση τροφής σημαίνει καθημερινή έκθεση σε πυρά ελεύθερων σκοπευτών.

Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 14:20

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια
Σκοτεινές εποχές 18.09.25

Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οδήγησαν εκτός αέρα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει και τα «κεφάλια» των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί – Γενική απεργία
«Φορολογήστε τους πλούσιους» 18.09.25

Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί - Αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ στην απεργία

Εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία απέναντι στα σχέδια σκληρής λιτότητας του Μακρόν - Δοκιμασία με το καλημέρα για τον νέο πρωθυπουργό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις
Φόρος Ζουκμάν 18.09.25

Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις

Ο Λεκορνί φοβάται ότι επιβάλλοντας τον φόρο, όπως απαιτούν οι Σοσιαλιστές, θα χάσει τη στήριξη των δεξιών συμμάχων του και των εργοδοτών. Χωρίς αυτόν όμως, η κυβέρνησή του μετρά μέρες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ – Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο
Κόσμος 18.09.25

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα - Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο

Το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδριάζει ενώ το Ισραήλ υλοποιεί το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Γάζα - Οι ΗΠΑ για ακόμα μία φορά αναμένεται να θέσουν βέτο σε ψήφισμα για κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες
Και κυβερνοεπίθεση 18.09.25

Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες

Ακατέργαστος χρυσός αξίας 600.000 ευρώ εκλάπη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, όμως σε περίπου ένα χρόνο έχουν συμβεί άλλες 4 ληστείες υψηλού προφίλ σε όλη τη Γαλλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 18.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 12:30 τη φιλική αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στα πλαίσια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του
No Escape from Now 18.09.25

«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, το ντοκιμαντέρ No Escape from Now έρχεται να μας βάλει στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρωτοπόρου της heavy metal.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Το φημολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει απήχηση, στο επίκεντρο η προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων, νέες εκδηλώσεις στην κεντροαριστερά για να μη χάσουν το τρένο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

