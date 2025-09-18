Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, στη Γάζα, αναγκάζοντας χιλιάδες απελπισμένους Παλαιστινίους να μετακινηθούν προς τα νότια με κάθε μέσο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι ασφαλείς.

Με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και αδιάκοπους βομβαρδισμούς, το Ισραήλ έχοντας την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ και υπό την ανοχή κυβερνήσεων του κόσμου, ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Τρίτης αυτό που πλέον και Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα σε μια προσπάθεια να «εξοντώσει τους Παλαιστίνιους».

Εκτοπισμένοι

Οι εικόνες αποκάλυψης στη Γάζα αποστομώνουν όσους συνεχίζουν να μιλάνε για «δικαίωμα στην αυτοάμυνα». Tανκς στους δρόμους κι ένα νέο κύμα εκτοπισμού εν μέσω βομβαρδισμών από αέρος… Μόνο το τελευταίο 24ωρο από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σκοτώθηκαν 79 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 228, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, που επισήμανε ότι αρκετοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν κατά τις ισραηλινές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός διατάζει τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τον νότο με την ανθρωπιστική κρίση να εντείνεται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χιλιάδες οικογένειες εγκαταλείπουν την πόλη με ουρές από αυτοκίνητα και κάρα φορτωμένα να σωρεύονται στην προσωρινή διαδρομή μέσω της οδού Σαλαχεντίν. Τα καραβάνια κινούνται στον παράκτιο αυτοκινητόδρομο Ρασίντ προς την ισοπεδωμένη Ράφα, με ερώτημα πόσοι άνθρωποι μπορούν να στοιβαχτούν εκεί.

Νοσοκομεία στο χείλος της κατάρρευσης – Απελπιστική κατάσταση

Η κατάσταση είναι «καθαρά κατακλυσμική», δήλωσε η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, στο Al Jazeera από το Ντεϊρ ελ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

Η Τσερέβκο είπε ότι υπάρχει μια συνεχής ροή ανθρώπων που μετακινούνται από το βορρά, με πολλούς να διανύουν με τα πόδια τα 22 χιλιόμετρα (14 μίλια) μέχρι την «ανθρωπιστική ζώνη» al-Mawasi, όπως την περιγράφει το Ισραήλ, «επιδεινώνοντας την ήδη εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που είχαμε στο νότο».

«Οι συνθήκες υγιεινής είναι τόσο άθλιες που, φυσικά, οδηγούν σε μαζική εξάπλωση ασθενειών, δερματικών εξανθημάτων και κάθε είδους κρίσεων δημόσιας υγείας», είπε.

Όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση, ο όγκος των κρίσιμων προμηθειών που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας είναι «ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων», είπε η Cherevko.

«Προς το παρόν, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κοινοτικούς μηχανισμούς μας για να επεκτείνουμε τα συστήματα και να φτάσουμε στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από αυτή τη βοήθεια», πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα για τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

The military incursion and evacuation orders in northern #Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatised families into an ever-shrinking area unfit for human dignity. The injured and people with disabilities cannot move to safety, which puts their lives in grave… pic.twitter.com/d4WwjqWNrE — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 18, 2025

Τρέχουν να ξεφύγουν και συναντούν «ακόμη περισσότερο θάνατο»

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, η κατάσταση στην Πόλη της Γάζας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη: Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή υπό πυκνά πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές.

Το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός προχωρά από δύο κατευθύνσεις – από τα βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά – παγιδεύει τους κατοίκους στη μέση και τους ωθεί προς τα δυτικά της πόλης.

Ο εκτοπισμός εξάλλου είναι κάτι που καταστρέφει τους ανθρώπους στη Γάζα. Για πολλούς, αυτή δεν είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που εκτοπίζονται. Είναι ένα οδυνηρό ταξίδι που το κάνουν ξανά και ξανά, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος.

Αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία από τους ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που είναι παγιδευμένοι στη φωτιά της ισραηλινής επίθεσης στην πόλη της Γάζας, αναγκάζονται να κάνουν, ξανά και ξανά, αυτή την αγωνιώδη επιλογή. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσοι βρίσκονται στο δρόμο και πόσοι έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στα σπίτια τους, επισημαίνει το Middle East Eye.

Ένας κάτοικος, ο Emad Sarsawi, είπε στο μέσο ότι είχε αποφασίσει να μείνει: «Για μήνες, έλεγα ότι προτιμούσα να πεθάνω με τη γυναίκα και τα παιδιά μου στο σπίτι μας παρά να εκτοπιστώ ξανά. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι πιο επικίνδυνο από τον θάνατο». Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι Παλαιστίνιοι που αντιστέκονται στην εκδίωξη αναγκάζονται να φύγουν λόγω της σκόπιμης καταστροφής των μοναδικών μέσων επιβίωσής τους. Ο Sarsawi είπε: «Αν μας βομβάρδιζαν, θα σκοτωνόμασταν όλοι αμέσως. Αλλά έτσι, δεν μπορούμε καν να βρούμε πόσιμο, ή ακόμα και μη πόσιμο, νερό, και θα πεθάνουμε αργά από δίψα».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει τις επιθέσεις τους σε ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως πολυώροφα κτίρια και σχολεία που φιλοξενούν χιλιάδες πρόσφυγες, δεξαμενές νερού, ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες, σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο και σταθμούς φόρτισης κινητών τηλεφώνων

Για όσους μετακινούνται προς το νότο, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Αυτό που τους περιμένει είναι μια ζωή σε ένα στρατόπεδο, όπου η αναζήτηση τροφής σημαίνει καθημερινή έκθεση σε πυρά ελεύθερων σκοπευτών.