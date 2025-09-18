«Εχθρός μας δεν είναι μόνο η Χαμάς, κάθε παιδί κάθε μωρό στη Γάζα είναι εχθρός μας», είπε πριν μερικούς μήνες ο ακροδεξιός Ισραηλινός πολιτικός Moshe Feiglin, του οποίου οι απόψεις ταυτίζονται με την πολιτική Νετανιάχου.

Αυτό ακριβώς κάνουν πράξη οι Ισραηλινοί από τον Οκτώβριο του 2023. Η λέξη «γενοκτονία» από μόνη της όμως, είναι ανεπαρκής για να περιγράψει την έκταση, τη φρίκη και τις διάφορες μορφές θηριωδίας που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Γάζα.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί δεν περιορίζονται μόνο στην εξόντωση των κατοίκων στη λωρίδα της Γάζας. Ζητούν την εξόντωση όλων των Παλαιστινίων, ακόμη και των βαριά τραυματισμένων που αναζητούν θεραπεία σε άλλες χώρες.

Τρία παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά στον πόλεμο της Γάζας, η Μαριάμ, ο Νάσερ και ο Άχμεντ βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα αιγυπτιακό νοσοκομείο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα απειλητικά για τη ζωή τους, τραύματα που υπέστησαν. Και αυτό γιατί ο Τράμπ, αποφάσισε ξαφνικά να απαγορεύσει την είσοδο στους Παλαιστινίους στις ΗΠΑ.

Η Μαριάμ από την Γάζα

Η Μαριάμ Σάμπαχ κοιμόταν βαθιά, κουλουριασμένη κάτω από μια κουβέρτα με τα αδέλφια της, όταν ένας ισραηλινός πύραυλος έπληξε το σπίτι της στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου.

Ο πύραυλος παρά τρίχα αστόχησε πάνω από τα κοιμισμένα παιδιά, αλλά καθώς η τρομοκρατημένη εννιάχρονη έτρεχε προς τους γονείς της, χτύπησε ένας δεύτερος. «Την είδα να έρχεται προς το μέρος μου, αλλά ξαφνικά ακούστηκε μια άλλη έκρηξη και εξαφανίστηκε στον καπνό», λέει η μητέρα της, Φάτμα Σαλμάν.

Καθώς οι γονείς έψαχναν απεγνωσμένα για τα παιδιά τους, βρήκαν τη Μαριάμ αναίσθητη μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το αριστερό της χέρι ήταν κομμένο, θραύσματα είχαν διαπεράσει το μικρό της σώμα και αιμορραγούσε έντονα από την κοιλιά της.

Τα σοβαρά τραύματα

Εκτός από την απώλεια του χεριού της, η έκρηξη άφησε τη Μαριάμ με σοβαρά τραύματα στην κοιλιά που διέσχισαν την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα και το έντερο, σύμφωνα με τον Guardian.

«Η Μαριάμ χρειάζεται εξειδικευμένη παιδιατρική επανορθωτική χειρουργική», λέει ο Δρ Μοχάμεντ Ταχίρ, Βρετανός χειρουργός που αντιμετώπισε τη Μαριάμ ενώ ήταν εθελοντής στο νοσοκομείο αλ-Άκσα στη Γάζα. «Ο ακρωτηριασμός του χεριού της είναι επίσης πολύ σοβαρός και απαιτεί επιμήκυνση του άκρου και εξειδικευμένη προσθετική. Χωρίς αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο για εκείνη να ζήσει μια φυσιολογική ζωή».

Αφού εξασφάλισε την προσφορά χειρουργικής περίθαλψης από μια εξειδικευμένη ομάδα στο Οχάιο, το κοριτσάκι περίμενε δύο μήνες για να του δοθεί άδεια από την Κόγκατ να φύγει από τη Γάζα, οπότε και η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Τελικά, μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, αλλά στη συνέχεια έμεινε κολλημένη για μήνες περιμένοντας την επεξεργασία των ταξιδιωτικών της εγγράφων για τις ΗΠΑ.

Από τότε που έμαθε ότι της είχε αποκλειστεί η θεραπεία, η Μαριάμ σύμφωνα με την μητέρα της «Δεν σηκώνεται από το κρεβάτι της ούτε σταματά να κλαίει», λέει. Είχε εναποθέσει όλες τις ελπίδες της για βελτίωση στην ιατρική της περίθαλψη στις ΗΠΑ

H ακροδεξιά influencer και ο Τραμπ

Στη συνέχεια, λίγες μόλις ημέρες πριν από το ραντεβού της στην πρεσβεία στο Κάιρο για την έγκριση της βίζας της, οι ΗΠΑ σταμάτησαν ξαφνικά να εκδίδουν βίζες για Παλαιστίνιους -συμπεριλαμβανομένων παιδιών- για θεραπεία σε αμερικανικά νοσοκομεία.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε μια διαδικτυακή εκστρατεία πίεσης από τη Λόρα Λούμερ, μια ακροδεξιά influencer κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο με ασθενείς που είχαν εκκενωθεί από τη Γάζα και έφταναν σε αμερικανικό έδαφος σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και ρωτούσε «Γιατί έρχονται ισλαμιστές εισβολείς στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ;»

Παρά τη ρητορική γύρω από την απαγόρευση βίζας – με τον Loomer να χαιρετίζει την κίνηση ως νίκη στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και να λέει ότι θα σταματήσει « αυτή την εισβολή στη χώρα μας », οι ΗΠΑ έχουν δεχτεί συνολικά μόνο 48 ιατρικές εκκενώσεις από τη Γάζα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε στον Guardian ο ΠΟΥ. Συγκριτικά, 3.995 και 1.450 σοβαρά τραυματισμένοι έχουν εκκενωθεί στην Αίγυπτο και τα ΗΑΕ αντίστοιχα από τη Γάζα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μέχρι στιγμής δεχτεί 13.

Ιατρικές ΜΚΟ αναφέρουν ότι περίπου 20 σοβαρά τραυματισμένα παιδιά έχουν επηρεαστεί από την απαγόρευση και τώρα βρίσκονται σε χώρες διέλευσης χωρίς να έχουν πού να πάνε και με την απαραίτητη θεραπεία για τη διάσωσή τους επικίνδυνα μακριά.

Ο 18χρονος Νάσερ που δεν αντέχει πλέον να κοιτάζεται στον καθρέφτη

Αφού εκτοπίστηκε, ο Najjar και η οικογένειά του είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο στην Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα, όταν αυτό έγινε στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής τον Ιανουάριο. Ο 18χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το σαγόνι του που τον άφησαν εντελώς παραμορφωμένο. Έχασε το αριστερό του μάτι, η μύτη του κόπηκε και το σαγόνι του θρυμματίστηκε – αφήνοντάς τον ανίκανο να αναπνεύσει, να φάει ή να μιλήσει σωστά.

«Κάποτε ήμουν περήφανος για την εμφάνισή μου, αλλά τώρα δεν αναγνωρίζω καν τον εαυτό μου», λέει ο Νατζάρ, με βραχνή και λαχανιασμένη φωνή.

Ο έφηβος χρειάζεται εκτεταμένες επανορθωτικές και αισθητικές επεμβάσεις που δεν είναι διαθέσιμες στην Αίγυπτο και οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι χωρίς τις επεμβάσεις, η κατάστασή του θα επιδεινωθεί.

Του έχει προσφερθεί θεραπεία στο παιδιατρικό νοσοκομείο Ελ Πάσο στο Τέξας, όπου εξειδικευμένοι γιατροί περιμένουν να τον χειρουργήσουν, αλλά τώρα είναι αβέβαιο αν ο Νατζάρ θα λάβει ποτέ άδεια να πάει.

Ο 10χρονος Αχμέτ χρειάζεται επειγόντως θεραπεία

Ο 10χρονος Αχμέντ, υποφέρει ήδη από τρομακτικό πόνο στα άκρα · αιχμηρές, διαπεραστικές αισθήσεις που έρχονται και παρέρχονται απρόβλεπτα και τον αφήνουν να ουρλιάζει από αγωνία. Αλλά από τότε που έμαθε ότι το ιατρικό του ταξίδι στις ΗΠΑ μπορεί να μην προχωρήσει, ο 10χρονος έχει αποσυρθεί και έχει γίνει συναισθηματικά αδιάφορος.

Ο Άχμεντ χρειάζεται πολύπλοκη επανορθωτική χειρουργική επέμβαση και προσθετική τοποθέτηση που δεν είναι διαθέσιμες στην Αίγυπτο. Από την επίθεση, έχει υποστεί σοβαρό ψυχολογικό τραύμα και δεν μπορεί να κοιμηθεί, ξυπνώντας κάθε βράδυ κλαίγοντας και ουρλιάζοντας, γαντζωμένος στη μητέρα του από φόβο.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι εάν η θεραπεία του Άχμεντ καθυστερήσει περαιτέρω, η κατάστασή του θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

«Νιώθουμε τόσο ανίσχυροι», λέει η μητέρα του, καθώς κάθεται δίπλα στον γιο της. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε να έρθει η έγκριση της βίζας του πριν από τον θάνατο».

«Έμμεση θανατική ποινή στα πιο αθώα θύματα αυτού του πολέμου»

Ο Δρ. Μοσάμπ Νάσερ, διευθύνων σύμβουλος της FAJR Global, της οργάνωσης ιατρικής βοήθειας που κατάφερε να πάρει τα παιδιά από τη Γάζα και επρόκειτο να κανονίσει τη χειρουργική τους περίθαλψη στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η απαγόρευση έκδοσης βίζας είχε επιβάλει «έμμεση θανατική ποινή στα πιο αθώα θύματα αυτού του πολέμου».

«Μιλάμε για μια χούφτα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα», λέει. «Αυτές οι ιατρικές εκκενώσεις αποτελούν σανίδα σωτηρίας για αυτά τα παιδιά και προτρέπουμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να απορρίψει μια τέτοια διχαστική ρητορική και να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως προσωρινό ασφαλές καταφύγιο για όσους το χρειάζονται τόσο απεγνωσμένα».

Τι λέει το αμερικανικό ΥΠΕΞ

Σε δήλωσή του προς την εφημερίδα Guardian, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι βίζες είχαν αναστείλει προσωρινά και ότι θα αφιερωθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διεξαχθεί μια πλήρης και ενδελεχής αξιολόγηση, προσθέτοντας: «Υπάρχουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο με εξαιρετικά νοσοκομεία που θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να παράσχουν βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, για να αναφέρουμε μερικές».

Τα τρία αυτά παιδιά είναι μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων στη Γάζα που έχουν τραυματιστεί και παραμορφωθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις τους τελευταίους 23 μήνες.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 700 ασθενείς – πολλοί από αυτούς παιδιά – έχουν πεθάνει περιμένοντας την άδεια από τις ισραηλινές αρχές να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω της Cogat, της ισραηλινής κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την έγκριση ιατρικών εκκενώσεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Με πληροφορίες από: Guardian, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Wikipedia