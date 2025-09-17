Ο στρατός του Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας μετά την έναρξη του κυρίου μέρους της χερσαίας εισβολής του, όπως ανακοίνωσαν οι IDF και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν την Τετάρτη σοβαρές ανησυχίες για την εξάντληση των τροφίμων και άλλων προμηθειών στη βόρεια Γάζα, όπου χιλιάδες άνθρωποι ήδη υφίσταντο λιμό.

