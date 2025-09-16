Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, με το Ισραήλ να προχωρά στο σχέδιο κατάληψής της, όπως είχε ανακοινώσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη μέσω της οδού Ρασίντ.

Την ίδια ώρα, επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου.

Όλες οι εξελίξεις στο in