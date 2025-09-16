newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
live
Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Στόχος η κατάληψή της
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:13

Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Στόχος η κατάληψή της

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα - Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ από το πρωί της Τρίτης

Νεκτάριος Δαργάκης
LiveblogΝεκτάριος Δαργάκης
Upd:16.09.2025, 12:11
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, με το Ισραήλ να προχωρά στο σχέδιο κατάληψής της, όπως είχε ανακοινώσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη μέσω της οδού Ρασίντ.

Την ίδια ώρα, επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου.

Όλες οι εξελίξεις στο in

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Γάζα: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εν μέσω αναφορών ότι ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
«Εξόντωση. Γενοκτονία» 16.09.25

Γάζα: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εν μέσω αναφορών ότι ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδερένια γροθιά», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρούμπιο: Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες – «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας
Λίγες ελπίδες 16.09.25

Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες ο Ρούμπιο - «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Ισραήλ, χωρίς να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ και την ώρα που οι IDF ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης
Κρίσιμη καμπή 16.09.25

Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης

Μέσω του πάλαι ποτέ προπυργίου των Σοσιαλδημοκρατών, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αποκτά «ρίζες» και στα δυτικά της χώρας, κερδίζοντας την ψήφο των εργατών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ 16.09.25

Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν σκοτώνουν μόνο ανθρώπους, αλλά καταστρέφουν την οικονομία και τα μέσα διαβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόχα: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν το Ισραήλ
Ντόχα 16.09.25

Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου προς ΗΠΑ: Σταματήστε το Ισραήλ

Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος σε ενέργειες όπως αυτήν στην Ντόχα, επισημαίνουν οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν από την Κολομβία «την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών
Γουστάβο Πέτρο 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν θεωρούν σύμμαχο την Κολομβία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών

«Οι ΗΠΑ μας αφαίρεσαν την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ο Γουστάβο Πέτρο στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Κολομβίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς εγκαινιάζει συναγωγή στο Μόναχο και εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων
Κόσμος 16.09.25

Ο Μερτς εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων

Ο Φρίντριχ Μερτς εγκαινίασε την πρώην κεντρική συναγωγή του Μονάχου, η οποία χτίστηκε το 1931 και καταστράφηκε από τους Ναζί στη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: Χειροπέδες σε 41χρονο που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του – Δεύτερη σύλληψη με ενεργοποίηση panic button
Στην Κρήτη 16.09.25

Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button

Δύο συλλήψεις σε αντίστοιχα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποίησε η Αστυνομία στην Κρήτη - Αλληλομηνύθηκε το ένα ζευγάρι με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 51χρονη σύζυγος για απειλή

Σύνταξη
Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»
Ελλάδα 16.09.25

Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για «εύπεπτες ανακρίβειες» εις βάρος του εισαγγελέα εφετών για τα Τέμπη, «τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν».

Σύνταξη
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»
Ελλάδα 16.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι για την ευλογιά των προβάτων: «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών;» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο των 10 ημερών της Κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Καμένα Βούρλα: Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα – «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»
Συναγερμός 16.09.25

Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα των Καμένων Βούρλων - «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»

«Από βόθρο να είχες πάρει το δείγμα, τα κολοβακτηρίδια θα ήταν λιγότερα» λέει ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας επικαλούμενος τα ευρήματα της αυτοψίας των επιθεωρητών και ελεγκτών υγείας

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο