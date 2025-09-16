Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Στόχος η κατάληψή της
Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα - Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ από το πρωί της Τρίτης
Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, με το Ισραήλ να προχωρά στο σχέδιο κατάληψής της, όπως είχε ανακοινώσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη μέσω της οδού Ρασίντ.
Την ίδια ώρα, επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου.
