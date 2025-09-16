Ο στρατός του Ισραήλ άρχισε χθες Δευτέρα χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της Γάζας που πρέπει να καταστεί ακατοίκητο πριν προχωρήσει στην εθνοκάθαρση της περιοχής»

Οπως μεταδίδει το timesofisrael.com, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν με σφοδρότητα την πόλη της Γάζας μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την επίθεση του Ισραήλ στην κατεστραμμένη περιοχή.

«Υπάρχουν σφοδροί, αδιάκοποι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», λέει ο αυτόπτης μάρτυρας Αχμεντ Γκαζάλ, προσθέτοντας ότι σπίτια έχουν καταστραφεί και κάτοικοι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σφοδρά σε όλη την πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών αυξάνεται διαρκώς».

Νωρίτερα, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να καταστήσει την πόλη της Γάζας ακατοίκητη χρησιμοποιώντας μη συμβατικά όπλα.

«Μη συμβατικά όπλα»

«Το Ισραήλ βομβαρδίζει χρησιμοποιώντας μη συμβατικά όπλα», δήλωσε η Αλμπανέζε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Προσπαθεί να εκκενώσει βίαια τους Παλαιστινίους. Γιατί; Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της Γάζας που πρέπει να καταστεί ακατοίκητο πριν προχωρήσει στην εθνοκάθαρση της περιοχής», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για την οριστική ήττα της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς και ότι έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να κατευθυνθούν νότια προς μια καθορισμένη «ανθρωπιστική ζώνη».