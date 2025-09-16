H ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις στη Δυτική Όχθη, με μεγάλη καθυστέρηση, ενεργοποιούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει την επαναφορά δασμών στα ισραηλινά αγαθά.

Το εμπόριο βασίζεται στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (2000), η οποία εξαλείφει δασμούς σε βιομηχανικά προϊόντα και διευκολύνει την πρόσβαση σε φαρμακευτικά

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε τη στρατηγική για την αναστολή των διατάξεων του Εμπορικού Συμφώνου Ισραήλ-ΕΕ. Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που η κατάσταση στην πόλη της Γάζας παραμένει τραγική με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει την έναρξη χερσαίας επιχείρησης.

Η ΕΕ ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ

Το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ισραήλ το 2024 ανήλθε συνολικά σε 42,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ, καλύπτοντας το 32% του συνολικού εμπορίου αγαθών του Ισραήλ με τον κόσμο.

«Είναι ένα σημαντικό ποσό και όταν μιλάμε για την προνομιακή μεταχείριση, το 37% αυτού του εμπορίου έχει πραγματικά την προνομιακή μεταχείριση», δήλωσε η Κάλας στο Euronews. «Οπότε σίγουρα αυτό το βήμα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Το σχέδιο

Το σχέδιο ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η Επιτροπή αναμένεται να συμφωνήσει επίσημα στις προτάσεις την Τετάρτη. Στις δηλώσεις της ανέφερε ότι η Επιτροπή θα πράξει όσα δύναται, τονίζοντας, σύμφωνα με το Reuters, ότι «θα θέσουμε σε αναστολή τη διμερή στήριξη προς το Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «θα προτείνουμε μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο» με το Ισραήλ.

Τα εμπόδια

Το ζήτημα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ μιας ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες χώρες – η Γερμανία ή η Ιταλία – θα πρέπει να υποστηρίξει την πρόταση για να επιτύχει.

Μέχρι στιγμής, και οι δύο χώρες έχουν μπλοκάρει όλες τις προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ που στόχευαν στην άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για αλλαγή πορείας στον πόλεμο.

Η Κάλας είπε ότι αν οι χώρες που μπλοκάρουν την πρόοδο των μέτρων δεν συμφωνούν με το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι, τότε τις προέτρεψε να φέρουν εναλλακτικές προτάσεις, ειδικά αν αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση στο έδαφος στη Γάζα είναι «αφόρητη».