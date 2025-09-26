Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli – Τι είπε για Γάζα και Ουκρανία

Στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

τόνισε την ανάγκη διπλωματίας έναντι των όπλων, αναφερόμενος στο Κυπριακό και την παράνομη στρατιωτική κατοχή της Κύπρου. Ζήτησε από την Τουρκία να αναιρέσει τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας και επανέλαβε την αδιάλειπτη στήριξη της χώρας στην Ουκρανία και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, τόνισε την προσήλωση της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών και καταδίκασε την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ενώ υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά τι είπε ο πρωθυπουργός στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ: