Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:42

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Spotlight

Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος μετά τη χθεσινή ακύρωση της συνάντησης του ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών εμμέσως τόνισε προς η συνάντηση πάει προς οριστική αναβολή καθώς όπως είπε έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί και πρόσθεσε πως θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για συμφωνία που θα διασφαλίζει την προστασία του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής Σινά στο διηνεκές.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθειά μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική εκείνη λύση, έτσι ώστε το Μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του

«Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στον χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα, τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε», είπε χαρακηριστικά.

Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής, συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

Stream newspaper
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση
Τι απαντά 24.09.25

Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση

Κυβερνητική πηγή λέει για τη συνάντηση ότι «κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν»

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκία: Νέα NAVTEX μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο – Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών
Πάγια τακτική 17.09.25

Νέα NAVTEX από Τουρκία μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο - Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών

Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 6.

Σύνταξη
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νις – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Νις – Ρόμα

LIVE: Νις – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νις – Ρόμα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ιράν: Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι εφικτή λέει ο Μακρόν – Ο χρόνος πιέζει
Πυρηνικά και κυρώσεις 24.09.25

Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εφικτή λέει ο Μακρόν - Ο χρόνος πιέζει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πως η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά είναι ακόμα εφικτή «για λίγες ακόμα ώρες».

Σύνταξη
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα
Europa League 24.09.25

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα

Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«'Ήρεμα νερά' και 'απομονωμένος' Ερντογάν υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά στο Μαξίμου

Σύνταξη
HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA
LGBTQI+ 24.09.25

HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA

Το διάταγμα όριζε ότι «ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου», την οποία η διοίκηση Τραμπ όριζε ως «την εσφαλμένη άποψη ότι οι άνδρες μπορούν να ταυτίζονται και να γίνονται γυναίκες και αντίστροφα»

Σύνταξη
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της
Ελλάδα 24.09.25

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε […]

Σύνταξη
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων
Κόσμος 24.09.25

Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται μία συνεχής συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια, με στόχο την επιστροφή των ομήρων

Σύνταξη
ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson

O Λεβαδειακός είναι... ασταμάτητος στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-26! Πήρε μια ακόμη μεγάλη νίκη, αυτή τη φορά με 2-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα, αποτέλεσμα που τον φέρνει στην 1η θέση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός
Βουλή 24.09.25

Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]
Ελλάδα 24.09.25

ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε σε λίγες ημέρες τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας τέλος σε δύο οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στις αναμνήσεις του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
Πολιτική 24.09.25

Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24.09.25

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
