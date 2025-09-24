Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος μετά τη χθεσινή ακύρωση της συνάντησης του ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών εμμέσως τόνισε προς η συνάντηση πάει προς οριστική αναβολή καθώς όπως είπε έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί και πρόσθεσε πως θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για συμφωνία που θα διασφαλίζει την προστασία του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής Σινά στο διηνεκές.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθειά μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική εκείνη λύση, έτσι ώστε το Μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του

«Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στον χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα, τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε», είπε χαρακηριστικά.

Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής, συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές.