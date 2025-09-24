Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

«Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. σήμερα, Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε κυβερνητική πηγή για το πολυσυζητημένο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, το οποίο καταλήγει σε ναυάγιο, αφού η τουρκική πλευρά επέλεξε να αναβάλει τη συνάντηση με αφορμή τη συνάντηση αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωνε ο Τραμπ, σχεδόν την ίδια ώρα.

Μία συνάντηση στην οποία ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθόταν εκ δεξιών του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στην κεφαλή του τραπεζιού. Ενώ ετοιμάζεται και για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.

Μπορεί η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν να ταράξει τα «ήρεμα νερά»;

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν μπορεί να οργανωθεί μία νέα συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν με πιθανή ημερομηνία αυτή της 1ης Οκτωβρίου στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, αλλά αν το ναυάγιο του ραντεβού μπορεί να σημάνει και το τέλος των «ήρεμων νερών» και σταδιακή επαναφορά της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αν η Διακήρυξη των Αθηνών παραμένει σε ισχύ και τελικά αν η Τουρκία έχει διάθεση να καθίσει στο τραπέζι δείχνοντας εμπράκτως διάθεση υποχώρησης σε κινήσεις τις οποίες προχώρησε η Ελλάδα, όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, αλλά και το ενδιαφέρον της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Ακόμα και για την ανακοίνωση της έναρξης των συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης, επί τη βάση τεχνικών επιτροπών για τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Μία συζήτηση που ακόμα και αν δεν καταλήξει σε αποτέλεσμα θα αμφισβητήσει στο τραπέζι ευθέως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την κυβέρνηση Ντμπέιμπα παρούσα.

Αν η κυβερνητική πολιτική της Αθήνας δηλαδή θα αποτύχει στους στόχους που είχε θέσει να καθίσει στο τραπέζι με τον πρόεδρο Ερντογάν και αντί απλά να επιβεβαιώσει το καλό κλίμα να βάλει τα δύσκολα θέματα και να θέσει τις κόκκινες γραμμές της, λίγο πριν ο τούρκος πρόεδρος περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Και ενώ η Άγκυρα έχει επαναλάβει τις ανελαστικές θέσεις της από το βήμα του ΟΗΕ.

Το διπλωματικό παιχνίδι αλλάζει

Όπως τόνιζαν στο in άλλωστε διπλωματικές πηγές στην Αθήνα πρέπει να γίνει κατανοητό, σε όλους τους παράγοντες που συνδέονται με τη διπλωματία στην Ελλάδα, ότι το διπλωματικό παιχνίδι έχει αλλάξει και το στοίχημα είναι οι συμμαχίες και οι δίαυλοι επικοινωνίας. Όχι οι κορώνες και οι κινήσεις εντυπωσιασμού.

Την ίδια στιγμή για τον Ερντογάν το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ελλάδα, αλλά το Ισραήλ και ο ρόλος που έχει διεκδικήσει και έχει κερδίσει η Τουρκία τόσο στα διπλωματικά τραπέζια για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, όσο και στην Ευρώπη με επίκεντρο τα εξοπλιστικά. Με την ενόχληση για τις κινήσεις της Αθήνας που δημιουργούν κυρίως εσωτερικό πρόβλημα στην Άγκυρα να είναι δεδομένη.

Τουρκία και ΗΠΑ

Ο τούρκος πρόεδρος άλλωστε πάει στο Λευκό Οίκο έχοντας στις αποσκευές του δεκάδες δισεκατομύρια ως δέλεαρ προς τον Τραμπ, ο οποίος στέλνει διφορούμενα μηνύματα προς την Άγκυρα, με τις αβρότητες από τη μία, αλλά και τη σκληρή γλώσσα του αμερικανού ΥΠΕΞ, από την άλλη Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος απαντώντας στον Ερντογάν δήλωσε ότι όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, «παρακαλούν» τος ΗΠΑ να συμμετάσχουν στη λύση τόσο του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας, όσο και στη Γάζα και «όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στο Λευκό Οίκο».

Να σημειωθεί ότι Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντηθούν επίσης στο Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου με τον ισραηλινό πρωθυπουργό να αντιδρά στο διεθνές κύμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό με απειλές ακόμα και για το κύμα αναγνωρίσεων Παλαιστινιακού κράτους που έρχεται ως αποτέλεσμα της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα.

Τα ελληνοτουρκικά

Σε αυτό το κλίμα οι ισορροπίες που διαμορφώνονται στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα και μπορούν να επηρεάσουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις απειλώντας με επιστροφή στην ένταση, είναι εξαιρετικά λεπτές και δύσκολες να κρατηθούν. Δεδομένου τόσο του DNA μίας δεξιάς κυβέρνησης όπως αυτή τη ΝΔ αλλά και της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που αναδύεται και στην Αθήνα σε ένα παρατεταμένο προεκλογικό κλίμα. Ενώ τις δικές της εσωτερικές ισορροπίες καλείται να κρατήσει και η Άγκυρα.

Με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας να έχει στραφεί στη Γάζα.