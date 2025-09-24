newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:38

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Spotlight

«Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. σήμερα, Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε κυβερνητική πηγή για το πολυσυζητημένο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, το οποίο καταλήγει σε ναυάγιο, αφού η τουρκική πλευρά επέλεξε να αναβάλει τη συνάντηση με αφορμή τη συνάντηση αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωνε ο Τραμπ, σχεδόν την ίδια ώρα.

Μία συνάντηση στην οποία ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθόταν εκ δεξιών του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στην κεφαλή του τραπεζιού. Ενώ ετοιμάζεται και για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.

Μπορεί η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν να ταράξει τα «ήρεμα νερά»;

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν μπορεί να οργανωθεί μία νέα συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν με πιθανή ημερομηνία αυτή της 1ης Οκτωβρίου στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, αλλά αν το ναυάγιο του ραντεβού μπορεί να σημάνει και το τέλος των «ήρεμων νερών» και σταδιακή επαναφορά της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αν η Διακήρυξη των Αθηνών παραμένει σε ισχύ και τελικά αν η Τουρκία έχει διάθεση να καθίσει στο τραπέζι δείχνοντας εμπράκτως διάθεση υποχώρησης σε κινήσεις τις οποίες προχώρησε η Ελλάδα, όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, αλλά και το ενδιαφέρον της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Ακόμα και για την ανακοίνωση της έναρξης των συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης, επί τη βάση τεχνικών επιτροπών για τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Μία συζήτηση που ακόμα και αν δεν καταλήξει σε αποτέλεσμα θα αμφισβητήσει στο τραπέζι ευθέως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την κυβέρνηση Ντμπέιμπα παρούσα.

Αν η κυβερνητική πολιτική της Αθήνας δηλαδή θα αποτύχει στους στόχους που είχε θέσει να καθίσει στο τραπέζι με τον πρόεδρο Ερντογάν και αντί απλά να επιβεβαιώσει το καλό κλίμα να βάλει τα δύσκολα θέματα και να θέσει τις κόκκινες γραμμές της, λίγο πριν ο τούρκος πρόεδρος περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Και ενώ η Άγκυρα έχει επαναλάβει τις ανελαστικές θέσεις της από το βήμα του ΟΗΕ.

Το διπλωματικό παιχνίδι αλλάζει

Όπως τόνιζαν στο in άλλωστε διπλωματικές πηγές στην Αθήνα πρέπει να γίνει κατανοητό, σε όλους τους παράγοντες που συνδέονται με τη διπλωματία στην Ελλάδα, ότι το διπλωματικό παιχνίδι έχει αλλάξει και το στοίχημα είναι οι συμμαχίες και οι δίαυλοι επικοινωνίας. Όχι οι κορώνες και οι κινήσεις εντυπωσιασμού.

Την ίδια στιγμή για τον Ερντογάν το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ελλάδα, αλλά το Ισραήλ και ο ρόλος που έχει διεκδικήσει και έχει κερδίσει η Τουρκία τόσο στα διπλωματικά τραπέζια για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, όσο και στην Ευρώπη με επίκεντρο τα εξοπλιστικά. Με την ενόχληση για τις κινήσεις της Αθήνας που δημιουργούν κυρίως εσωτερικό πρόβλημα στην Άγκυρα να είναι δεδομένη.

Τουρκία και ΗΠΑ

Ο τούρκος πρόεδρος άλλωστε πάει στο Λευκό Οίκο έχοντας στις αποσκευές του δεκάδες δισεκατομύρια ως δέλεαρ προς τον Τραμπ, ο οποίος στέλνει διφορούμενα μηνύματα προς την Άγκυρα, με τις αβρότητες από τη μία, αλλά και τη σκληρή γλώσσα του αμερικανού ΥΠΕΞ, από την άλλη Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος απαντώντας στον Ερντογάν δήλωσε ότι όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, «παρακαλούν» τος ΗΠΑ να συμμετάσχουν στη λύση τόσο του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας, όσο και στη Γάζα και «όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στο Λευκό Οίκο».

Να σημειωθεί ότι Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντηθούν επίσης στο Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου με τον ισραηλινό πρωθυπουργό να αντιδρά στο διεθνές κύμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό με απειλές ακόμα και για το κύμα αναγνωρίσεων Παλαιστινιακού κράτους που έρχεται ως αποτέλεσμα της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα.

Τα ελληνοτουρκικά

Σε αυτό το κλίμα οι ισορροπίες που διαμορφώνονται στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα και μπορούν να επηρεάσουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις απειλώντας με επιστροφή στην ένταση, είναι εξαιρετικά λεπτές και δύσκολες να κρατηθούν. Δεδομένου τόσο του DNA μίας δεξιάς κυβέρνησης όπως αυτή τη ΝΔ αλλά και της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που αναδύεται και στην Αθήνα σε ένα παρατεταμένο προεκλογικό κλίμα. Ενώ τις δικές της εσωτερικές ισορροπίες καλείται να κρατήσει και η Άγκυρα.

Με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας να έχει στραφεί στη Γάζα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση
Τι απαντά 24.09.25

Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση

Κυβερνητική πηγή λέει για τη συνάντηση ότι «κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν»

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκία: Νέα NAVTEX μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο – Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών
Πάγια τακτική 17.09.25

Νέα NAVTEX από Τουρκία μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο - Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών

Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Τεράστιες καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις 24.09.25

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Ερωτήματα για την ξαφνική εμφάνισή της στο ΚΕΠ

Νέα εισαγγελική έρευνα - Ερωτήματα προκαλεί ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στο ΚΕΠ Δηλεσίου στη Βοιωτία, που παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε

Σύνταξη
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ώρα απολογίας για τον 50χρονο – Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας
Θεσσαλονίκη 24.09.25

Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας

Τι θα υποστηρίξει ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη - Το μεσημέρι στον Εύοσμο θα γίνει η κηδεία της 59χρονης

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο