Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση

Προς οριστική ματαίωση οδεύει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ, που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (23/9) αλλά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Η τουρκική εφημερίδα Millyet επέρριψε ευθύνες στην ελληνική πλευρά, ισχυριζόμενη πως η Άγκυρα ενοχλήθηκε επειδή η Αθήνα έσπευσε να ανακοινώσει πρόωρα το ραντεβού του πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ υποτίθεται πως είχε συμφωνηθεί να γίνει πρώτα συνάντηση και να δημοσιοποιηθεί εκ των υστέρων.

Ανώτατη κυβερνητική πηγή, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η τουρκική πλευρά γνώριζε πως η ελληνική θα ανακοινώσει τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», λέει από τη Νέα Υόρκη η πηγή.

«Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. σήμερα, Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», προσθέτει.

Στον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στάθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με αφορμή την αναβολή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της τομεάρχισσας Εξωτερικών, Ρένας Δούρου, υπογραμμίζει πως σημειώθηκε «άλλο ένα »επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… «αυτοπεποίθηση», ενώ το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”».

Η αναβολή της συνάντησης «στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.