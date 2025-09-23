Ανδρουλάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Δείγμα ερασιτεχνισμού»

«Όταν εδώ και μέρες ανακοινώνεις “μετά βαΐων και κλάδων” ότι θα γίνει μία συνάντηση στον ΟΗΕ με τον κ. Ερντογάν και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, είναι ένα δείγμα ερασιτεχνισμού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του (Action24), ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες».

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε γνωστό πως οι δύο χώρες αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου.

Για την ομιλία Ερντογάν

Αναφερόμενος στην ομιλία του Τούρκου προέδρου στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «ο κ. Ερντογάν επί της ουσίας λέει ότι δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί το καλώδιο. Δεν μιλάει για τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάει γενικά για όλες τις επενδύσεις που “αφορούν” την Τουρκία στη δική μας ΑΟΖ. Και, δεύτερον, έκανε εκ νέου αναφορά σε διχοτόμηση της Κύπρου».

«Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Προσωπικά, δεν βλέπω ούτε τα “ήρεμα νερά”, ούτε βλέπω έναν “απομονωμένο” Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ αυτές τις μέρες καθώς και άλλους ηγέτες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Και σημείωσε ότι «στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφορά φάσης, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να προσπαθούν να μας τα σερβίρουν επικοινωνιακά ότι πάνε καλά, ενώ δεν πάνε».