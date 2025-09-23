Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Διμερή και περιφερειακά θέματα περιλαμβάνει – επισήμως – η ατζέντα της συνάντησης του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) στη Νέα Υόρκη, μια συνάντηση που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μόλις μισή ώρα, που είναι εξαιρετικά λίγος χρόνος αν υπολογιστεί και η μετάφραση.

Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, με την Αθήνα να θεωρεί ότι η συνάντηση δείχνει την αμοιβαία βούληση να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά και ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας», χώρο που υπέδειξε η τουρκική πλευρά, ενώ πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Λίγες ώρες πριν το ραντεβού με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια επαφή που θεωρείται προπαρασκευαστική ενόψει του τετ α τετ με τον Ερντογάν.

Το πλαίσιο που γίνεται η συνάντηση

Η αποψινή ελληνοτουρκική συνάντηση εκτιμάται ότι γίνεται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους. Και μόνο η διάρκειά της, καταδεικνύει ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια ουσιαστική συζήτηση. Πραγματοποιείται την ώρα που το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται πιο επιβαρυμένο σε σχέση με πέρυσι: Η Αθήνα έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, δέχθηκε την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης -κάτι που ενοχλεί την Άγκυρα- και ξεκίνησε τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ.

Από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα πιέζει για συμμετοχή στο SAFE, με την Ελλάδα να απειλεί με βέτο (αν και η εικόνα είναι περίπλοκη με δεδομένες τις διμερείς αμυντικές-στρατιωτικές συμφωνίες που κάνει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία). Η Τουρκία εξάλλου υπενθυμίζει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο έχοντας εκδώσει navtex ερευνών για το Πίρι Ρέις. Σημείο τριβής αποτελεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σε γενικότερο πλαίσιο, η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερτνογάν, πραγματοποιείται με φόντο την συνεχιζόμενη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, και τις αλλεπάλληλες αναγνωρίσεις ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες (δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα) καθώς και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που δοκιμάζουν το ΝΑΤΟ το οποίο στο όνομα της συνοχής, θέλει «ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά.

Ο Τραμπ

Και οι δύο πλευρές εξάλλου, τελούν εν αναμονή του τετ α τετ που θα έχει ο Ερντογάν, την Πέμπτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να έχει ήδη διαμηνύσει ότι αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις για την προμήθεια αμερικανικών F-16 και Boeing και την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αρμόδιες πηγές επιχείρησαν – όπως έχει γράψει το in – να «κατευνάσουν» το θέμα, σημειώνοντας ότι τέτοιες συναντήσεις δεν πρέπει να αποτελούν έκπληξη ενώ ως προς τα F-35 υποστήριξαν πως η αναφορά του Αμερικάνου προέδρου «περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πάντως, δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη συνάντηση με τον Τραμπ. «Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.