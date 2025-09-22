Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Τι θα συζητήσουν

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 ώρα Νέας Υόρκης (21.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Ποιοι θα παραστούν

Η σύνθεση της συνάντησης, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι 1+2. Δηλαδή, εκτός από τους δύο ηγέτες, Κυριάκο Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν, θα μετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν. Επίσης, οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Πέρυσι, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών δύο ημέρες. Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Σεπτεμβίου

Την Τρίτη, εκτός από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Τζούλιους Μάαντα Μπίο, τον πρόεδρο της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι, και τον με Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 8.15 ώρα Νέας Υόρκης (15.15 ώρα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age» («Προστατεύοντας τα παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή»).

Στις 10.30 (17.30 ώρα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker.

Στις 12.30 (19.30 ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια, θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα.

Στις 15.00 (22.00 ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (03.30 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.