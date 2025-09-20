Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώπιον της οποίας θα απευθύνει την ομιλία του, την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας μέρας, θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα, την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν, πρώτον, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και, δεύτερον, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή, και η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις – μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton, ενώ θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ.κ. Βαρθολομαίο.

Συναντήσεις με επενδυτές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, «η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας», όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Οι συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Ερντογάν

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με αρκετούς ηγέτες, από τις οποίες ξεχωρίζουν αυτή με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), καθώς και με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ίδια ημέρα.

Επιπλέον, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al Alimi (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ, σεΐχη Sabah Khlaed Al-Hamad Al-Sabah (Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου) και με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Ahmed Αl-Sharaa (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Επιπλέον, θα έχει, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει επαφές στη Νέα Υόρκη και με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της «Wall Street Journal», με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). «Is Greece back?», είναι ο τίτλος της συζήτησης που θα έχει ο πρωθυπουργός με την αρχισυντάκτρια της WSJ, Emma Tucker.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.