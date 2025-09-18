«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την ερχόμενη Τρίτη
Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.
Την Δευτέρα το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου. Το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινά το πρωί της Τρίτης.
«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ ζητήματα κυριαρχίας με την Τουρκία»
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την 89η ΔΕΘ, τόνισε πως «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία», ωστόσο, ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να συζητά με τον Ταγίπ Ερντογάν.
«Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά», υποστήριξε, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις σχετικές κατηγορίες σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ενώ ερωτηθείς για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, εκτίμησε ότι θα γίνει.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα ‘γκρίζων ζωνών’, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας», είπε χαρακτηριστικά.
