newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Διπλωματία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:18

Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, αναμένεται η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θα είναι ουσιαστική η συνάντηση με την Αθήνα να προσβλέπει στην άμβλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών

Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί, έχει όμως συζητηθεί ως βάσιμο ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου, δήλωσε (ACTION 24) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε εκκρεμότητα ο προγραμματισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας

Ερωτηθείς αν θα είναι ουσιαστική η συζήτηση, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απάντησε ότι δεν έχει υπάρξει καμία εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου. Πρόσθεσε πως η Αθήνα προσβλέπει μέσω της συνάντησης να αμβλυνθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.

Το αν η συνάντηση θα έχει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε ένα σύντομο τετ α τετ θα εξαρτηθεί από το κλίμα στα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα παραμένει από την άνοιξη ο προγραμματισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Στη συνάντηση των δύο ανδρών ίσως υπάρξουν εξελίξεις.

«Αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα υπάρξουν συνέπειες»

Αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου που θα ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα είπε πως «η έρευνα δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχαίτισε την Ελλάδα και οι εργασίες θα συνεχιστούν και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα θα υπάρξουν συνέπειες». 

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στα θαλάσσια πάρκα, στην προκήρυξη των οικοπέδων για εκμετάλλευση και πρόσθεσε ότι «αν δούμε τι έχει συμβεί συνολικά την τελευταία διετία διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερα ερείσματα στο πεδίο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.08.25

ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση αναφερόταν στην «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύνταξη
«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
«Ανθρωπιστική δυστυχία» 12.08.25

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Κοινή δήλωση εκ μέρους 27 εταίρων σχετικά με τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην αποστολή τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο