Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, αναμένεται η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θα είναι ουσιαστική η συνάντηση με την Αθήνα να προσβλέπει στην άμβλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών

Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί, έχει όμως συζητηθεί ως βάσιμο ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου, δήλωσε (ACTION 24) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε εκκρεμότητα ο προγραμματισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας

Ερωτηθείς αν θα είναι ουσιαστική η συζήτηση, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απάντησε ότι δεν έχει υπάρξει καμία εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου. Πρόσθεσε πως η Αθήνα προσβλέπει μέσω της συνάντησης να αμβλυνθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.

Το αν η συνάντηση θα έχει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε ένα σύντομο τετ α τετ θα εξαρτηθεί από το κλίμα στα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα παραμένει από την άνοιξη ο προγραμματισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Στη συνάντηση των δύο ανδρών ίσως υπάρξουν εξελίξεις.

«Αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα υπάρξουν συνέπειες»

Αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου που θα ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα είπε πως «η έρευνα δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχαίτισε την Ελλάδα και οι εργασίες θα συνεχιστούν και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα θα υπάρξουν συνέπειες».

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στα θαλάσσια πάρκα, στην προκήρυξη των οικοπέδων για εκμετάλλευση και πρόσθεσε ότι «αν δούμε τι έχει συμβεί συνολικά την τελευταία διετία διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερα ερείσματα στο πεδίο».