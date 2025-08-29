Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Απάντηση στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δίνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα ούτε προσδιορίζεται σε σχέση με την Τουρκία.

Όπως τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης σε δήλωσή του, «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια».

Ακολούθως ο υπουργός Εξωτερικών διαμηνύει ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Οι προκλητικές αναφορές Φιντάν: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη

Επίθεση στην ελληνική πολιτική σκηνή εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τονίζοντας πως καλλιεργείται αντιτουρκικό αίσθημα που ανοίγει την πόρτα «σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος».

Ο Χακάν Φιντάν σε δήλωση στο δίκτυο TGRT HABER, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, οι Έλληνες πολιτικοί σε κρίσεις επιστρατεύουν «συνέχεια μια τουρκική απειλή». Συμπλήρωσε ότι «κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».